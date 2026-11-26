חברי וחברות קיבוץ ניר עוז הכריעו היום (חמישי) בעד פירוק "בתי העדות", שבהם נרצחו או נפגעו חבריהם בטבח 7 באוקטובר, ושחזור של כמה מהם במתחם זיכרון חיצוני שיהיה פתוח למבקרים. ל-ynet נודע כי ההחלטה, שהתקבלה במסגרת סבב שני של הצבעה, זכתה ל-38 תומכים - פער של שישה קולות בלבד מההצעה הנגדית.
האפשרות השנייה, שבעדה הצביעו 32 חברים, הייתה לשמר במקומם את רוב "בתי העדות", ולהקים במתחם חיצוני מיצב ממ"דים בלבד. כמו כן, במסגרת החלטה זו, ביתה של משפחת ביבס אמור היה להישמר ולעבור פיתוח כמוקד מורשת חי.
תושבת הקיבוץ גלית דן, שבתה נויה ואמה כרמלה נרצחו ב-7 באוקטובר, הביעה אכזבה מהתוצאה: "אני כואבת, זועמת, מבואסת. לא שלא צפיתי את זה, אבל זה לא מפסיק להכאיב. לא מצליחה להתקבל בראש שלי שזאת אפשרות אמיתית שיש אנשים שעדיין רוצים למחוק, זה לא מתקבל לי בהיגיון, לא מסתדר לי. הדם שלהם עדיין על הרצפה, ואולי גם הנשמה שלהם. בעיקר העדות למה שקרה - הבית השרוף - חייב להיות עדות לזיכרון הלאומי, שלא ימחקו את זה. אם יזיזו וייצרו מתחם מאורגן לזוועה הזאת, זה לא יעביר את הזוועה. זה פשוט יהיה מוזיאון".
"אני חושבת שאנשים מכל העולם צריכים לבוא ולראות מה קרה", הוסיפה. "נכון, בחרתם לחזור לגור באושוויץ הזה, אבל זה התקיים ואי אפשר למחוק את זה. נולדתי בניר עוז, זאת אמא שלי שהייתה מהמקימות. הבת שלי חיה 10 שנים שם. לא נעים לי להילחם בקהילה שבה גדלתי. זה כמו ריב במשפחה וזה מאוד כואב ומזעזע. אני לא חושבת שזה סוף הסיפור ושזה ייגמר בזה. אני מבינה שהאנשים נקרעים שם והלב שלי לא אטום להם, אבל הובאו חלופות מאוד מכבדות שמשאירות את בתי העדות במקום ושיהיו מוסתרים".
מדובר בסוף של ויכוח טעון וכואב בין חברי הקיבוץ, שנמשך חודשים. ב-19 בנובמבר הצביעו התושבים על ארבע אפשרויות שונות, והיום הכריעו בין השתיים שקיבלו את מרבית התוצאות בהצבעה הראשונה שנערכה אז.
המחלוקת על אופן הזיכרון ליוותה חודשים רבים את הקהילה, שנמצאת בעיצומו של הליך שיקום וריפוי. שורדת השבי עדינה משה, שבעלה סעיד נרצח בטבח, אמרה ל-ynet לפני יותר מחודשיים שהיא מבקשת דווקא להשאיר את הבתים ההרוסים שניצבים מול ביתה החדש. "אני מוכנה לגור מול האושוויץ הזה, שהם קוראים לו. אני קוראת לו 7 באוקטובר", אמרה.
רן פאוקר, ששכל את אחיו גדעון וחזר גם הוא להתגורר בניר עוז, התבטא אחרת: "מי שחוזר לא רוצה להשאיר בתים הרוסים. הוא רוצה להנציח ולשמור את הזיכרון בדרכים אחרות".