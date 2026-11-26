תושבת הקיבוץ גלית דן, שבתה נויה ואמה כרמלה נרצחו ב-7 באוקטובר, הביעה אכזבה מהתוצאה: "אני כואבת, זועמת, מבואסת. לא שלא צפיתי את זה, אבל זה לא מפסיק להכאיב. לא מצליחה להתקבל בראש שלי שזאת אפשרות אמיתית שיש אנשים שעדיין רוצים למחוק, זה לא מתקבל לי בהיגיון, לא מסתדר לי. הדם שלהם עדיין על הרצפה, ואולי גם הנשמה שלהם. בעיקר העדות למה שקרה - הבית השרוף - חייב להיות עדות לזיכרון הלאומי, שלא ימחקו את זה. אם יזיזו וייצרו מתחם מאורגן לזוועה הזאת, זה לא יעביר את הזוועה. זה פשוט יהיה מוזיאון".