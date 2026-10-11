המורדים החות'ים מתימן הדגישו היום (א') כי בכוונתם להמשיך לאכוף את המצור האווירי שהכריזו על סעודיה השכנה, שעות אחרי האירוע חסר התקדים שבו טיל חות'י התפוצץ בנמל התעופה הבינלאומי בריאד, וגרם ל-12 הרוגים ו-309 פצועים. בהודעה רשמית שפרסם הבוקר הצהיר הדובר הצבאי של החות'ים יחיא סריע כי כוחותיו שבים ומזהירים את חברות התעופה, העובדים והנוסעים שלא להשתמש בשדות התעופה ובמרחב האווירי של סעודיה, משום שהם "משמשים זירות פעולה לכוחותינו".
בהודעתו הבוקר אמר דובר החות'ים יחיא סריע כי אנשיו "שבים ומדגישים כי הם נחושים לאכוף את המשוואות שהוכרזו – שדה תעופה מול שדה תעופה, מצור מול מצור והסלמה מול הסלמה – עד להשגת מטרותיהם". הוא האשים את סעודיה כי היא נושאת באחריות לתוצאותיו של כל ניסיון כושל ליירט את הטילים שיורים החות'ים, וקרא לציבור "להתייחס ברצינות" לאזהרות שמשמיע ארגונו. סריע ציין כי מבחינת החות'ים כל האזורים בסעודיה הם זירה לפעילות כוחותיהם, למעט אזורי מכה ואל-מדינה, שתי הערים החשובות ביותר לאיסלאם. את הדברים האלה אמר אחרי שבחודש שעבר האשימה ריאד כי החות'ים ירו לכיוון מכה, מוקד העלייה לרגל המוסלמית, שבו שוכנת הכעבה (האבן הקדושה למוסלמים) – האשמה שהציגה את החות'ים כמי שפוגעים באיסלאם.
שעות ארוכות אחרי המתקפה החות'ית על ריאד אמר היום מקור בענף התעופה הסעודי לסוכנות הידיעות הצרפתית AFP כי גם הבוקר הפעילות בנמל תעופה של הבירה הסעודית מושבתת. אתר מעקב הטיסות Flightradar24 דיווח בחשבון שלו ברשת X (לשעבר טוויטר) כי סגירת נמל התעופה הוארכה ב-24 שעות נוספות, עד לחצות הלילה בין ראשון לשני לפי שעון ישראל.
לפי הדיווחים המגיעים מסעודיה, הטיל שפגע אמש בנמל התעופה "המלך חאלד" בריאד התפוצץ במתחם שבו שוכנים הטרמינלים 3 ו-4 שמיועדים לנוסעים בטיסות פנימיות, ובין ההרוגים יש ארבעה סעודים, שני בנגלדשים ואזרח אחד מכל אחת מהמדינות ארה"ב, מצרים, ירדן וסודן. גם פלסטיני אחד נמנה עם ההרוגים. לפי הדיווחים, בקרב 309 הפצועים יש רבים שנפגעו באורח קשה. הבוקר דווח כי בתי החולים בבירה הסעודית עדיין מלאים בפצועים. הפגיעה אמש בנמל התעופה הייתה ההתקפה הקטלנית ביותר על מדינה ערבית כלשהי במפרץ מאז תחילת המלחמה באיראן בפברואר השנה.
לפי מקורות במערב, ממידע שנאסף עולה כי לפגיעת הטיל החות'י אמש לא קדמה התרעה, ולא הופעלה אזעקה לפניה. הפגיעה הזו באה יומיים בלבד אחרי תקיפה קטלנית קודמת של החות'ים על אותו נמל: בתקיפה ההיא נפגע לפחות מטוס נוסעים אחד, שהיה ריק מנוסעים, ונהרגו בה שלושה אזרחים סעודים, בהם טייס. קודם לכן בשבוע שעבר אירעו עוד כמה מתקפות על נמלי התעופה בריאד ובעיר אבהא, ושלושה בני אדם נוספים נהרגו בהן. המתקפות על נמלי התעופה מביאות לשיא חדש את ההסלמה שנרשמה בשבועות האחרונים בלחימה בין המורדים לבין סעודיה, כשברקע נמשכים הקרבות בתוך תימן בין החות'ים לבין כוחות הממשלה התימנית המוכרת על ידי הקהילה הבינלאומית – שסעודיה מסייעת לה בהפצצות אוויריות נרחבות באזורי השליטה של החות'ים בתימן.
