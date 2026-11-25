בצה"ל חוששים כי השילוב בין היעדר תקציב מאושר לבין היקף המשימות הביטחוניות המוטלות על הצבא עלול להעמיק את הפערים ולפגוע ביכולת לשקם את הכשירות לאחר שנות לחימה ממושכות. הצבא נדרש להמשיך להחזיק כוחות בכמה זירות, להגן על גבולות, להרחיב מערכים ולתת מענה למשרתי המילואים – ובמקביל להחזיר יחידות לאימונים, לשקם יכולות שנשחקו ולהפחית את העומס על הלוחמים. ללא המשאבים הנדרשים, יהיה קשה יותר לעמוד בכל המשימות במקביל.
שלוש שנים של לחימה אינטנסיבית הותירו את צה"ל עם אתגר משמעותי שהולך ומתעצם: המחסור בכוח אדם, השחיקה בקרב הלוחמים והעומס הכבד המוטל על מערך המילואים. אחרי תקופה ארוכה שבה אלפי חיילי מילואים נקראו שוב ושוב לעזוב את בתיהם, משפחותיהם ומקומות עבודתם, בצבא מבינים כי לא ניתן להמשיך להפעיל את המערך באותה מתכונת לאורך זמן. אלא שהצורך המבצעי אינו מאפשר לצה"ל להוריד הילוך באופן מלא, והפער בין המשימות לבין כוח האדם הזמין ממשיך להכביד על המערכת.
צה"ל, כידוע, מתמודד עם מחסור של כ-12 אלף חיילים, מתוכם כ-8,000 לוחמים. במקביל, מערך המילואים נדרש לשאת בנטל משמעותי, גם לאחר שהורחב בכ-35% מאז שנת 2023, במטרה להגדיל את בסיס המשרתים ולחלק את העומס בין יותר חיילים. בדיון שנערך בוועדת החוץ והביטחון התייחס ראש מטה אגף כוח האדם, תת-אלוף אמיר ודמני, למציאות המורכבת ולמאמצים של צה"ל להתמודד עם השחיקה במערך.
דבריו הציגו תמונה של מערכת שמנסה לשמר את כוח האדם שלה, אך מתקשה לספק פתרונות מספקים לנוכח היקף המשימות והעומס המצטבר. "הנושא של שחיקה ועומס גרם לנו לא מעט פערים בניהול משאב המילואים, אנחנו עוסקים כל העת בנושא איך לצמצם, לייעל ולטפל בנושא הזה", אמר ודמני.
לדבריו, אחד האתגרים המשמעותיים ביותר נמצא דווקא בשדרת הפיקוד הלוחמת. "בשדרת הפיקוד הלוחם יש לנו קושי גדול לשמר את המשרתים, לכן אנחנו מקדמים מענים כגון קורס קצינים במילואים ועוד, על מנת למלא את השורות". המשמעות היא שהמחסור אינו מסתכם במספר הלוחמים הזמינים למשימות. צה"ל נדרש גם לשמר מפקדים מנוסים, בעלי הכשרה ויכולת להוביל יחידות לאורך זמן. לאחר שלוש שנות לחימה, שבהן מפקדי מילואים רבים נשאו באחריות מבצעית ממושכת, השמירה על שדרת הפיקוד הפכה למשימה בפני עצמה.
אחד הנתונים שהציג ודמני ממחיש עד כמה מערך המילואים הפך לחלק מרכזי בשגרת החיים האזרחית בישראל. כ-20% ממשרתי המילואים הם סטודנטים. מדובר באוכלוסייה שנדרשת לנסות ולשלב בין שירות ממושך, לימודים, עבודה וחיים אישיים, ובעיקר עבודה בתנאים של חוסר ודאות לאורך תקופה ארוכה, נוכח המציאות הביטחונית בזירות הפתוחות.
גם במקומות העבודה מורגשת שחיקה בסבלנות כלפי היעדרויות ממושכות. בתחילת המלחמה הייתה בציבור ובמקומות העבודה הבנה רחבה לצורך המבצעי ולגיוס הנרחב. אולם ככל שהשירות מתמשך והסבבים חוזרים, יותר מעסיקים מתקשים להתמודד עם היעדרותם של עובדים לתקופות ארוכות. עבור משרתי המילואים, מדובר במציאות שעלולה להעמיק את הקושי לחזור לשגרה מקצועית וכלכלית. תא"ל ודמני התייחס לכך והדגיש כי המענה למשרתי המילואים אינו יכול להסתכם בתקופת השירות עצמה. "המענה למשרתי המילואים צריך להיות גם לפני וגם אחרי הקו, כולל מינוי של בעלי תפקידים שעוסקים בעורף של המשרתים", אמר.
הדברים משקפים הבנה בצה"ל כי ניהול מערך המילואים מחייב הסתכלות רחבה יותר. לא רק על מספר ימי השירות ועל הצרכים המבצעיים, אלא גם על ההשלכות האזרחיות והמשפחתיות של השירות הממושך. אלא שכדי להפוך את ההבנה הזאת למענה ממשי נדרשים גם תקציבים, מנגנונים והחלטות ממשלה.
