השופט אהוד קפלן קבע כי "החשוד לא הכחיש את גרימת מותו של המנוח, ולטענתו נמלט מההמון שדלק אחריו ורצה לבצע בו לינץ'. הוא לא הבחין שדרס אדם ולכן לא ניתן לייחס לו הפקרה.

ברור מחומרי החקירה שהוא לא דרס אף אחד בכוונה. לכל היותר מדובר ברשלנות, וגם היא לא ברמה גבוהה - כי אין ספק שהוא נמלט מאנשים שניסו לבצע בו שפטים