יו"ר ש"ס אריה דרעי לא מדבר עם אף גורם פוליטי מחוץ למפלגתו מאז הבחירות שנערכו לפני כמעט שבוע. עד כה, לא התקיים שיח ישיר בינו לבין ראש הממשלה בנימין נתניהו מאז ההתרסקות של ש"ס לשפל של 6 מנדטים. הבוקר (שני) ראש הממשלה פרסם הודעת תמיכה בדרעי וכתב כי הוא "עומד איתן במשך שנים אל מול ההשתלחות חסרת הרסן של התקשורת והשמאל שרוצים לרסק את ש"ס".
נתניהו לא הסתיר את החשש שלו שש"ס, ואולי גם יהדות התורה, יילכו כעת עם הגוש בראשותו של גדי איזנקוט. "עכשיו, בצביעות שזועקת לשמיים, הם מוכנים להציע לחרדים שמיים וארץ כדי שיצטרפו אליהם", כתב בהודעה החריגה. לדבריו, "אריה דרעי וש״ס הם שותפים חשובים שלי ושל גוש הימין בהנהגת המדינה, ואריה דרעי תורם רבות בקבינט לביטחונה של ישראל".
הודעתו של נתניהו התפרסמה בעת שדרעי, שלא הופיע בפומבי מאז פרסום התוצאות, שוקל את המשך דרכו הפוליטית ואת עתיד הנהגת ש"ס. בין האפשרויות שעל הפרק: פרישה מהחיים הפוליטיים והעברת המקל למנהיגות חדשה, או לחילופין התפטרות מהכנסת תוך שמירה על תפקיד יו"ר המפלגה מחוץ למשכן. אפשרות נוספת שנבחנת היא שדרעי יכהן בתפקיד של מעין נשיא המפלגה, במעמד על, כאשר גורם אחר בתנועה הספרדית ינהל בפועל את ענייניה של ש"ס וייחשב ליושב הראש.
במקביל, חרף המתקפות החריפות על גוש השינוי בהובלת איזנקוט, נתניהו לא פוסל על הסף אפשרות של רוטציה על תפקיד ראש הממשלה, במסגרת הקמת ממשלת אחדות. בשיחות סגורות נשאל נתניהו על האופציה של הקמת ממשלת אחדות ברוטציה, והשיב: "אנחנו בודקים הכול. אני לא שולל לחלוטין שום אופציה". גורמים בסביבת ראש הממשלה ששוחחו איתו על הנושא התרשמו שהוא השאיר את העניין פתוח והוא אכן בוחן כל אופציה אפשרית.
נתניהו, שעד כה לא התבטא באופן פומבי בסוגיית הקמת ממשלת אחדות ואפשרות לרוטציה, חושש מאוד מהקמת ממשלה של גוש השינוי עם החרדים והערבים (בתמיכה מבפנים או מבחוץ), כי הוא מעריך שממשלה כזו יכולה להחזיק מעמד לתקופה ארוכה, מה שיוריד אותו לחלוטין מכס ראש הממשלה. "החשש שלנו הוא שממשלה עם ערבים וחרדים, ואפילו עם ששת המנדטים של ש"ס, יכולה להחזיק קדנציה שלמה", אמר בכיר בליכוד.