גורמים בישראל אומרים כי מחקירתו של המחבל-טייס המאם אל-המאמי , שניסה לחטוף את טיסת "פליי דובאי" לישראל , עולה כי הוא התכוון לרסק את המטוס בנמל התעופה בן גוריון. לכן, החל בהשתלטות על המטוס רק ב ירדן , מתוך כוונה להגיע כביכול לנחיתה רגילה בנתב"ג - ואז להתרסק על השדה ולגרום להרג המוני. במקרה שלא היה מצליח להגיע לנתב"ג, כך עולה מחקירתו, תכנן אל-המאמי לרסק את המטוס על אחד מבסיסי צבא ארצות הברית בירדן.

דיווח: ההתבטאויות הקיצוניות של הטייס העומאני ברשת דיווח: ההתבטאויות הקיצוניות של הטייס העומאני ברשת ( צילום: CNN )





גלריה הטייס-מחבל אל-המאמי. משמאל: כפות אחרי שנעצר

מהחקירה של הטייס-מחבל העומאני עולה עוד כי הוא תכנן לבצע הפיגוע כבר בחודש יולי האחרון, אך בגלל קרבה אישית לאחד מאנשי הצוות במטוסו "ריחם עליו" ודחה את הפיגוע להזדמנות אחרת. לפי ממצאי החקירה עד כה, עולה כי אל-המאמי נחת בישראל עוד בחודש יוני, והכין את עצמו להיות "שהיד".

מה ששיבש את תוכניתו של אל-המאמי לרסק את טיסת פליי דובאי FZ1023, יחד עם גבורת הנוסעים הישראלים והטייסים שהנחיתו את המטוס, היה המאבק ההירואי של הטייס ההודי סמית מאצ'צ'אר. קברניט הטיסה נלחם על חייו וחיי הנוסעים, ומחקירת הטייס-מחבל עולה כי הוא תכנן לחבוט במאצ'צ'אר בגרזן חירום עד שיאבד הכרה, ואז לקחת את המושכות ולרסק המטוס.

בחדשות 13 דווח כי הטייס העומאני אמר בחקירתו: "חיפשתי ובדקתי איזו חברה טסה לתל אביב, ובגלל זה בחרתי בפליי דובאי. ניסיתי להתקבל לכל החברות. תכננתי את הפעולה עוד לפני שהתקבלתי לחברה". לפי תחקיר שערך העיתון האיטלקי "קוריירה דלה סרה", הטייס-מחבל ניתק את הטייס האוטומטי, לקח את השליטה, כיבה את המנועים באוויר - ודחף את ההגאים קדימה בכל הכוח. כך איבד המטוס 16 אלף רגל בפחות מדקה.

הפתרון של נתניהו, אחרי 5 ימים: ליישם המלצה מלפני שנתיים וחצי

מוקדם יותר, ראש הממשלה בנימין נתניהו הכיר לראשונה במחדל ובפרצות האבטחה הרבות שנחשפו מאז. הפתרון שלו אחרי חמישה ימים, לפי לשכתו, הוא הנחיה לראש המל"ל שמואל בן עזרא "למנות בודק לביצוע בחינה יסודית של כלל היבטי האבטחה של התעופה האזרחית הזרה לישראל". לא ברור עד כמה מהר יפעל הצוות, והאם פרצות האבטחה הרבות שיתגלו ייסגרו במהירות בעקבותיו. למעשה, הפתרון של נתניהו הוא יישום המלצות מבקר המדינה ממאי 2024, שכבר אז התריע על הסכנות בנושא הפיקוח על אנשי צוות אוויר שמגיעים לישראל.

