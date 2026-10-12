לפחות 139 מהגרים, בהם 15 ילדים, נהרגו בטביעת ספינה מול חופי ג'יבוטי שבמזרח אפריקה, כשניסו להגיע לתימן בדרכם למדינות המפרץ הפרסי. כך הודיע אתמול (ראשון) ארגון ההגירה הבינלאומי של האו"ם (IOM). על הספינה היו 305 בני אדם, אך רק 82 מהם שרדו את האסון, ו-84 נוספים עדיין מוגדרים נעדרים. רוב הנוסעים היו אזרחי אתיופיה שקיוו לחצות את מצר באב אל-מנדב ולהגיע לתימן, ומשם להמשיך למדינות המפרץ בחיפוש אחר עבודה ועתיד טוב יותר - בצל חידוש הלחימה בחבל תיגראי שבצפון אתיופיה.
האסון התרחש בלילה שבין חמישי לשישי, סמוך לכפר גוהרה, מצפון לעיירת הנמל אובוק שבג'יבוטי. על פי עדויות הניצולים, הספינה הייתה עמוסה בנוסעים הרבה מעבר לקיבולתה, והחלה לשקוע זמן קצר לאחר שיצאה לדרכה. אלכסנדר קואסאק, ראש משלחת ארגון ההגירה הבינלאומי בג'יבוטי, סיפר לסוכנות AFP כי הניצולים תיארו כיצד כלי השיט החל לשקוע כמעט מיד. "הניצולים סיפרו לי שהספינה החלה לשקוע מחלקה האחורי ברגע שהם עלו אליה", אמר.
לדבריו, צפיפות הנוסעים הייתה הגורם המרכזי לטביעה, שאירעה במרחק קצר יחסית מהחוף. לפי קואסאק, שביקר בזירת האסון בשבת, הרשויות בג'יבוטי התקשו להתמודד עם מספר הגופות הרב שנסחפו לחוף: "הרשויות המקומיות עשו כמיטב יכולתן, אבל הן הוצפו בגופות שהמשיכו להגיע בבת אחת אל החוף", סיפר.
הוא אמר כי מניין ההרוגים הרשמי כולל רק את מי שנקברו בידי הרשויות. גופות נוספות נקברו בידי מהגרים אחרים, אך טרם נכללו בספירה משום שהרשויות עדיין לא אימתו את זהותן. "מה שנורא הוא שהם נקברו בלי שמות, בקבר אחים, כמו במצב של מלחמה. לכולם יש אמא ואבא, וייתכן שלעולם לא נדע מה קרה להם", אמר קואסאק. צוותי החילוץ ממשיכים בסריקות.
תחילה דיווח האו"ם על 109 הרוגים, בהם 52 גברים, 42 נשים ו-15 ילדים - תשע ילדות ושישה ילדים. בהמשך אותרו 30 גופות נוספות, ומניין הקורבנות עלה ל-139. מבין 82 הניצולים, שכולם אזרחי אתיופיה, 64 מטופלים במרכז סיוע של ארגון ההגירה באובוק. חלקם סבלו מבעיות רפואיות בעקבות בליעת מי ים, וכולם מתמודדים עם ההשלכות הנפשיות של האסון. "כולם נמצאים במצב של הלם. ניסיתי לדבר עם חלק מהם, אבל זה קשה מאוד", סיפר קואסאק. לדבריו, חלק מהניצולים כבר יודעים שבני משפחותיהם נהרגו בטביעה. לאחרים התאפשר להשתמש בטלפונים כדי ליצור קשר עם קרוביהם באתיופיה ולהודיע שהם בחיים.
בתיעוד שפרסם ארגון ההגירה הבינלאומי נראו חפצים אישיים שנשטפו לחוף, בהם נעליים וסנדלים, לצד שרידי כלי השיט. הרשויות ממשיכות בחיפושים אחר הנעדרים, בעוד צוותי האו"ם מספקים לניצולים מזון, מחסה, טיפול רפואי ותמיכה נפשית. מנכ"לית ארגון ההגירה הבינלאומי, איימי פופ, התייחסה לאסון וקראה לממשלות לפעול ליצירת נתיבי הגירה בטוחים יותר. "אף אחד לא עולה לסירה כזאת אלא אם הוא מאמין שאין דרך בטוחה אחרת. אנחנו לא יכולים להמשיך להתייחס למקרי המוות האלה כאל דבר נורמלי", אמרה.
הדרך המסוכנת מאפריקה למפרץ: יותר מ-900 מתים ונעדרים בשנה
האסון האחרון נחשב לאחד הקטלניים ביותר שאירעו בנתיב ההגירה המכונה "הנתיב המזרחי", המחבר בין קרן אפריקה לחצי האי ערב. מדי שנה מנסים מאות אלפי בני אדם, בעיקר מאתיופיה ומסומליה, להגיע דרך ג'יבוטי לתימן, ומשם לסעודיה ולמדינות נוספות במפרץ הפרסי. המסע כולל לעיתים הליכה ממושכת בתנאי חום קיצוניים, מעבר באזורים מסוכנים ותלות במבריחי בני אדם שגובים סכומי כסף גבוהים תמורת הפלגה בסירות צפופות ורעועות. המהגרים חשופים בדרך למעשי אלימות, לניצול, למעצרים ולסכנת טביעה.
על פי נתוני ארגון ההגירה הבינלאומי, במהלך שנת 2025 מתו או הוגדרו נעדרים יותר מ-900 בני אדם בנתיב המזרחי, בזמן שמספר המהגרים שבחרו לעבור בו עלה ב-18% לעומת השנה שקדמה לה. גם השנה אירעו באזור אסונות דומים: בחודש מרץ טבעה ספינת מהגרים נוספת מול חופי ג'יבוטי, ולפחות תשעה בני אדם נהרגו ו-45 הוגדרו נעדרים.
לפי נתוני האו"ם, מאז 10 בספטמבר נרשמו יותר מ-20 אלף כניסות של מהגרים מאתיופיה לג'יבוטי. בחלק מהמקרים מדובר באנשים שנמלטים מעימותים אלימים, מעוני ומבצורת, בעוד אחרים יוצאים לדרך בניסיון למצוא עבודה שתאפשר להם לפרנס את משפחותיהם. אחד הגורמים שמגבירים את תנועת המהגרים כאמור הוא חידוש הלחימה בחבל תיגראי שבצפון אתיופיה. קואסאק סיפר כי אחד הניצולים שפגש הגיע מהאזור, שבו נמשכים העימותים בין כוחות הממשל למורדים.
באופן אירוני, המהגרים ממשיכים לחצות את הים לעבר תימן דווקא בשעה שגם שם המלחמה מתלקחת מחדש. העימותים בין המורדים החות'ים, הנתמכים בידי איראן, לכוחות הממשלה הנתמכים בידי סעודיה התחדשו בחודש שעבר, והביאו לעקירתם של מאות אלפי בני אדם מבתיהם. לפי נתונים שפרסמו הרשויות בג'יבוטי, יותר מ-3,800 בני אדם חצו לאחרונה את הים בכיוון ההפוך - מתימן לג'יבוטי - בניסיון להימלט מהלחימה ולמצוא מקום בטוח.
למרות הסכנות משני עברי מצר באב אל-מנדב, ולמרות האסונות החוזרים, תנועת המהגרים לא נעצרת. "זהו אובדן חיים נורא", אמר קואסאק. "הטרגדיה הזאת היא תזכורת קשה לסכנות שעומדות בפני המהגרים לאורך הנתיב הזה, כשהם מחפשים הזדמנויות כלכליות".