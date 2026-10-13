שלוש פעמים אמר עבדול א-סייד "לא" כשנשאל בריאיון אם לו או למשפחתו יש קשר ל אחים המוסלמים . אבל אמש (שני), יממה בלבד אחרי הריאיון בתוכנית "פגוש את העיתונות" של רשת NBC האמריקנית, הופץ פוסט שפרסמה אחותו למחצה כבר לפני 14 שנה: אמם המשותפת, כך כתבה, הייתה פעילה בתנועה הזו במצרים בשנות ה-70, לפני שהיגרה לארה"ב. עבור המועמד הדמוקרטי לאחד המושבים בסנאט מטעם מישיגן, שמקווה להפוך לסנאטור המוסלמי הראשון אי-פעם בארה"ב, זהו חומר נפץ שלושה שבועות לפני בחירות האמצע . יריבו הרפובליקני מייק רוג'רס כבר הפך את הדברים לסרטון בחירות, במרוץ שעשוי להכריע אם הסנאט יישאר בשליטת הרפובליקנים או יעבור לידי הדמוקרטים בשארית כהונתו של דונלד טראמפ בבית הלבן.

גלריה א-סייד ומפגינים שניסו להפריע לאירוע בחירות שלו במישיגן בסוף השבוע, תוך שהם מנופפים בצלב ( צילום: Robin Buckson/Pool via REUTERS, CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

טראמפ על א-סייד: "אמרו לי ששמו הוא עבדול, בשבילי הוא מוחמד. הוא ג'יהאדיסט!"





"ניהלתי שיחה מדהימה עם אמא שלי על הפעילות שלה באחים המוסלמים בתחילת שנות ה-70, כשהייתה באוניברסיטה", כתבה ב-2012 בציוץ בטוויטר (רשת X) אימאן עבד אל-האדי, כיום חוקרת באוניברסיטת שיקגו, והוסיפה את ההאשטאג "כבוד". בציוץ אחר כתבה כי "המשפחה שלי כבר זמן רב באחים המוסלמים", אבל הוסיפה שלדעתה התנועה התנהלה בזירה הפוליטית בצורה גרועה והרסנית. ב-2013 סיפרה שקרובי משפחתה נכלאו בגלל השתייכותם לארגון האיסלאמיסטי וביקשה להתפלל לשלומם של קרובים שתומכים בו במצרים. היא וא-סייד חולקים את אותה אם, פאטן אל-קומי, אך גדלו בבתים שונים לאחר שההורים התגרשו. הפוסטים אינם מגלים מה בדיוק עשתה האם בתנועה, אם בנה ידע על כך, או אם היה לו קשר כלשהו לתנועה.

כאמור, הפוסטים הללו צצו אחרי ששלשום התראיין א-סייד ל-NBC ונשאל מפורשות אם לו או למשפחתו קשרים לאחים המוסלמים, התנועה האיסלאמיסטית שנוסדה במצרים ושממנה צמח גם חמאס. השאלה הזו נשאלה על רקע ניסיונם בשבועות האחרונים של יריביו הרפובליקנים לתארו כ"ג'יהאדיסט קיצוני" עם קשרים לארגונים איסלאמיסטיים, טענות שאותן הוא מכחיש. א-סייד השיב "לא", וחזר על כך גם בכל שאלות ההמשך. לדבריו, יריבו רוג'רס מעלה את הנושא רק כדי לומר שוב ושוב את המילה "מוסלמי" ולגרום לבוחרים לחשוד בו בגלל שמו ודתו.

אימאן עבד אל-האדי, אחותו למחצה של א-סייד. בירכה על טבח 7/10

עימות בשבוע שעבר בין המועמד הרפובליקני מייק רוג'רס לבין א-סייד ( צילום: AP Photo/Paul Sancya, Pool )

אתמול כבר הפיץ רוג'רס סרטון בחירות חדש שמשלב את ההכחשה מהריאיון עם הפוסטים של האחות, והאשים אותו בשקרים. מטה א-סייד מסר מנגד כי יריבו משתמש ב"התקפות חסרות תום לב על אמונתו ועל משפחתו" כדי להסיט את הדיון מיוקר המחיה וממחירי הדלק והמזון המאמירים. בקמפיין הוסיפו כי הטענות לקשרים בינו לבין האחים המוסלמים "הופרכו והוכחו כגזעניות ובלתי נכונות" - אך לא התייחסו לפוסט שבו האחות תיארה את פעילותה של אמם בתנועה. אותה אחות, אגב, כבר סיבכה במהלך הקיץ את א-סייד, אחרי שנחשפו פוסטים נוספים מעברה שבהם בין היתר פרסמה "ברכה" לטבח 7 באוקטובר.

