יו"ר ש"ס אריה דרעי לא מדבר עם אף גורם פוליטי מחוץ למפלגתו מאז הבחירות שנערכו לפני כמעט שבוע. עד כה, לא התקיים שיח ישיר בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו מאז ההתרסקות של ש"ס לשפל של 6 מנדטים. הבוקר (שני) ראש הממשלה פרסם הודעת תמיכה בדרעי וכתב כי הוא "עומד איתן במשך שנים אל מול ההשתלחות חסרת הרסן של התקשורת והשמאל שרוצים לרסק את ש"ס".