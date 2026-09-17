מחלקת המדינה האמריקנית אישרה מכירה של 48 מטוסי F-35 לסעודיה . בהודעה מטעם המחלקה נמסר כי העסקה בסך 24.3 מיליארד דולר תכלול גם מכירה של 49 מנועים של חברת Pratt & Whitney's.

טראמפ ובן סלמאן בנובמבר אשתקד ( צילום: Win McNamee/Getty Images )

בהודעה נמסר עוד כי בעסקה ייכלל גם ציוד תקשורת, חלקי תחזוקה ועוד. מדובר כאמור בהסכם למכירת 48 מטוסי קרב חמקניים, ובהודעה לקונגרס נטען כי המכירה לא תשנה את המאזן הצבאי במזרח התיכון: "המכירה תשפר את היכולת של סעודיה להרתיע איומים באמצעות חיזוק ההגנה על העורף ושיפור שיתוף הפעולה עם כוחות אמריקניים, כוחות אחרים באזור ונאט"ו. המכירה המוצעת גם תגדיל את מצבת המטוסים המבצעיים של סעודיה ותשפר את יכולות ההגנה העצמית שלה בקרבות אוויר-אוויר ואוויר-קרקע".

עסקת הענק, נזכיר, הוכרזה על ידי טראמפ יום לפני שאירח את יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בבית הלבן בנובמבר אשתקד. ההכרזה שלו אז נתפסה כמכה עבור ישראל, שמלבד החשש שהיא מביעה ממכירת המטוסים המתקדמים למדינות אחרות במזרח התיכון, באופן שעלול לפגוע בעליונות האווירית שלה, היא קיוותה שהעסקה תקודם במקביל להסכם נורמליזציה עם סעודיה.

בתוך כך, אתמול הלילה דווח ב"ניו יורק טיימס" כי גורמים בקהילת המודיעין האמריקנית מזהירים שאם ארה"ב תמכור לסעודיה עשרות מטוסי קרב חמקניים מתקדמים מדגם F-35, סין עלולה לנצל את קשריה העמוקים בממלכה כדי לרגל אחרי הטכנולוגיה הסודית הקשורה למטוסים הללו. לפי הדיווח, עוד לפני ההכרזה של טראמפ על הנכונות למכור את המטוסים, סוכנות ביון ההגנה (DIA) של הפנטגון פרסמה דו"ח פנימי שבו הזהירה מריגול סיני.

סעודיה היא הלקוחה הגדולה ביותר של נשק וציוד ביטחוני אמריקני, אבל היא גם משתפת פעולה עם סין בתחומי ביטחון – ורכשה ממנה בין היתר טילים בליסטיים. לפי הדיווח, הצבא הסיני גם מסייע לסעודיה ללמוד לפתח בעצמה טילים בליסטיים, להקים מתקני ייצור ולשפר את הפעילות המבצעית בכל הנוגע לתוכנית הטילים שלה.