אמש הצהיר נשיא ארה"ב דונלד טראמפ על רקע התקיפות האחרונות שביצעו החות'ים כי ארה"ב עשויה להצטרף ללחימה ולסייע לסעודיה בתקיפות נגד המורדים התימנים, אם כי הוא הבהיר שטרם קיבל החלטה בנושא. בהמשך הוסיף טראמפ כי התקיפה החות'ית בריאד היא "דבר נורא" ו"בלתי מתקבל על הדעת". הבוקר הביע גם מזכ"ל האו"ם אנטוניו גוטרש "זעזוע עמוק" מהמתקפה על נמל התעופה, ולמצעד המגנים הצטרפו גרמניה ונשיאת הנציבות של האיחוד האירופי אורסולה פון דר ליין, שכינתה זאת "הסלמה מסוכנת".
המתקפות של החות'ים על ערי סעודיה גברו בימים האחרונים והן מתמקדות יותר ויותר בנמלי תעופה במדינה, כחלק מניסיונם של החות'ים לשבש את פעילות ענף התעופה בממלכה ו"לסגור את השמיים" שלה, כנקמה על ההפצצות האוויריות שסעודיה מבצעת נגדם. כבר בתחילת השבוע שעבר קראו החות'ים לחברות תעופה בינלאומיות שלא לטוס בשמי סעודיה, בטענה שמדובר ב"זירה" לפעולותיהם נגד הממלכה, והם הדגישו כי הם מסירים מעליהם אחריות להשלכות אם החברות ימשיכו לפעול שם.
ההסלמה בין החות'ים לסעודיה, נזכיר, החלה ביולי האחרון, והיא הביאה לסיומן ארבע שנות הפוגה במלחמת האזרחים בתימן, שפרצה ב-2014 ושבה סייעה ריאד לכוחות הממשלה התימנית המוכרת על-ידי הקהילה הבינלאומית. ההסלמה החלה בעקבות ניסיון חות'י לשבור את המצור האווירי שמטילה סעודיה על המורדים, במקביל להסלמה שהייתה אז במלחמה באיראן, בעלת בריתם של החות'ים. בחודש שעבר פתחו החות'ים במסע כיבושים מהיר שבו השתלטו על אזורי החוף האסטרטגיים בדרום-מערב תימן החולשים על מצר באב אל-מנדב. אף שעוד לפני כן הם יכלו לתקוף מרחוק ספינות בים האדום באמצעות כטב"מים וטילים, כיבוש השטח העניק לחות'ים שליטה הדוקה עוד יותר על התנועה במצר האסטרטגי – שמחבר בין אירופה לאסיה דרך הים האדום ותעלת סואץ, ושדרכו עוברים 12% מכלל הסחר העולמי.
חשיבותו של המצר, במיוחד עבור סעודיה, גברה דרמטית בעקבות חסימת מצר הורמוז בצדו השני של חצי האי ערב במלחמה עם איראן, ובתחילת השבוע שעבר פתחו הכוחות התימניים הנאמנים לריאד במתקפה קרקעית גדולה בניסיון להדוף את החות'ים מהשטחים החדשים שכבשו ולהשתלט בחזרה על באב אל-מנדב. סעודיה מעניקה למבצע חיפוי אווירי נרחב עם הפצצות כבדות, ולפי הדיווחים הכוחות הפרו-סעודיים אכן התקדמו באזור המצר, אבל לפי שעה לא ברור מה היקף ההתקדמות הזו. החות'ים עצמם מכחישים את טענות הממשלה התימנית שלפיהן היא כבר השתלטה מחדש על באב אל-מנדב.