התמיכה במוחמד מורסי, והאישום נגד הארגון שבו עבדה האמא

א-סייד, איש השמאל העמוק במפלגה הדמוקרטית ואנטי-ישראלי מוצהר, אמנם מכחיש שוב ושוב קשרים לארגונים קיצוניים אך מבקריו טוענים כי התנהלותו מעלה חשד באשר לאמונותיו האמיתיות, וב"פוקס ניוז" למשל הזכירו כי ביום השנה השני למתקפת 7 באוקטובר שלח א-סייד אימייל לתומכיו בבקשה מהם לתרום כספים לפלסטינים, והשווה בין חמאס לממשלת ישראל, אם כי את שניהם כינה "מרושעים". עוד הזכירו שם כי הופיע בקמפיין שלו עם הסטרימר חסן פייקר, שהצהיר בעבר כי לארה"ב "הגיעו פיגועי 11 בספטמבר". א-סייד אמר כי מדובר בהתבטאות "מטופשת", אך סירב להתנער מפייקר. אף שכלי תקשורת שונים, ובהם גם "פוקס ניוז" השמרנית, דיווחו כי לא הצליחו לאתר קשרים ישירים בינו לבין האחים המוסלמים, כעת כאמור מתחדד הקשר האפשרי של אמו לתנועה שמוגדרת כארגון טרור על ידי כמה מדינות בעולם - בכלל זאת מצרים - ושארה"ב עצמה הכריזה על השלוחות שלה במצרים ובירדן כארגוני טרור בגלל סיוע לחמאס.

א-סייד. אם ינצח יהפוך למוסלמי הראשון אי-פעם בסנאט ( צילום: JEFF KOWALSKY / AFP )

תומכיו של א-סייד בעצרת שלשום ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

הפעילות שאחותו של א-סייד מייחסת לאמם הייתה לפני יותר מ-50 שנה, לפני הקמת חמאס. עם זאת, אמו של א-סייד עבדה כשהייתה בארה"ב בארגון סיוע איסלאמי שהממשל האמריקני הטיל עליו סנקציות ב-2004 בשל סיוע לאל-קאעידה ולחמאס. לפי הדיווחים בתקשורת האמריקנית, אל-קומי עבדה ב"סוכנות הסיוע האמריקנית האיסלאמית" (IARA), ובמסמכי משרד האוצר האמריקני נכתב כי הארגון היה "אחראי להעברת כספים לשטחים הפלסטיניים לשימוש בפעילות טרור, ובפרט שימש צינור להעברת כספים לחמאס באחת ממדינות מערב אירופה". ב-2007 הוגש כתב אישום נגד הארגון, וברשימת המוצגים שנכללה בו הוזכרה אל-קומי 12 פעמים לפחות, אם כי היא עצמה מעולם לא הועמדה לדין. הרשימה תיעדה את מעורבותה בהעברות כספים ובהקלטות של שיחות טלפון בין 1999 ל-2002. אל-קומי הכחישה בזמנו כי לארגון היו קשרים לטרור, ובריאיון שהעניקה ב-2004 לעיתון St. Louis Post-Dispatch אמרה: "אני עובדת שם ומסייעת ליתומים ולילדים שלפחות אחד מהוריהם נפטר, וזה שובר את לבי שהם לא יקבלו עוד עזרה".

א-סייד עצמו הביע ב-2011 תמיכה במהפכה שהתחוללה אז במצרים נגד הנשיא חוסני מובארק, וב מאמר דעה שפרסם הוא קרא לארה"ב לתמוך במפגינים גם במחיר של עליית האחים המוסלמים לשלטון, תוך שהוא טוען שאם הדבר יקרה "יש כמה סיבות לכך שהמדינה שתיווצר לא תהיה דומה כלל לאיראן". בנוסף, מסמך מ-2012 שפורסם בעיתון מצרי כולל בין החותמים עליו את שמו של "ד"ר עבד א-רחמן א-סייד" מניו יורק, ובמסמך מצהירים החתומים על תמיכה בהחלטותיו של נשיא מצרים דאז מוחמד מורסי , איש האחים המוסלמים, לאחר שזה הרחיב את סמכויותיו, ואף קראו ל"טיהור" התקשורת והמשטרה. מטה א-סייד סירב להתייחס לאותו מכתב.

