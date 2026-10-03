החקירה עדיין בראשיתה, אבל כבר עכשיו עולים פרטים מטרידים רבים לגבי עברו של הטייס-מחבל - שהיו אמורים להוביל לדגלים אדומים רבים במשרד התחבורה, המוסד והשב"כ. אבל כל זה לא קרה, ו המאם אל-המאמי הורשה לטוס לישראל, ורק תושייה של הטייס ההודי ושל הגיבורים הישראלים מנעה מגה-פיגוע. גורם ביטחוני ישראלי אמר ל-CNN שהרשויות בודקים את האפשרות שתכנן פיגוע טרור בדומה ל-11 בספטמבר. זה כל מה שידוע על הטייס העומאני - ואלו הסרטונים שלפי CNN פורסמו בחשבון שלו, שעות אחרי ניסיון ריסוק המטוס:

הסרטונים שפורסמו בעמוד הלינקדאין של המחבל, כפי שפורסמו ב-CNN ( צילום: CNN )





אל-המאמי, אזרח עומאן, נולד באיחוד האמירויות לאב עומאני ולאם סורית, ושהה חלק מחייו באמירויות. לפי חשבון לינקדאין שנשא את שמו - ונמחק אחרי ניסיון ריסוק המטוס - הוא עבד בחברת "עומאן אייר" במשך שבע שנים, עד פברואר 2025. ב-2024, כשהיה עדיין טייס משנה ב "עומאן אייר", נמצאו ברשותו "חומרים קיצוניים" - ובשל כך הוחלט להפסיק את עבודתו כטייס, אולם הוא המשיך לעבוד בתפקיד מנהלתי בחברה.

ב-CBS נטען שהוא עבד דווקא "זמן קצר" בחברת התעופה הלאומית של עומאן, ושהשעייתו מטיסה אירעה לאחר שנכנס ל"אתרים קיצוניים". לפי הדיווח, הוא עזב את עבודתו בחברה בעקבות זאת. בדיווח אחר נטען שההשעיה אירעה בעקבות חשד שעבר הקצנה ג'יהאדיסטית, ככל הנראה בעת שהיה בסוריה.

בכל מקרה, לפי אותו חשבון, הוא הצטרף ביוני אשתקד לחברת התעופה המרוקנית "רויאל אייר מרוק" - אבל עזב אותה חצי שנה לאחר מכן, בינואר 2026. אבל החברה הודיעה כי אל-המאמי עבר אצלה שלושה חודשי הכשרה - אך לא התקבל לעבודה.

גלריה זום על מטוס אל על, מהקוקפיט של הטייס-מחבל ( צילום: CNN )

מטוס אל על נוסף שתיעד אל-המאמי ( צילום: CNN )

לפי החשבון, אל-המאמי למד באוניברסיטת בקינגהאמשייר החדשה באנגליה. גורם באוניברסיטה אישר כי אדם בשם זה השלים קורס בן שלוש שנים בלמידה מרחוק, וסיים ב-2023 תואר בניהול תעופה. בחשבון הלינקדאין של אל-המאמי לא צוינה העבודה שלו בהמשך ב"פליי דובאי", שהחלה השנה.

דיפלומט באחת ממדינות המפרץ אמר ל-AP כי הטייס עבר בדיקות אבטחה סטנדרטיות לפני שנשכר לעבודה, אבל נראה שהבדיקות התמקדו בשאלה אם יש לו עבר פלילי - והן לא העמיקו בבדיקת הרקע שלנו, ובסימנים פוטנציאליים לרדיקליזציה.

ב-CNN דיווחו כי בפרופיל הלינקדאין של המחבל פורסמו רק שני פוסטים, ושניהם פורסמו ביום רביעי האחרון - תשע שעות אחרי הפיגוע. ברשת ציינו כי לא ברור מי העלה את הפוסטים, אבל העלו אפשרות שהם תוזמנו לפרסום מראש.

צילם בטיסה מדובאי למסקט, ב-11 באוקטובר ( צילום: CNN )

מנהיג אל-קאעידה איימן א-זוואהירי, בסרטון שפרסם אל-המאמי ( צילום: CNN )

בפוסט הראשון הופיעה סדרת סרטונים שצולמו בתא טייס של מטוסי בואינג 737 MAX. גם מטוס "פליי דובאי" שאותו ניסה אל-המאמי לרסק היה מהדגם הזה. אחד הסרטונים צולם לפי CNN מנמל התעופה הבינלאומי של דובאי, והאדם שצילם עשה זום על מטוס של אל על. על המסך בקוקפיט באותו סרטון נראה מספר הטיסה שאותו הצלם הטיס אז, טיסה של "עומאן אייר" מדובאי למסקט ב-11 באוקטובר 2023 - ימים אחדים אחרי הטבח של חמאס. הפוסט כלל עוד סרטונים שבהם נראים מטוסי אל על, וכן מטוס אחד של ארקיע, והוא מסתיים בצילום של מנהיג אל-קאעידה איימן א-זוואהירי, מחליפו של אוסאמה בן-לאדן שחוסל גם הוא.

"מבחן הזונה" של הטייס-מחבל

הפוסט השני שפורסם בחשבון הלינקדאין המחוק כלל תמונה שנוצרה בעזרת בינה מלאכותית, ונראים בה שלוש הערים הקדושות באיסלאם – מכה, מדינה וירושלים – המחוברות ביניהן בשביל זוהר רציף. ברקע נשמע שיר עם הצהרות נגד "השפלה", והדובר אומר כי אינו חושש ממוות ומגן על כבודו.

הערים הקדושות לאיסלאם, בסרטון הבינה מלאכותית של הטייס-מחבל ( צילום: CNN )

ב-CNN דיווחו עוד כי בחשבון ברשת החברתית X (טוויטר לשעבר), שהיה שייך לאדם עם שמו של המחבל ושכבר נמחק בינתיים, הושמעו עמדות דתיות קיצוניות. לפי הרשת, לא פחות מ-3,000 ציוצים הופיעו בחשבון שנמחק, ובכמה מהם הוא תיאר למשל את הקושי של אמו למצוא לו שידוך של אישה שתסכים לדרישתו - שתלבש ניקאב, כיסוי הפנים המוסלמי שמותיר רק חריץ קטן לעיניים. "כולן סירבו. ואז אמי אמרה להן: 'הבן שלי טייס', ופתאום כולן הסכימו", נכתב בציוץ מפברואר 2022.