ההחלטה להורות כעת על בחינה יסודית מגיעה אחרי שנים של התרעות על פערים באבטחת התעופה הזרה. במאי 2024 פרסם כאמור מבקר המדינה מתניהו אנגלמן דוח על אבטחת התעופה האזרחית הבינלאומית מישראל ואליה, שבו הצביע על כשלים ופערים חמורים, בין היתר באבטחת מטוסים של חברות זרות. אחת ההמלצות המרכזיות הייתה שהמל"ל יוביל עבודת מטה עם משרד התחבורה, משרד האוצר, רשות שדות התעופה, שב"כ והמשטרה, ויגבש מחדש מדיניות כוללת לאבטחת התעופה.

נתניהו עם כמה מגיבורי הטיסה. בדיקת המחדל תהיה פנימית בלבד ( צילום: עמוס בן גרשום/ לע"מ )

גורם בסביבת נתניהו דחה את הביקורת על עצם ההחלטה לקיים את הבדיקה, ואמר כי "בריא ולגיטימי שאם קורה אירוע כזה שמצביע על פער בנושא מסוים, ראש הממשלה יפעל כדי שיבדקו ויתקנו את הליקויים, במטרה למנוע מאירוע כזה לקרות שוב". לדבריו, "אי אפשר לאחוז במקל משני צדדיו - להפנות אצבע מאשימה על תקלה, ואצבע מאשימה גם כשפועלים לתקן אותה".

עם זאת, הבדיקה שעליה הורה ראש הממשלה תהיה בדיקה פנימית בלבד, ולמי שיעמוד בראשה לא יהיו סמכויות חקירה או אכיפה. מי שטיפל בנושא עד כה, ללא הצלחה, הוא ראש המל"ל בן עזרא.

בדצמבר האחרון פרסם מבקר המדינה לשעבר מתניהו אנגלמן את הדוח הביטחוני השנתי שלו, שאותו הגדיר ככזה ש"צריך להדיר שינה מעיני שרי הממשלה".

באותו דוח התריע המבקר על "שורה של ליקויים שנמצאו בנושאים בעלי היבטים ביטחוניים מגוונים: החל מההיערכות לאירוע טרור ברכבת הקלה בגוש דן, אבטחת נמל התעופה הבין-לאומי רמון, וביקורת מעקב על ההיערכות להגנה על מתקנים חיוניים מפני טילים, רקטות ואיומים אוויריים נוספים; דרך העסקת יועצים במשרד הביטחון והפיקוח והבקרה של המשרד על השימוש שעושות חברות ביטחוניות במקדמי שיווק, סוכנים ומתווכים בעסקאות ייצוא ביטחוני; ועד מניעת זליגה של מחוללי מחלות ביולוגיים וידע לפיתוח נשק ביולוגי וניהול מאגרי המידע במשרד הביטחון ואבטחתם".

ההקצנה בסוריה, התמונות של מטוסי אל-על

טייס המשנה אל-המאמי, אזרח עומאן, נולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ולאם סורית, ושהה חלק מחייו באמירויות. לפי חשבון לינקדאין שנשא את שמו - ונמחק אחרי ניסיון ריסוק המטוס - הוא עבד בחברת "עומאן אייר" במשך שבע שנים, עד פברואר 2025. ב-2024, כשהיה עדיין טייס משנה ב"עומאן אייר", נמצאו ברשותו "חומרים קיצוניים" - ובשל כך הוחלט להפסיק את עבודתו כטייס, אולם הוא המשיך לעבוד בתפקיד מנהלתי בחברה.

ב-CBS נטען אמש שהוא עבד דווקא "זמן קצר" בחברת התעופה הלאומית של עומאן, ושהשעייתו מטיסה אירעה לאחר שנכנס ל"אתרים קיצוניים". לפי הדיווח, הוא עזב את עבודתו בחברה בעקבות זאת. בדיווח אחר נטען שההשעיה אירעה בעקבות חשד שעבר הקצנה ג'יהאדיסטית, ככל הנראה בעת שהיה בסוריה.

