גורמים בקהילת המודיעין האמריקנית מזהירים שאם ארה"ב תמכור לסעודיה עשרות מטוסי קרב חמקניים מתקדמים מדגם F-35, כפי שממשלו של הנשיא דונלד טראמפ מקדם בימים אלו, סין עלולה לנצל את קשריה העמוקים בממלכה כדי לרגל אחרי הטכנולוגיה הסודית הקשורה למטוסים הללו. כך דווח הלילה (בין רביעי לחמישי) בעיתון "ניו יורק טיימס".
עסקת הענק, נזכיר, הוכרזה על ידי טראמפ יום לפני שאירח את יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בבית הלבן בנובמבר אשתקד, ובמסגרתה תמכור ארה"ב 48 מטוסי קרב חמקניים לריאד בעלות של 24 מיליארד דולר. ההכרזה שלו אז נתפסה כמכה עבור ישראל, שמלבד החשש שהיא מביעה ממכירת המטוסים המתקדמים למדינות אחרות במזרח התיכון, באופן שעלול לפגוע בעליונות האווירית שלה, היא קיוותה שהעסקה תקודם במקביל להסכם נורמליזציה עם סעודיה.
לפי הדיווח הלילה ב"ניו יורק טיימס", עוד לפני ההכרזה של טראמפ על הנכונות למכור את המטוסים, סוכנות ביון ההגנה (DIA) של הפנטגון פרסמה דו"ח פנימי שבו הזהירה מריגול סיני, אבל לפי הדיווח הדו"ח ההוא היה כללי יותר מהאזהרה שכעת משמיע המודיעין האמריקני – וכשהעסקה כבר נמצאת בשלבים מתקדמים יותר שלה, עם העברתה ביוני האחרון לבחינה של המחוקקים בקונגרס.
הגורמים ששוחחו עם העיתון אמרו כי אנליסטים בקהילת המודיעין העלו חשש שסין תוכל לשים את ידיה על הטכנולוגיה הסודית הקשורה ל-F-35, בזכות שיתופי הפעולה הענפים שלה עם ריאד בתחומי כלכלה וביטחון, וכי דו"ח נוסף ומפורט של ה-DIA מלפני כמה חודשים דן בגישה של סין לבסיסי צבא בסעודיה והזהיר מהשימוש הסעודי בטכנולוגיות תקשורת סיניות.
סעודיה היא הלקוחה הגדולה ביותר של נשק וציוד ביטחוני אמריקני, אבל היא גם משתפת פעולה עם סין בתחומי ביטחון – ורכשה ממנה בין היתר טילים בליסטיים. לפי הדיווח, הצבא הסיני גם מסייע לסעודיה ללמוד לפתח בעצמה טילים בליסטיים, להקים מתקני ייצור ולשפר את הפעילות המבצעית בכל הנוגע לתוכנית הטילים שלה.
אחד הגורמים האמריקניים אמר ל"טיימס" כי לפי הדו"ח המודיעיני האחרון שפורסם על ידי ה-DIA, בפנטגון מודאגים במיוחד מההגנה על טכנולוגיות המכ"ם והריגול המתקדמות של ה-F-35, ובין היתר הומלץ בו שרק סעודים ואמריקנים, בכלל זאת קבלנים אזרחיים, יקבלו גישה למתקנים בתוך סעודיה שבהם יהיו הטכנולוגיות הקשורות למטוס החמקן. לפי הדיווח גורמי המודיעין תהו בדו"ח אם סעודיה תהיה מוכנה להגביל את הקשרים שלה עם אנשי צבא ומודיעין סינים, ועם גופים הקשורים אליהם. בנוסף הם תהו האם סעודיה תסכים להסיר מתשתיות התקשורת שלה וממתקנים ביטחוניים ציוד של ענקיות הטכנולוגיה הסיניות וואווי ו-ZTE.
ב"טיימס" מזכירים גם כי אחרי שטראמפ הכריז על עסקה דומה עם איחוד האמירויות ב-2020 – אז כחלק מהסכם הנורמליזציה עם ישראל – עלה חשש דומה מריגול סיני בשל הקשרים הצבאיים, המודיעיניים והטכנולוגיים בין בייג'ינג לאבו דאבי, וכי בחינה שנערכה בתקופת ממשלו של הנשיא ג'ו ביידן הביאה בסופו של דבר לעצירת הליך המכירה. אולם במקרה של טראמפ לא ברור עד כמה החשש הזה ישפיע בסופו של דבר על ההליך, ובעיתון ציינו כי גם אם בקונגרס תהיה התנגדות לעסקה עם סעודיה – לממשל יש אפשרות להשלים אותה בהליך מזורז, גם בלי אישור מהקונגרס, אם יצדיק אותה במצב חירום באזור, כפי שעשה בעסקאות עם ישראל.
הדיווח מגיע כשברקע סעודיה נמצאת כעת בתסבוכת אסטרטגית אל מול ההסלמה המחודשת בינה לבין המורדים החות'ים בתימן – שבמסע הכיבושים שלהם בקרבות עם כוחות הממשלה התימנית שנתמכת על ידי ריאד, השתלטו בשבוע שעבר על מצר באב אל-מנדב וכך יוכלו להקשות עליה עוד יותר לייצא נפט לעולם. במסגרת ההסלמה המיליציות הפרו-איראניות בעיראק גם תקפו את צינור הנפט האסטרטגי שבאמצעותו עקפה עד כה סעודיה את החסימה המקבילה של איראן במצר הורמוז, צינור שהזרים נפט ממזרח חצי האי ערב אל נמל ינבוע שבים האדום. לפי דיווחים סעודיה הפצירה בארה"ב לסייע לה בהפצצות נגד החות'ים, אבל טראמפ נמנע מכך ונציגים אמריקניים אף נפגשו עם נציגי החות'ים וקיבלו מהם הבטחה שספינות אמריקניות לא יהיו על הכוונת שלהם.