בשיחה עם ynet הוא קובע כי "מדינת ישראל עשתה כל שהיא יכולה כדי לפתור את תעלומת רון ארד", ומוסיף כי אינו יכול להתייחס לפרטי התחקיר שלפיהם ישראל

חטפה שני גנרלים איראנים