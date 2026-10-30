משפחה וחברים הגיעו היום (שישי) לבית העלמין דרכי שלום בחיפה כדי ללוות בדרכה האחרונה את יאנה זיקובה, שנרצחה בידי הגרוש שלה פבלו פלקוש בדירתה שבקריית חיים - לעיני בנם בן ה-6. להלוויה הגיעו מאוקראינה האם נאדיה והאב ולדימיר, שמיררו בבכי ומתקשים לעכל את האסון הכבד שפקד את משפחתם.
"זו טרגדיה שלא נתפסת - אמא בסלון נרצחה ולידה יושב בנה הפעוט בן השש וראה מה אבא שלו עשה לאמו. זה לא נתפס מה שקרה שם, טרגדיה. אנחנו בכלל לא מעכלים איזה אסון כבד לנו ולמשפחה", שיתפה קרובת משפחה.
האם נאדיה, שכאמור הגיעה שלשום מאוקראינה לישראל, לא הפסיקה למרר בבכי. היא זעקה: "הוא רצח לי את הבת. אף אחד לא יכול היה לעזור לה. הוא דקר אותה 20 דקירות עם הסכין בכל מקום בגוף שלה. זה נורא מה שהוא עשה לה. למה? למה?".
היא הוסיפה כי הספיקה לדבר עם נכדה בטלפון: "אני מקווה שאגיע לראות אותו בשבוע הבא. הוא בטיפול עם גורמי רווחה של עיריית חיפה. איזה אסון גדול פקד אותנו".
זרים הונחו על קברה הטרי של יאנה, והנוכחים שהגיעו לכבדה בהלוויה לא הפסיקו לחבק את האם שהייתה קשורה מאוד לבתה היחידה. היא הבטיחה לשכנים ולקרובי המשפחה שתעשה את הכול כדי שתוכל לגדל את נכדה בן השש, שאליו היא קשורה מאוד, עם הרבה אהבה ותמיכה, במקום בטוח.
יאנה נדקרה בביתה לפני שבוע, ב-23 באוקטובר. תחילה מצבה הוגדר אנוש וצוותי מד"א ניסו להציל את חייה במשך דקות ארוכות, אך לבסוף נאלצו לקבוע את מותה במקום. המשטרה עדכנה כי עצרה את בן הזוג ופתחה בחקירה לבירור נסיבות האירוע.
את הדיווח למשטרה העביר שכן של יאנה, ששמע זעקה. שכנים שמתגוררים בסמוך לזוג אמרו: "מדובר באסון כבד, ילד בן 6 היה בדירה. היא סיפרה שהחשוד עשה לה הרבה בעיות והיא חששה ממנו. הם היו פרודים, היא גרה פה לבדה, גידלה את הילד והיא הייתה אמא למופת. זה אסון לא נתפס".