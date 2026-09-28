נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמנם טען אמש כי וושינגטון ובריטניה עקבו במשך זמן רב אחרי המחבלים ש נעצרו בדרך לפיגוע בבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד באנגליה, אבל עדויות שמגיעות היום (ב') מהממלכה מחזקות את הרושם כי לכידתם של החמישה התאפשרה רק במזל רב, ולא נשענה על מודיעין מוקדם. לפי כלי תקשורת בריטיים, חקלאית שנתקלה בחמשת הגברים וחשדה במתרחש התקשרה למוקד החירום 999 כדי לדווח על כך, והיא שאפשרה למעשה למנוע את מתקפת הטרור, כנראה בדקה ה-90.

גלריה חמשת המחבלים מופשטים על המדרכה ועוברים בידוק על-ידי כוחות הביטחון, אתמול לפנות בוקר ( צילום: מתוך X )

רובוט עובר בין שלוש המסחריות בניסיון לנטרל הסכנה מחומרי החבלה

משטרת בריטניה, נזכיר, הכריזה אתמול בבוקר על "אירוע גדול" בכפר וולפורד הסמוך לבסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד, בסיס שמשמש את חיל האוויר האמריקני ושממנו יצאו מטוסי קרב למשימות הפצצה באיראן, ובשעות שלאחר מכן נחשף כי היא עצרה שם חמישה גברים בחשד שתכננו מתקפת טרור. ברשותם נמצאו שלושה כלי רכב מסחריים עמוסים בחומרי נפץ, ובתמונות שצילם תושב מקומי נראו העצורים מוטלים על מדרכה ללא חולצה כשידיהם אזוקות מאחורי גבם וכשהם עוברים בידוק על-ידי כוחות הביטחון הבריטיים.

בדיעבד מתברר כי החשודים נעצרו במרחק של כ-320 מטרים בלבד מהבסיס, והתקשורת בבריטניה מדווחת שכוחות הביטחון בודקים את האפשרות שאיראן היא ששלחה אותם לבצע את הפיגוע, אחרי שביולי השנה כבר איימה לתקוף בסיסים כמו פיירפורד אם מטוסים אמריקניים ימשיכו להמריא מהם להפציץ בשטחה. במהלך המלחמה האחרונה אמנם מנעה תחילה בריטניה מארה"ב להשתמש בבסיסים בריטיים לביצוע תקיפות באיראן, אך בהמשך התיר ראש הממשלה דאז קיר סטרמר לאמריקנים לצאת משם לתקיפות "מוגבלות" ברפובליקה האיסלאמית, כאלה שיועדו נגד אתרי טילים, במיוחד אתרים שמהם יוצאות מתקפות איראניות נגד כלי שיט במצר הורמוז.

בסיס חיל האוויר פיירפורד. מוצב קדמי אמריקני ( צילום: רויטרס )

במשך ימים התושבים ראו היערכות, כולל שוטרים בלבוש אזרחי. ליד הבסיס הסמוך לוולפורד ( צילום: רויטרס )

אמש, שעות אחרי שהתפרסם דבר מעצרם של החשודים באנגליה, אמר נשיא ארה"ב טראמפ לכתבים כי המעצר היה "פנטסטי" , והוסיף שארה"ב ובריטניה שיתפו פעולה לצורך לכידתם ושיתוף הפעולה הזה "עבד מצוין". הוא טען כי החשודים היו תחת מעקב אמריקני-בריטי במשך זמן רב, והוסיף כי הם התכוונו "לגרום נזק גדול למבצר שלנו" – כשככל הנראה כוונתו לבסיס פיירפורד. דבריו של טראמפ נשמעו ככאלה הסותרים עדויות שהגיעו קודם לכן מבריטניה, ושלפיהן תושבים מקומיים הם שחשדו במתרחש והזעיקו את כוחות החירום, ובהמשך דיווחו כלי תקשורת בריטיים במפורש שלמשטרה המקומית לא היה ידע מוקדם על המזימה, ושהיא פעלה שלא על סמך מודיעין שקיבלה מראש – אלא בהתבסס על התרעה שהעבירו אזרחים פשוטים בזמן אמת.

גיבורה עם פנסים מול מחבלים בקפוצ'ון: "חשבתי 'מה לעזאזל הם עושים?'"

