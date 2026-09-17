יום לפני שאירח את יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בבית הלבן בנובמבר אשתקד, ובמסגרתה תמכור ארה"ב 48 מטוסי קרב חמקניים לריאד בעלות של 24 מיליארד דולר. ההכרזה שלו אז נתפסה כמכה עבור ישראל, שמלבד החשש שהיא מביעה ממכירת המטוסים המתקדמים למדינות אחרות במזרח התיכון, באופן שעלול לפגוע בעליונות האווירית שלה, היא קיוותה שהעסקה תקודם במקביל להסכם נורמליזציה עם סעודיה.

יום לפני שאירח את יורש העצר הסעודי מוחמד בן סלמאן בבית הלבן בנובמבר אשתקד, ובמסגרתה תמכור ארה"ב 48 מטוסי קרב חמקניים לריאד בעלות של 24 מיליארד דולר. ההכרזה שלו אז נתפסה כמכה עבור ישראל, שמלבד החשש שהיא מביעה ממכירת המטוסים המתקדמים למדינות אחרות במזרח התיכון, באופן שעלול לפגוע בעליונות האווירית שלה, היא קיוותה שהעסקה תקודם במקביל להסכם נורמליזציה עם סעודיה.

לפי הדיווח הלילה ב"ניו יורק טיימס", עוד לפני ההכרזה של טראמפ על הנכונות למכור את המטוסים, סוכנות ביון ההגנה (DIA) של הפנטגון פרסמה דו"ח פנימי שבו הזהירה מריגול סיני, אבל לפי הדיווח הדו"ח ההוא היה כללי יותר מהאזהרה שכעת משמיע המודיעין האמריקני – וכשהעסקה כבר נמצאת בשלבים מתקדמים יותר שלה, עם העברתה ביוני האחרון לבחינה של המחוקקים בקונגרס.

לפי הדיווח הלילה ב"ניו יורק טיימס", עוד לפני ההכרזה של טראמפ על הנכונות למכור את המטוסים, סוכנות ביון ההגנה (DIA) של הפנטגון פרסמה דו"ח פנימי שבו הזהירה מריגול סיני, אבל לפי הדיווח הדו"ח ההוא היה כללי יותר מהאזהרה שכעת משמיע המודיעין האמריקני – וכשהעסקה כבר נמצאת בשלבים מתקדמים יותר שלה, עם העברתה ביוני האחרון לבחינה של המחוקקים בקונגרס.

לפי הדיווח הלילה ב"ניו יורק טיימס", עוד לפני ההכרזה של טראמפ על הנכונות למכור את המטוסים, סוכנות ביון ההגנה (DIA) של הפנטגון פרסמה דו"ח פנימי שבו הזהירה מריגול סיני, אבל לפי הדיווח הדו"ח ההוא היה כללי יותר מהאזהרה שכעת משמיע המודיעין האמריקני – וכשהעסקה כבר נמצאת בשלבים מתקדמים יותר שלה, עם העברתה ביוני האחרון לבחינה של המחוקקים בקונגרס.

סעודיה היא הלקוחה הגדולה ביותר של נשק וציוד ביטחוני אמריקני, אבל היא גם משתפת פעולה עם סין בתחומי ביטחון – ורכשה ממנה בין היתר טילים בליסטיים. לפי הדיווח, הצבא הסיני גם מסייע לסעודיה ללמוד לפתח בעצמה טילים בליסטיים, להקים מתקני ייצור ולשפר את הפעילות המבצעית בכל הנוגע לתוכנית הטילים שלה.

סעודיה היא הלקוחה הגדולה ביותר של נשק וציוד ביטחוני אמריקני, אבל היא גם משתפת פעולה עם סין בתחומי ביטחון – ורכשה ממנה בין היתר טילים בליסטיים. לפי הדיווח, הצבא הסיני גם מסייע לסעודיה ללמוד לפתח בעצמה טילים בליסטיים, להקים מתקני ייצור ולשפר את הפעילות המבצעית בכל הנוגע לתוכנית הטילים שלה.

סעודיה היא הלקוחה הגדולה ביותר של נשק וציוד ביטחוני אמריקני, אבל היא גם משתפת פעולה עם סין בתחומי ביטחון – ורכשה ממנה בין היתר טילים בליסטיים. לפי הדיווח, הצבא הסיני גם מסייע לסעודיה ללמוד לפתח בעצמה טילים בליסטיים, להקים מתקני ייצור ולשפר את הפעילות המבצעית בכל הנוגע לתוכנית הטילים שלה.

אחד הגורמים האמריקניים אמר ל"טיימס" כי לפי הדו"ח המודיעיני האחרון שפורסם על ידי ה-DIA, בפנטגון מודאגים במיוחד מההגנה על טכנולוגיות המכ"ם והריגול המתקדמות של ה-F-35, ובין היתר הומלץ בו שרק סעודים ואמריקנים, בכלל זאת קבלנים אזרחיים, יקבלו גישה למתקנים בתוך סעודיה שבהם יהיו הטכנולוגיות הקשורות למטוס החמקן. לפי הדיווח גורמי המודיעין תהו בדו"ח אם סעודיה תהיה מוכנה להגביל את הקשרים שלה עם אנשי צבא ומודיעין סינים, ועם גופים הקשורים אליהם. בנוסף הם תהו האם סעודיה תסכים להסיר מתשתיות התקשורת שלה וממתקנים ביטחוניים ציוד של ענקיות הטכנולוגיה הסיניות וואווי ו-ZTE.

אחד הגורמים האמריקניים אמר ל"טיימס" כי לפי הדו"ח המודיעיני האחרון שפורסם על ידי ה-DIA, בפנטגון מודאגים במיוחד מההגנה על טכנולוגיות המכ"ם והריגול המתקדמות של ה-F-35, ובין היתר הומלץ בו שרק סעודים ואמריקנים, בכלל זאת קבלנים אזרחיים, יקבלו גישה למתקנים בתוך סעודיה שבהם יהיו הטכנולוגיות הקשורות למטוס החמקן. לפי הדיווח גורמי המודיעין תהו בדו"ח אם סעודיה תהיה מוכנה להגביל את הקשרים שלה עם אנשי צבא ומודיעין סינים, ועם גופים הקשורים אליהם. בנוסף הם תהו האם סעודיה תסכים להסיר מתשתיות התקשורת שלה וממתקנים ביטחוניים ציוד של ענקיות הטכנולוגיה הסיניות וואווי ו-ZTE.

אחד הגורמים האמריקניים אמר ל"טיימס" כי לפי הדו"ח המודיעיני האחרון שפורסם על ידי ה-DIA, בפנטגון מודאגים במיוחד מההגנה על טכנולוגיות המכ"ם והריגול המתקדמות של ה-F-35, ובין היתר הומלץ בו שרק סעודים ואמריקנים, בכלל זאת קבלנים אזרחיים, יקבלו גישה למתקנים בתוך סעודיה שבהם יהיו הטכנולוגיות הקשורות למטוס החמקן. לפי הדיווח גורמי המודיעין תהו בדו"ח אם סעודיה תהיה מוכנה להגביל את הקשרים שלה עם אנשי צבא ומודיעין סינים, ועם גופים הקשורים אליהם. בנוסף הם תהו האם סעודיה תסכים להסיר מתשתיות התקשורת שלה וממתקנים ביטחוניים ציוד של ענקיות הטכנולוגיה הסיניות וואווי ו-ZTE.