אחד הנושאים המרכזיים שעלו בדיון הוא הצורך להסדיר מחדש את אופן הפעלת מערך המילואים. ודמני אמר כי צה"ל מבקש לקדם הסדרה של חוק המילואים, לרבות ימי השירות והוראת שעה שתאפשר להחליף את המתכונת הקיימת להפעלת המערך. "אנחנו צריכים להסדיר את חוק המילואים, אנחנו רוצים להסדיר ימי המילואים ולקדם הוראת שעה שתחליף את האופן שבו אנחנו כעת מפעילים את המערך", אמר. אלא שהצורך בהסדרה אינו מסתכם בשינוי חקיקתי. צה"ל זקוק גם להמשכיות של מנגנוני הסיוע למשרתים. ודמני התריע כי ללא החלטת ממשלה נוספת לא ניתן יהיה להמשיך להפעיל את קרן הסיוע ומענים נוספים למשרתי המילואים.
"אנחנו לא יכולים להפעיל את קרן הסיוע ומענים נוספים ללא החלטת ממשלה נוספת, אנחנו צריכים לשמר את זה ולקדם את זה בהקדם", אמר. בכך הציב תא"ל ודמני אתגר גם בפני הדרג המדיני. צה"ל יכול לנסות לייעל את הפעלת המערך, להרחיב את מספר המשרתים ולפתח מסלולי הכשרה, אך ללא גיבוי ממשלתי ותקציבי יהיה קשה לשמר את המענה לאורך זמן.
הקושי מתחדד גם לנוכח העובדה שטרם הושגה הסדרה מוסכמת של סוגיית הגיוס, ובפרט בכל הנוגע לגיוס החרדים. לפי הנתונים שהוצגו, יותר מ-90% מהמשתמטים הם חרדים. היעדרו של מתווה גיוס מאושר ומיושם מקשה על צה"ל להרחיב את בסיס כוח האדם ולהפחית את העומס המוטל על המשרתים הקיימים. עבור הצבא, הגדלת מספר המתגייסים אינה רק סוגיה חברתית או פוליטית, אלא צורך מבצעי הנוגע ישירות ליכולת למלא את השורות ולחלק את הנטל. לכך מצטרף גם הפער התקציבי עליו דווח בתחילת החודש - צה"ל מתמודד עם גירעון של כ-25 מיליארד שקלים, שלפי הנתונים שנמסרו לו הובטחו לצבא אך טרם הועברו.
באגף המבצעים של צה"ל עובדים בימים אלה על בניית גרף המשימות לשנת 2027, שבמסגרתו אמורים להיקבע היקפי הפעילות המבצעית והעומס שיוטל על הכוחות. אחד העקרונות המרכזיים המתגבשים הוא הקלה על משרתי המילואים, לאחר שנים של שירות ממושך. במסגרת התכנון, הכוונה היא שלוחמי המילואים לא יחצו את רף 58 ימי השירות בשנה, ובמקביל יחידות יקבלו אפשרות לצאת לאימונים ולשוב לתהליכי הכשרה ושימור כשירות.
מדובר בצורך מבצעי משמעותי, כפי שאומר גורם בכיר באמ"ץ. אחרי תקופה ממושכת של פעילות מבצעית, הצבא זקוק לזמן כדי להחזיר את היחידות לרמת מקצועיות וכשירות גבוהה, לתרגל תרחישים, להשלים הכשרות ולשקם את היכולות שנשחקו במהלך הלחימה.
אלא שהתוכנית הזאת נשענת על הנחת עבודה שלפיה לא תיפתח מערכה רחבה נוספת שתאלץ את צה"ל להפעיל מחדש את מערך המילואים בהיקפים גדולים. מערכה מול איראן, או התפתחות של לחימה רב-זירתית שתדרוש מצה"ל לתמרן בכמה גזרות במקביל, עלולות לטרוף את הקלפים. במקרה כזה, התוכניות להפחתת ימי המילואים, להוצאת יחידות לאימונים ולהחזרת הכשירות עלולות להידחק הצידה, והצבא יידרש שוב להפעיל את המערך בהיקפים נרחבים.
גם תפיסת ההפעלה של צה"ל בגבולות מחייבת נוכחות מתמשכת של כוחות. הקמת מרחבי ביטחון בעומק שטח האויב והחזקת קו הגנה קדמי, המכונה בחלק מהגזרות "הקו הצהוב", מחייבות כוח אדם רב. אלה משימות שאינן מסתיימות עם הפסקת האש, והן מציבות בפני הצבא דרישה מתמשכת להחזיק כוחות בשטח, להגן על הגבולות ולשמר שליטה מבצעית במרחבים שבהם הוא פועל.
בסופו של דבר, צה"ל נמצא בנקודת מבחן משמעותית לקראת שנת 2027. מצד אחד, הוא נדרש לשקם את עצמו אחרי שלוש שנות לחימה, להחזיר יחידות לאימונים, לשמר את שדרת הפיקוד הלוחמת, להפחית את העומס על אנשי המילואים ולבנות מחדש את הכשירות המבצעית. מצד שני, המציאות הביטחונית אינה מאפשרת לו לדעת בוודאות מה יהיו המשימות שיוטלו עליו בחודשים הקרובים.
דבריו של ודמני בוועדת החוץ והביטחון ממחישים כי גם בצה"ל מבינים שהפתרון אינו יכול להגיע רק מתוך המערכת הצבאית. נדרשת מעורבות ממשלתית בהסדרת חוק המילואים, בהבטחת מנגנוני הסיוע, בהעברת התקציבים ובקידום פתרון לסוגיית הגיוס.