הלילה דיווחו כלי תקשורת בבריטניה כי חקלאית תושבת הכפר וולפורד הצמוד לבסיס היא שהתקשרה בשעת לילה מאוחרת למוקד החירום 999 ודיווחה על התנהלותם החשודה של חמשת הגברים שנעצרו בסופו של דבר. לפי הדיווחים, בסביבות השעה 00:45 בלילה הייתה החקלאית בנסיעה בדרך חזרה לביתה ממסיבה שבה השתתפה, ואז הבחינה בשלושת כלי הרכב המסחריים חוסמים דרך כפרית שקטה המקיפה את הבסיס. היא תמהה על כך, ביצעה פניית פרסה עם רכבה, ואז הבחינה בגברים בעלי חזות מזרח-תיכונית בכובעי גרב וקפוצ'ונים מתפזרים לעבר העצים ולרוחב השדות לכיוון הבסיס.

רובוט של יחידה לסילוק פצצות שהובא לזירה אתמול

החקלאית בעלת התושייה, שכבר מכונה בבריטניה "גיבורה", התקשרה למשטרה, ואז שלחה בקבוצת הווטסאפ של הכפר הודעה שבה הזהירה את התושבים וקראה להם לנעול את דלתותיהם. המשטרה הגיעה לזירה בתוך 15 דקות, וכ-10 דקות לאחר מכן עצרה את חמשת הגברים.

החקלאית, שמחשש לביטחונה ביקשה בשיחות עם התקשורת הבריטית להישאר בעילום שם, סבורה כי המפגש המקרי הבהיל את החוליה. "הם בטח ראו את אורות הרכב החזקים", אמרה. "סביר להניח שהם חשבו שאנחנו המשטרה ונכנסו לפאניקה. נראה שבעצם המעשה הזה פשוט שיבשתי את כל מה שהם תכננו". היא סיפרה כי כלי הרכב המסחריים נראו חשודים משום שמספר טלפון וכיתוב שהופיעו עליהם נראו מזויפים. לפי דיווחים, מספר הטלפון שנרשם על אחת המסחריות היה בעל קידומת של אזור שפילד, אבל חסרה בו ספרה אחת. בחברת Fuel2U, חברה לאספקת דלק מבקונספילד ששמה התנוסס על כלי הרכב, מסרו כי למסחריות אין שום קשר לחברה שלהם.

"כשאני חושבת על זה עכשיו, ועל מה שיכול היה לקרות אם הם היו מנסים למנוע ממני לנסוע משם, היה לי מזל גדול", סיפרה החקלאית לעיתון "דיילי טלגרף". "זה די מדהים לקלוט שעמדת פנים אל פנים מול מחבלים פוטנציאליים ואולי סיכלת מזימת טרור. היה ברור שהם בדיוק הגיעו לשם. תודה לאל שהבחַנו בהם. פשוט חשבתי 'מה לעזאזל הם עושים?'. ראיתי קבוצה של צעירים בעלי חזות מזרח-תיכונית בורחים בין העצים. לחלקם היו מסכות או כובעי גרב, וכולם התפזרו מולנו כשנסענו בחזרה על פניהם. חלקם רצו לשדות, וחלקם פנו בריצה לכיוון בסיס חיל האוויר. הבנו שמדובר במשהו רציני מאוד. ידענו שבסיס חיל האוויר עמד בפני איום ממשי של פיגוע טרור עוד לפני אמש. לכן, ברגע שראיתי אותם, דאגתי. אי אפשר לראות אנשים רעולי פנים מתרוצצים באחת וחצי לפנות בוקר באזור כפרי ליד בסיס חיל אוויר מאובטח ולא לחשוש".

במספר הטלפון על המסחרית חסרה ספרה אחת. כלי הרכב ששימשו את המחבלים

לפי העדכון האחרון שמסרה המשטרה, אמש, החקירה עדיין נמצאת בשלביה המוקדמים. ה"טלגרף" הבריטי דיווח כי החוקרים בודקים אפשרות שאיראן היא העומדת מאחורי המזימה, אך לצד זה הם בודקים גם את אפשרות מעורבותם של מדינות עוינות אחרות דוגמת רוסיה או של גורמי טרור איסלאמיסטיים.

האפשרות שאיראן היא שיזמה את הפיגוע שסוכל זכתה לסיקור ער, במיוחד לנוכח העובדה שרק ימים אחדים לפני לכידתם של החשודים נפגש שר החוץ הבריטי אד מיליבנד בשולי הכינוס השנתי של עצרת האו"ם עם שר החוץ האיראני עבאס עראקצ'י. שר החוץ בממשלת הצללים של האופוזיציה הבריטית, טום טוגנדהאט, אמר על כך אמש: "המשטר האיראני לא עשה שום דבר שמצדיק מפגש של שר בריטי בכיר עם שליחיו. הם רוצחים מפגינים, מאיימים על בעלות בריתנו ומחמשים ארגוני טרור, כולל החות'ים, וכן מאיימים על קהילות בבריטניה. לחיצת ידיים מעניקה להם לגיטימציה שאותה הם לא הצליחו להשיג באמצעות אלימות".

