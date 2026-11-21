רשויות מקסיקו הודיעו הלילה (בין שישי לשבת) כי עצרו בתום מבצע דרמטי את פאוסטו איסידרו מסה, המכונה "צ'אפו איסידרו" - ראש קרטל סמים במדינת סינלואה בצפון מערב המדינה, שנמנה עם 10 המבוקשים הבכירים ביותר של ה-FBI. בתיעודים שהופצו מזירת הלכידה תועדו חסימות כבישים וחילופי אש בין אנשי הקרטל לכוחות הביטחון המקסיקנים.
מסה נעצר בעיר גואסאבה, כ-150 ק"מ מקוליאקאן, בירת מדינת סינלואה. העיתון "רפורמה" אף דיווח כי בפעולת הלכידה היה מעורב גם חיל הים של מקסיקו. המבצע נערך בסמוך לאצטדיון בייסבול שבו תועדו צופים כשהם רצים למחסה וצועקים "לרצפה! לרצפה!", בעוד קולות ירי נשמעים ברקע.
על פי דיווח ברשת CNN שחקני שתי הקבוצות שהשתתפו במשחק הבייסבול, "וונאדוס דה מאזאטלן" ו"אלגודונרוס דה גואסאבה", נמלטו מהמגרש בעיצומו של המשחק. השדרים ברשת המקומית אמרו בשידור: "המשחק נעצר. מתרחש אירוע מחוץ למגרש. אנו מתפללים לאל שהכול בסדר. אולי כדאי שנצא עכשיו להפסקה".
תושב מקומי סיפר לרשת האמריקנית כי חמושים השתלטו על בתי חולים פרטיים, וכי בתי עסק - בהם חנויות נוחות ותחנות דלק - הוצתו. לדבריו: "נאלצתי למצוא מחסה בתוך חנויות שהורידו את התריסים שלהן זמן רב לפני שעת הסגירה. במרחק מטרים ספורים בלבד מהמקום שבו הייתי, חלפה שיירה של חמושים שפשוט ירו".
הרשויות האמריקניות מאשימות את ראש הקרטל שנעצר בארגון הברחות בהיקף נרחב של הרואין, מתאמפטמין, קוקאין, פנטניל ומריחואנה אל תוך שטחה של ארצות הברית. ה-FBI אף הציע פרס בסך 5 מיליון דולר תמורת מידע שיוביל למעצרו.
ברשת CNN דיווחו כי דבר מעצרו של מסה טרם אושר על ידי גורמים נוספים, פרט לרשויות מקסיקו.