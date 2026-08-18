הדוד ספד לאחיינו: "הלל. היית ילד שאהב להצליח, אהב לנצח. לא אהבת להפסיד ובכל משחק היית כאילו מדובר בגמר מונדיאל. היית בטוח שאתה אמור לנצח - אבל מאחורי הילד התחרותי היה לב ענק, טוב, שידע לתת ולחשוב על אחרים. רק כמה שעות לפני כן אתמול הבאת כוס גומי לריי. כשהגיע הגומי האחרון אמרת לו 'תאכל', בלי לחשוב פעמיים. זה היית אתה הלל. ילד שאוהב, ילד שנותן ויודע לשמח את מי שנמצא לידו. אני רוצה לזכור אותך בדיוק ככה.

הדוד ספד לאחיינו: "הלל. היית ילד שאהב להצליח, אהב לנצח. לא אהבת להפסיד ובכל משחק היית כאילו מדובר בגמר מונדיאל. היית בטוח שאתה אמור לנצח - אבל מאחורי הילד התחרותי היה לב ענק, טוב, שידע לתת ולחשוב על אחרים. רק כמה שעות לפני כן אתמול הבאת כוס גומי לריי. כשהגיע הגומי האחרון אמרת לו 'תאכל', בלי לחשוב פעמיים. זה היית אתה הלל. ילד שאוהב, ילד שנותן ויודע לשמח את מי שנמצא לידו. אני רוצה לזכור אותך בדיוק ככה.

הדוד ספד לאחיינו: "הלל. היית ילד שאהב להצליח, אהב לנצח. לא אהבת להפסיד ובכל משחק היית כאילו מדובר בגמר מונדיאל. היית בטוח שאתה אמור לנצח - אבל מאחורי הילד התחרותי היה לב ענק, טוב, שידע לתת ולחשוב על אחרים. רק כמה שעות לפני כן אתמול הבאת כוס גומי לריי. כשהגיע הגומי האחרון אמרת לו 'תאכל', בלי לחשוב פעמיים. זה היית אתה הלל. ילד שאוהב, ילד שנותן ויודע לשמח את מי שנמצא לידו. אני רוצה לזכור אותך בדיוק ככה.