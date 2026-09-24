בית משפט השלום בחדרה שחרר היום (חמישי) למעצר בית את מחמוד סמחאת, הנהג בן 21 מכפר מנדא, שהיה זה שדרס על פי החשד את הנער עמיחי עטיה בחניה בקניון בחדרה בלילה שקדם ליום כיפור. סמחאת ישהה במעצר בית עד 1 באוקטובר.
השופט אהוד קפלן קבע כי "החשוד לא הכחיש את גרימת מותו של המנוח, ולטענתו נמלט מההמון שדלק אחריו ורצה לבצע בו לינץ'. הוא לא הבחין שדרס אדם ולכן לא ניתן לייחס לו הפקרה. ברור מחומרי החקירה שהוא לא דרס אף אחד בכוונה. לכל היותר מדובר ברשלנות, וגם היא לא ברמה גבוהה - כי אין ספק שהוא נמלט מאנשים שניסו לבצע בו שפטים".
עוד קבע השופט קפלן: "למעשה די ברור שהאשמים בתוצאה הטרגית הם אותם אנשים שדלקו אחריו ולא הוא, גם אם יש לו חלק בעניין דבר שיתברר בהמשך".
עורך דינו של סמחאת, יוסף שלבי, מסר בעקבות ההחלטה: "מתחילת הדרך טענו שמרשי הוא זה שנמלט מההמון בקניון בחדרה. הוא הגיע לפרוק ירקות והמון של עשרות אנשים רצו לבצע בו לינץ׳ וגם ירו בו. שמחים שהוא שוחרר למעצר בית לצד המשך החקירה".
עמיחי עטיה, נער בן 17 מהיישוב איתמר ותלמיד כיתה י"ב בישיבת חיצים, נדרס למוות בחניון מתחם הקניות "מול החוף וילג'" בחדרה בלילה שבין חמישי לשישי בשבוע שעבר. הטרגדיה התרחשה על רקע מעמד תפילת סליחות המוני שנערך במקום. סמחאת טען בחקירתו כי חש סכנה לחייו ונמלט מהמקום בנסיעה מהירה. חבר כיתת כוננות מהאזור, בן 23, ירה לעברו של סמחאת ופצע אותו באורח קל.
אימו של סמחאת אמרה ל-ynet ביום שישי, לאחר הארכת המעצר של בנה: "ליבי עם האם השכולה בצד השני, אבל הבן שלי נפל קורבן להסתה גדולה. הוא חונך לאהבת האדם האחר - וכמעט עשו בו לינץ'. ירו בו כי חשבו שהוא מחבל, הוא ברח משם וזרקו עליו אבנים. הוא ניצל בנס".
לפני כן, אמר אביו של החשוד: "אנחנו משפחה שקטה ולא קשורים לשום בעיות או לסכסוכים. הבן שלי עובד בחלוקת ירקות לבתי עסק, והוא כל הזמן עסוק בעבודה. ממה שהבנו, הוא הגיע לחדרה ואז חש בסכנה בגלל צעירים שזרקו מילים, ובעקבות זאת אירעה תאונת דריסה שלא הייתה מכוונת. באותו רגע גם ירו לעברו. אני מבקש מכל מי שמסית נגדו להפסיק את זה. זה לא היה מכוון ולא מתוכנן".