בכל מקרה, לפי אותו חשבון, הוא הצטרף ביוני אשתקד לחברת התעופה המרוקנית "רויאל אייר מרוק" - אבל עזב אותה חצי שנה לאחר מכן, בינואר 2026. אבל החברה הודיעה כי אל-המאמי עבר אצלה שלושה חודשי הכשרה - אך לא התקבל לעבודה.

הטייס ההודי מאצ'צ'אר. "טייס המשנה תכנן להכות אותו עד אובדן הכרה - ולרסק את המטוס"

לפי החשבון, אל-המאמי למד באוניברסיטת בקינגהאמשייר החדשה באנגליה. גורם באוניברסיטה אישר כי אדם בשם זה השלים קורס בן שלוש שנים בלמידה מרחוק, וסיים ב-2023 תואר בניהול תעופה. בחשבון הלינקדאין של אל-המאמי לא צוינה העבודה שלו בהמשך ב"פליי דובאי", שהחלה השנה.

דיפלומט באחת ממדינות המפרץ אמר ל-AP כי הטייס עבר בדיקות אבטחה סטנדרטיות לפני שנשכר לעבודה, אבל נראה שהבדיקות התמקדו בשאלה אם יש לו עבר פלילי - והן לא העמיקו בבדיקת הרקע שלו, ובסימנים פוטנציאליים לרדיקליזציה.

ב-CNN דיווחו כי בפרופיל הלינקדאין של המחבל פורסמו רק שני פוסטים, ושניהם פורסמו ביום רביעי האחרון - תשע שעות אחרי הפיגוע. ברשת ציינו כי לא ברור מי העלה את הפוסטים, אבל העלו אפשרות שהם תוזמנו לפרסום מראש.

מטוס אל על נוסף שתיעד אל-המאמי, לפי דיווח ב-CNN ( צילום: CNN )

בפוסט הראשון הופיעה סדרת סרטונים שצולמו בתא טייס של מטוסי בואינג 737 MAX. גם מטוס "פליי דובאי" שאותו ניסה אל-המאמי לרסק היה מהדגם הזה. אחד הסרטונים צולם לפי CNN מנמל התעופה הבינלאומי של דובאי, והאדם שצילם עשה זום על מטוס של אל על. על המסך בקוקפיט באותו סרטון נראה מספר הטיסה שאותו הצלם הטיס אז, טיסה של "עומאן אייר" מדובאי למסקט ב-11 באוקטובר 2023 - ימים אחדים אחרי הטבח של חמאס. הפוסט כלל עוד סרטונים שבהם נראים מטוסי אל על, וכן מטוס אחד של ארקיע, והוא מסתיים בצילום של מנהיג אל-קאעידה איימן א-זוואהירי, מחליפו של אוסאמה בן-לאדן שחוסל גם הוא.

"מבחן הזונה" של הטייס-מחבל

הפוסט השני שפורסם בחשבון הלינקדאין המחוק כלל תמונה שנוצרה בעזרת בינה מלאכותית, ונראות בה שלוש הערים הקדושות לאיסלאם – מכה, מדינה וירושלים – המחוברות ביניהן בשביל זוהר רציף. ברקע נשמע שיר עם הצהרות נגד "השפלה", והדובר אומר כי אינו חושש ממוות ומגן על כבודו.

ב-CNN דיווחו עוד כי בחשבון ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), שהיה שייך לאדם עם שמו של המחבל ושכבר נמחק בינתיים, הושמעו עמדות דתיות קיצוניות. לפי הרשת, לא פחות מ-3,000 ציוצים הופיעו בחשבון שנמחק, ובכמה מהם הוא תיאר למשל את הקושי של אמו למצוא לו שידוך של אישה שתסכים, לדרישתו, שתלבש ניקאב - כיסוי הפנים המוסלמי שמותיר רק חריץ קטן לעיניים. "כולן סירבו. ואז אמי אמרה להן: 'הבן שלי טייס', ופתאום כולן הסכימו", נכתב בציוץ מפברואר 2022.

המחדל בטיסת פליי דובאי - כל העדכונים: