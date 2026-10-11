לפי מקורות במערב, ממידע שנאסף עולה כי לפגיעת הטיל החות'י אמש לא קדמה התרעה, ולא הופעלה אזעקה לפניה. הפגיעה הזו באה יומיים בלבד אחרי תקיפה קטלנית קודמת של החות'ים על אותו נמל: בתקיפה ההיא

נפגע לפחות מטוס נוסעים אחד

, שהיה ריק מנוסעים, ונהרגו בה שלושה אזרחים סעודים, בהם טייס. קודם לכן בשבוע שעבר אירעו עוד כמה מתקפות על נמלי התעופה בריאד ובעיר אבהא, ושלושה בני אדם נוספים נהרגו בהן. המתקפות על נמלי התעופה מביאות לשיא חדש את ההסלמה שנרשמה בשבועות האחרונים בלחימה בין המורדים לבין סעודיה, כשברקע נמשכים

הקרבות בתוך תימן