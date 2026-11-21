במדינת סינלואה בצפון מערב המדינה, שנמנה עם 10 המבוקשים הבכירים ביותר של ה-FBI. בתיעודים שהופצו מזירת הלכידה תועדו חסימות כבישים וחילופי אש בין אנשי הקרטל לכוחות הביטחון המקסיקנים.

במדינת סינלואה בצפון מערב המדינה, שנמנה עם 10 המבוקשים הבכירים ביותר של ה-FBI. בתיעודים שהופצו מזירת הלכידה תועדו חסימות כבישים וחילופי אש בין אנשי הקרטל לכוחות הביטחון המקסיקנים.

רשויות מקסיקו הודיעו הלילה (בין שישי לשבת) כי עצרו בתום מבצע דרמטי את פאוסטו איסידרו מסה, המכונה "צ'אפו איסידרו" -

רשויות מקסיקו הודיעו הלילה (בין שישי לשבת) כי עצרו בתום מבצע דרמטי את פאוסטו איסידרו מסה, המכונה "צ'אפו איסידרו" -

מסה נעצר בעיר גואסאבה, כ-150 ק"מ מקוליאקאן, בירת מדינת סינלואה. העיתון "רפורמה" אף דיווח כי בפעולת הלכידה היה מעורב גם חיל הים של מקסיקו. המבצע נערך בסמוך לאצטדיון בייסבול שבו תועדו צופים כשהם רצים למחסה וצועקים "לרצפה! לרצפה!", בעוד קולות ירי נשמעים ברקע.

מסה נעצר בעיר גואסאבה, כ-150 ק"מ מקוליאקאן, בירת מדינת סינלואה. העיתון "רפורמה" אף דיווח כי בפעולת הלכידה היה מעורב גם חיל הים של מקסיקו. המבצע נערך בסמוך לאצטדיון בייסבול שבו תועדו צופים כשהם רצים למחסה וצועקים "לרצפה! לרצפה!", בעוד קולות ירי נשמעים ברקע.

מסה נעצר בעיר גואסאבה, כ-150 ק"מ מקוליאקאן, בירת מדינת סינלואה. העיתון "רפורמה" אף דיווח כי בפעולת הלכידה היה מעורב גם חיל הים של מקסיקו. המבצע נערך בסמוך לאצטדיון בייסבול שבו תועדו צופים כשהם רצים למחסה וצועקים "לרצפה! לרצפה!", בעוד קולות ירי נשמעים ברקע.

על פי דיווח ברשת CNN שחקני שתי הקבוצות שהשתתפו במשחק הבייסבול, "וונאדוס דה מאזאטלן" ו"אלגודונרוס דה גואסאבה", נמלטו מהמגרש בעיצומו של המשחק. השדרים ברשת המקומית אמרו בשידור: "המשחק נעצר. מתרחש אירוע מחוץ למגרש. אנו מתפללים לאל שהכול בסדר. אולי כדאי שנצא עכשיו להפסקה".

על פי דיווח ברשת CNN שחקני שתי הקבוצות שהשתתפו במשחק הבייסבול, "וונאדוס דה מאזאטלן" ו"אלגודונרוס דה גואסאבה", נמלטו מהמגרש בעיצומו של המשחק. השדרים ברשת המקומית אמרו בשידור: "המשחק נעצר. מתרחש אירוע מחוץ למגרש. אנו מתפללים לאל שהכול בסדר. אולי כדאי שנצא עכשיו להפסקה".

על פי דיווח ברשת CNN שחקני שתי הקבוצות שהשתתפו במשחק הבייסבול, "וונאדוס דה מאזאטלן" ו"אלגודונרוס דה גואסאבה", נמלטו מהמגרש בעיצומו של המשחק. השדרים ברשת המקומית אמרו בשידור: "המשחק נעצר. מתרחש אירוע מחוץ למגרש. אנו מתפללים לאל שהכול בסדר. אולי כדאי שנצא עכשיו להפסקה".