לחיצת היד של מיליבנד עם שר החוץ האיראני עראקצ'י בשולי הכינוס של עצרת האו"ם, בשבוע שעבר. "רק מעניק לאיראן לגיטימציה שהיא הצליחה להשיג באמצעות אלימות"

הבוקר נשאל שר ההגנה של בריטניה ווס סטריטינג אם איראן הייתה מעורבת במזימת הטרור, והשיב כי יהיה זה "מאוד לא חכם" להעלות ספקולציות באשר למניעים של העצורים. "אנחנו יודעים שיש גורמים בעלי גיבוי מדינתי שהיו רוצים לגרום נזק לבריטניה, ולכן אנחנו שומרים על ערנות", הוסיף.

הכניסות נחסמו, מפציצי ה-B1 הועברו: "ידענו שמשהו קורה בבסיס"

בסיס חיל האוויר המלכותי פיירפורד הוא משכנם של מפקדת כנף הסיוע הקרבי ה-501 וטייסת בסיס חיל האוויר ה-420 של ארה"ב. לפי אתר האינטרנט של היחידה, הבסיס משמש כ"אתר הפעילות הקדמי המועדף למפציצים באירופה עבור פיקוד התקיפה הגלובלית של חיל האוויר האמריקני". במהלך המלחמה האחרונה של ארה"ב וישראל נגד איראן המריאו כאמור מהבסיס כמה מטוסים אמריקניים למשימות תקיפה נגד הרפובליקה האיסלאמית, אף כי הן היו מוגבלות מאוד.

"חסמו את הבסיס במחפרים ובטרקטורים. זה נראה קצת חובבני". ליד פיירפורד ( צילום: REUTERS/Toby Shepheard )

האירוע ליד פיירפורד אתמול בא אחרי שבעבר הזהירו משמרות המהפכה האיראניים את בריטניה כי הבסיס יהיה על הכוונת שלהם אם מפציצים של חיל האוויר האמריקני ימשיכו לטוס ממנו לתקיפות באיראן. "כל בסיס המשמש לשיגור התקפות על שטח איראני הוא מטרה לגיטימית לכוחותינו", איימה טהרן בחודש יולי. לפי דיווח ב"טלגרף", באותו חודש פתחה איראן במתקפת סייבר חסרת תקדים נגד בריטניה – מתקפה שהשביתה תחנת כוח למשך ארבעה ימים.

תושבים ועדי ראייה דיווחו אתמול כי כבר בימים שלפני סיכול המזימה הוגברה מאוד האבטחה באזור הבסיס, כנראה בשל מודיעין מוקדם שבכל זאת היה קיים על סכנה כלשהי הנשקפת לו. גם החקלאית שהזעיקה לבסוף את הרשויות העידה כי שמה לב לשינויים: "חשבנו שמשהו קורה, כי הם החזיקו בבסיס מפציצי B-1 עד לתחילת השבוע, ואז הם הועברו משם. ואז פתאום הם התחילו לחסום את הכניסות לבסיס. בתחילת השבוע הם התחילו לחסום אותן במחפרים, בטרקטורים וכו' – מה שנראה קצת חובבני ולא רציני, למען האמת. עד יום שישי הם כבר שלחו את כל הצוות האזרחי שלהם הביתה, ואז, מכיוון שזהו כפר קטן, התחלנו להבחין באנשים שאינם מקומיים, ועלה החשד שמדובר בשוטרים בלבוש אזרחי. כולנו ידענו שמשהו חריג מתרחש".

"כוננות דלתא" בבסיס פיירפורד, כוננות "צ'רלי" בלייקנהית'. כותרת ה"דיילי מייל" עם חשיפת המזימה אתמול

לפי דיווחים, בעקבות סיכול המזימה או לפניה הוכרזה בבסיס פיירפורד "כוננות דלתא", רמת האיום הגבוהה ביותר שמשרד ההגנה בוושינגטון רשאי לקבוע. גם בבסיסים אמריקניים אחרים בבריטניה הוגברה במקביל האבטחה, ובסיס חיל האוויר המלכותי לייקנהית' (RAF Lakenheath) שבסאפוק הועמד בכוננות "צ'רלי", רמת האיום השנייה בחומרתה.