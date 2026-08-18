"רק כמה דקות לפני האסון עוד היינו יחד", אמר היום (שלישי) דודו של הלל מרדכי דדון בן ה-7, שהובא למנוחות אחרי שנדקר למוות בבית סבתו בבית שמש. הדוד שלומי אלון, אביו של ריי בן ה-4 שנפצע קשה באותו אירוע, הוא זה שאיתר את הלל ואת בנו פצועים בבריכה. "שיחקנו, צחקנו והשתוללנו. היית מאושר. מי יכול לדמיין שבתוך כמה דקות החיים ישתנו לתמיד?", אמר.
הדוד ספד לאחיינו: "הלל. היית ילד שאהב להצליח, אהב לנצח. לא אהבת להפסיד ובכל משחק היית כאילו מדובר בגמר מונדיאל. היית בטוח שאתה אמור לנצח - אבל מאחורי הילד התחרותי היה לב ענק, טוב, שידע לתת ולחשוב על אחרים. רק כמה שעות לפני כן אתמול הבאת כוס גומי לריי. כשהגיע הגומי האחרון אמרת לו 'תאכל', בלי לחשוב פעמיים. זה היית אתה הלל. ילד שאוהב, ילד שנותן ויודע לשמח את מי שנמצא לידו. אני רוצה לזכור אותך בדיוק ככה.
"אני לא רוצה לזכור את מה שקרה אחר כך, אלא אותך צוחק, משחק, מתווכח ומנצח. בדקות האחרונות שלך הייתי איתך. הלוואי שיכולתי לעשות יותר, הלוואי שהייתי יכול לקחת ממך את הכאב. הלוואי שהייתה לי אפשרות להחזיר את הזמן אפילו רק כמה דקות אחורה. אני מקווה שהרגשת שאני שם, שהצלחתי לתת לך קצת שקט ומנוחה, אולי אפילו קצת ביטחון ואושר. אני מקווה שהרגשת כמה אתה אהוב. ריי חי הלל, והוא יזכור אותך - את הצחוקים, את השטויות ואת הרגעים הקטנים שהיו רק שלכם. הוא יזכור גם את הגומי. השארת לו זיכרון של ילד עם לב טוב".
הוא פנה גם להוריו של הלל, עמוס ותמר, ולאחיו מאור, נועם, נהוראי, נריה ויוסף. "אין מילים שיכולות לנחם על האובדן של הילד. אין משפט שיכול להסביר את הבלתי נתפס. אתם אנשים של אמונה ואני יודע שברגע הנורא הזה אתם נאחזים באמונה שלכם. הלוואי שהיא תיתן לכם את הכוחות לעבור את הימים הקשים שלפניכם, שתדעו שאתם לא לבד", אמר. הוא הוסיף: "כולנו סביבכם מחבקים אתכם, בוכים איתכם, ונושאים איתכם את הכאב. אין לי מילים שיכולות להקל על הכאב שאתם מרגישים. אני יודע שאין שום דבר שיכול באמת להחזיר את מה שנלקח מכם".
"הלל היה ילד של אור. הוא השאיר אור גדול בלב של כל מי שהכיר אותו. אני רוצה שתדעו שהלל יישאר איתכם תמיד. בזיכרונות, בסיפורים. תשמרו אחד על השני, תהיה שם אחד בשביל השני ותדברו עליו. תספרו על הילד שהיה. הוא השאיר הרבה אהבה. אני מתפלל שתמצאו בתוך האמונה, בתוך המשפחה ובתוך כל האהבה שמקיפה אתכם, את הכוח להמשיך".