א-סייד ואשתו שרה ג'וקקו. טראמפ השווה בין הזוג לבינו ומלניה: "שתי אמריקות שונות מאוד" ( צילום: AP Photo/Julia Demaree Nikhinson )

( צילום: JEFF KOWALSKY / AFP )

בבחירות אמצע הכהונה בארה"ב, שייערכו ב-3 בנובמבר, מוטלת על הכף השליטה בסנאט ובבית הנבחרים, שני בתי הקונגרס שנמצאים כיום תחת שליטתם של הרפובליקנים. בחירות האמצע נתפסות באופן היסטורי כמשאל עם על כהונתו של הנשיא המכהן, ו הסקרים מעידים על סיכוי גדול של הדמוקרטים להשתלט על שני הבתים , בצל השפל בפופולריות של טראמפ והתסכול הגדול של האמריקנים מיוקר המחיה ומהזינוק במחירים שחוללה המלחמה באיראן. בסנאט, שבו כיום רוב של 47-53 לטובת הרפובליקנים, מהפך לטובת הדמוקרטים יהיה תלוי במידה רבה ביכולתם לשמור על המושב הנוכחי שלהם במישיגן, שאותו מפנה הסנאטור הפורש גארי פיטרס. המרוץ על החלפתו בין א-סייד לבין הרפובליקני רוג'רס נחשב לפיכך לקריטי במיוחד. הסקרים אמנם מראים על יתרון עקבי של א-סייד, אבל בפער קטן בלבד.

א-סייד בן ה-41, שנולד להורים שהיגרו ממצרים, הוא דוקטור לרפואה, אפידמיולוג במקצועו, שכיהן בעבר כראש מחלקת שירותי הבריאות של מחוז וויין במישיגן. אין לו ניסיון בתפקיד פוליטי, אך ב-2018 הוא רץ לתפקיד מושל מישיגן והפסיד בפריימריז הדמוקרטיים למושלת שמכהנת כיום, גרטשן וויטמר. הוא נחשב כאמור לאיש הפלג השמאלי-קיצוני במפלגה הדמוקרטית, ולצד האשמות חוזרות ונשנות נגד ישראל על "רצח עם" שביצעה לטענתו בעזה הוא קורא לעצור את כל הסיוע הצבאי אליה - גם סיוע במערכות הגנה - בטענה שאת הכסף הזה יש להשקיע בתושבי ארה"ב.

פעילי הימין שהפגינו נגד אירוע בחירות של א-סייד בסוף השבוע ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

פעיל עם שלט שעליו נכתב: "גרשו את הטרוריסט עבדול א-סייד" ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

באוגוסט השנה הוא נבחר למועמד הדמוקרטי במרוץ לסנאט בתום פריימריז סוערים במיוחד שבהם גבר בפער קטן של כאחוז בלבד על היילי סטיבנס, דמוקרטית הנחשבת מתונה ופרו-ישראלית. המרוץ בין א-סייד לסטיבנס נתפס כמבחן מכריע לכיוון שאליו תצעד המפלגה הדמוקרטית כולה, והוא הגיע אחרי ששורה של מועמדים פרוגרסיביים הקוראים תיגר על הממסד הוותיק של המפלגה הדמוקרטית, ונוקטים עמדה נחרצת נגד ישראל, זכו השנה בניצחונות במרוצים מקומיים לקונגרס ולראשות ערים , ואותתו בכך על גידול דרמטי בכוחו של המחנה הפרוגרסיבי. ניצחונות אלו היו ברובם במעוזים ליברליים כמו ניו יורק וקליפורניה, שבהם הניצחון לכל מועמד דמוקרטי הוא לעיתים קרובות מובטח מראש, ומישיגן לעומת זאת היא מדינה מתנדנדת שטראמפ ניצח בה ב-2024 בפער קטן של 1.4% - ועבור הפרוגרסיבים מדובר בהזדמנות להוכיח שהם יכולים לסחוף אחריהם את הציבור הרחב גם מחוץ למעוזיהם.

