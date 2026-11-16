הבכיר במוסד לשעבר רמי איגרא, מי שכיהן כראש חטיבת השבויים והנעדרים בארגון הביון, סבור כי העיקר בתחקיר המקיף שפורסם ב"ניו יורק טיימס" אתמול (ראשון) סביב המאמצים לאתר את הנווט הנעדר רון ארד, הוא השאלה כיצד ישראל התמקדה במשך שלושה עשורים בסברה השגויה שארד נחטף לאיראן.
בשיחה עם ynet הוא קובע כי "מדינת ישראל עשתה כל שהיא יכולה כדי לפתור את תעלומת רון ארד", ומוסיף כי אינו יכול להתייחס לפרטי התחקיר שלפיהם ישראל חטפה שני גנרלים איראנים במסגרת הניסיונות לגלות מידע באשר למיקומו של הנווט הנעדר. "העיקר בתחקיר אלו לא סיפורי הגבורה שחטפו מישהו או לא. השאלה האמיתית שעולה היא איך לאורך 30 שנה, התיאוריה המקובלת בקהילת המודיעין בישראל הייתה שרון ארד נחטף לאיראן".
איגרא חושף כי "כבר בשנת 1997 אמרתי שהתיאוריה הזו פשוט לא נכונה ונולדה בחטא, כתוצאה משני דברים מרכזיים: מקור יומינטי (מודיעין אנושי) שלעניות הערכתי כבר אז, היה 'חרטטן' שרוצה כסף בלבד. העובדה השנייה שגם מוסטפא דיראני חשב שהאיראנים 'גנבו' את רון ארד" (דיראני עמד בראש הזרוע הצבאית של "אמל" והחזיק בארד אחרי שנפל בשבי). לדברי איגרא, "דיראני ניהל איתם מו"מ כדי למכור את הסחורה ולא הגיע איתם להסכמה. כשרון ארד נעלם במאי 1988 דיראני היה בטוח שגנבו אותו, והוא נסע לאיראן כדי לשכנע אותם לשלם לו".
"באמצע שנות ה-90 הגיעו אלפי ידיעות שהתקבלו בנושא רון ארד", מספר בכיר המוסד לשעבר. לדבריו, "כל אחד בא וסיפר שראה אותו או שמע אותו מדבר עברית בכלא אווין בטהרן. אך כל המידע שהגיע לא אושש את הטענה הזאת שרון הועבר לאיראן. התשובה צריכה הייתה להיות פשוטה: ניהלנו עם האיראנים מו"מ אינטנסיבי במחצית שנות ה-90 באמצעות הגרמנים. המו"מ התנהל מול המודיעין האיראני ורפסנג'אני" (אכבר האשמי רפסנג'אני, ממנהיגי המהפכה האיסלאמית באיראן, א"א).
העזרה מאיראן - ומנסראללה: "העביר עשרות דגימות DNA"
איגרא מספר כי "האיראנים עזרו לנו בהחזרת הגופות של יוסף פינק ורחמים אלשייך. לא שחררנו אחד מישראל. כולם היו מאל-חיאם. לאורך השנים לא היה מידע שאושש את הטענה הזאת. ואז מדינת ישראל המשיכה לאסוף ולהתעסק באיראן. בנט בממשלת השינוי עלה באוקטובר 2021 בכנסת ואמר שהמוסד עשה מבצע מאוד חשוב בעניין רון ארד. וזה כנראה היה המידע הנוסף שמדינת ישראל קיבלה ושהוכיח שרון ארד אכן מעולם לא היה באיראן, והוא מת בלילה של 4 במאי 1988 בלבנון".
"באותו לילה הוא נעלם וקרו אחד משני דברים", ממשיך איגרא: "או שברח ומת בהרים של נבי שית, או שנרצח על ידי מישהו. אני סברתי שהוא ברח ומת בדרכו. אני חושב שגם חסן נסראללה חשב את אותו דבר. אחרי מלחמת לבנון השנייה נסראללה הבטיח שיעזור עם רון ארד בתמורה לכל מיני דברים שישראל תיתן. הוא אסף עשרות דגימות של DNA. שלח לישראל לבדיקה וכשהודיעו לו שזה לא רון ארד הוא מאוד התעצבן. לצערנו זה לא היה רון" (מדובר בעצמות שהועברו בארונות מלבנון לישראל, א"א).
איגרא מסביר כי "כשמסתכלים מהצד, אין מצב שקרה משהו בנבי שית ונסראללה לא יודע. העובדה שהוא לא יודע מה קרה - אם היה להם במה לסחור נגדנו - הם היו סוחטים. באותן שנים ישראל הייתה מוכנה לשלם את 'פתח תקווה' תמורת רון ארד. לפי פרסומים זרים ישראל חטפה את בעל הבית במקום שבו רון הוחזק. הוא תוחקר וחודש אחרי זה יחידה צה"לית ניסתה לאתר את מקום קבורתו על פי המידע שהתקבל ממנו, וגם זה לא צלח. על כן, התיאוריה הראשונית היא שכנראה הוא ברח. כנראה החליט לברוח ובדרכו אל החופש מת, בנסיבות טבעיות או שמישהו תפס והרג אותו".
לדעתך לעולם לא נדע מה עלה בגורלו של רון ארד? "אתה יודע כמה אנשים נעלמים בישראל ולעולם לא נדע? 60 איש בשנה. השומרים של רון ארד (המחבלים) יצאו להילחם באותו לילה וכשחזרו לא מצאו אותו. לפי דיראני, המנעול שלו נפרץ מבפנים. ואז היהודים החכמים שהיו בעד 'תיאוריית איראן' טענו שזאת הייתה תחבולה איראנית להוריד אותנו מהעקבות האמיתיים. אם האיראנים היו לוקחים את רון ארד היו סוחרים בו. כל הכסף מקצא"א (מיזם קו צינור אילת-אשקלון שהוקם בשיתוף עם איראן, א"א) - מיליארדי דולרים שמדינת ישראל הלאימה ושייכים לאיראנים – הם היו יכולים לדרוש את זה".
איגרא מוסיף כי האיראנים סירבו לעוד הצעות, כולל עזרה מהממשל האמריקני: "האיראנים לא נפלו לאף אחת מההצעות שהועלו בפניהם. באותו לילה כשהשומרים של רון ארד עזבו אותו ויצאו להילחם בישראל - מדינת ישראל איבדה את החוט שמקשר לרון".
ירון בלום, לשעבר מתאם השבויים והנעדרים במשרד רה"מ, הוסיף בעקבות תחקיר ה"ניו יורק טיימס": "יש עשייה רבת היקף וארוכת שנים סביב הסוגיה של רון ארד. כמות המשאבים שמערכת הביטחון השקיעה ומשקיעה סביב הנושא מדהימה. מחמש השנים שאני הייתי מתאם השו"ן – הייתה עשייה מטורפת. הסיפור של נעדרי סולטן יעקוב הפיח רוח חיים בקהילת המודיעין ובמוסד – מתוך רצון לפתור גם את סוגיית רון ארד. מערכת הביטחון, המוסד, שב"כ ואמ"ן פעלו לאורך שנים וראו בזה סיפור ערכי-לאומי. חייבים לעשות הכול כדי להשיב את רון ארד".