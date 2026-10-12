לפחות 139 מהגרים, בהם 15 ילדים, נהרגו בטביעת ספינה מול חופי ג'יבוטי שבמזרח אפריקה, כשניסו להגיע לתימן בדרכם למדינות המפרץ הפרסי. כך הודיע אתמול (ראשון) ארגון ההגירה הבינלאומי של האו"ם (IOM). על הספינה היו 305 בני אדם, אך רק 82 מהם שרדו את האסון, ו-84 נוספים עדיין מוגדרים נעדרים. רוב הנוסעים היו אזרחי אתיופיה שקיוו לחצות את מצר באב אל-מנדב ולהגיע לתימן, ומשם להמשיך למדינות המפרץ בחיפוש אחר עבודה ועתיד טוב יותר - בצל

לפחות 139 מהגרים, בהם 15 ילדים, נהרגו בטביעת ספינה מול חופי ג'יבוטי שבמזרח אפריקה, כשניסו להגיע לתימן בדרכם למדינות המפרץ הפרסי. כך הודיע אתמול (ראשון) ארגון ההגירה הבינלאומי של האו"ם (IOM). על הספינה היו 305 בני אדם, אך רק 82 מהם שרדו את האסון, ו-84 נוספים עדיין מוגדרים נעדרים. רוב הנוסעים היו אזרחי אתיופיה שקיוו לחצות את מצר באב אל-מנדב ולהגיע לתימן, ומשם להמשיך למדינות המפרץ בחיפוש אחר עבודה ועתיד טוב יותר - בצל