"גופייה של בן לאדן" וההשוואה בין ישראל לאיראן: "שתיהן מסוכנות"

הרפובליקנים מנגד מזהים כעת במרוץ במישיגן את אחת ההזדמנויות הטובות ביותר שלהם להשתלט על מושב דמוקרטי, וכך להגדיל את סיכוייהם לשמור על הרוב בסנאט. על הרקע הזה הגבירו בימים האחרונים הנשיא טראמפ ואנשיו את המתקפות על א-סייד, ומציגים אותו כאמור כמועמד מסוכן וקיצוני. טראמפ מקפיד כעת לכנות אותו "מוחמד", אף ששמו הוא עבדול, במה שמבקרי הנשיא מתארים כהתנהלות איסלאמופובית מובהקת. באחד הפוסטים האחרונים שלו טראמפ כינה אותו "מוחמד א-סייד", "קיצוני רדיקלי" ו"תומך טרור". בעצרת שנערכה בשבת טען שוב הנשיא כי א-סייד הוא "ג'יהאדיסט רדיקלי", והוסיף: "מישהו אמר לי שקוראים לו עבדול. אמרתי: בשבילי הוא מוחמד. אני הנשיא, אני יכול לקרוא לו איך שאני רוצה".

המועמד הרפובליקני רוג'רס. מאשים את א-סייד בשקרים ( צילום: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

טראמפ גם הפיץ צילום שלו ושל מלניה לצד צילום של א-סייד ואשתו עטויית החיג'אב, עם הכיתוב "שתי אמריקות שונות מאוד". הסנאטור הרפובליקני ג'ון קנדי (שאינו קשור לאצולת הנשיא קנדי המנוח), שהופיע עם רוג'רס, אמר שא-סייד "ישן בגופייה של בן לאדן". ביום שני שיתף טראמפ סרטון שבו הזמר קיד רוק הזהיר מפני "מלחמת אזרחים על אידיאולוגיה דתית", וכינה את א-סייד "זאב בעור כבש". א-סייד מצדו טוען שטראמפ מנסה להסיט את תשומת הלב מיוקר המחיה: "הוא יודע שהשם שלי הוא עבדול. הוא אומר את זה כל יום. אבל הוא לא תוקף רק אותי. הוא תוקף את כולנו. הוא ממעיט כל כך בערכנו. הוא חושב שהוא יכול להשתמש בשם שלי ובאמונה שלי כדי להסיח את תשומת לבנו מהסבל שהמדיניות שלו גורמת לנו – בתחנת הדלק, במכולת ובמרפאה. הוא חושב שאנחנו לא מבינים מה קורה. הגיע הזמן לשינוי".

גם בלי המתקפות על זהותו, א-סייד ממשיך לעורר סערה בגלל עמדותיו כלפי ישראל. בעימות בשבוע שעבר שאל אותו המנחה מי מסוכנת יותר לארה"ב, ישראל או איראן, והוא סירב לבחור: "שתיהן הוכיחו שהן מסוכנות, כל אחת בדרכה. אחת עלולה לתקוף אותנו, והשנייה גוררת אותנו למלחמות שאין לנו סיבה להילחם בהן". הוא האשים שישראל דחפה את וושינגטון למלחמה באיראן, וכשנשאל אם יתמוך באספקת נשק הגנתי לישראל במקרה שאיראן תתקוף אותה, ענה בשלילה. לטענתו, הוא רוצה שכספי משלמי המיסים יושקעו בבתי ספר ובבריאות במישיגן. רוג'רס השיב שהיה מאשר סיוע כזה.

א-סייד תקף את אובמה, שבכל זאת מתגייס למענו

גם הפיגוע במרץ בבית הכנסת טמפל ישראל שליד דטרויט מוסיף לרדוף את א-סייד. אדם שאיבד קרובי משפחה בתקיפה ישראלית בלבנון התנגח אז עם מכוניתו במבנה בית הכנסת שבו שהו ילדים, וירה לעבר מאבטח. א-סייד אמנם גינה אז את המעשה, אך הוסיף ש"אנשים פגועים פוגעים באחרים". בקהילה היהודית ראו בכך מעין ניסיון להצדיק פיגוע אנטישמי, ובאוגוסט התנצל א-סייד בפני ארגון הדמוקרטים היהודים במישיגן ואמר ש"העיתוי" לאמירה שלו היה שגוי. ייתכן שניסיונו להתחבב על הקהילה היהודית מצליח במידה מסוימת, ושדולת "יהודים למען עבדול" הוקמה כדי לסייע לו לנצח. השבוע גם חזרה לתמונה השדולה הפרו-ישראלית איפא"ק, וארגון מטעמה שלח חומרי בחירות נגד א-סייד לכ-130 אלף בוחרים יהודים במישיגן. בפריימריז הוציאה השדולה כ-30 מיליון דולר כדי לסייע ליריבתו המתונה סטיבנס, שכאמור הפסידה לו.

הממסד הדמוקרטי מתגייס למענו. א-סייד עם קמלה האריס, בחודש שעבר ( צילום: David Guralnick/Pool via REUTERS )