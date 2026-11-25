ב

צה"ל

חוששים כי השילוב בין היעדר תקציב מאושר לבין היקף המשימות הביטחוניות המוטלות על הצבא עלול להעמיק את הפערים ולפגוע ביכולת לשקם את הכשירות לאחר שנות לחימה ממושכות. הצבא נדרש להמשיך להחזיק כוחות בכמה זירות, להגן על גבולות, להרחיב מערכים ולתת מענה למשרתי

המילואים

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ובמקביל להחזיר יחידות לאימונים