וסיימה עם שישה מנדטים בלבד, מסרה כי הסיבה לכך היא שראש הממשלה התחייב להמשיך ולפעול להסדרת מעמדם של לומדי התורה. עוצמה יהודית והציונות הדתית ימליצו גם הן, כצפוי, על נתניהו כמועמד להרכבת הממשלה. בציונות הדתית יקראו בנוסף להסרת החרמות מצד גוש השינוי ולהקמת "ממשלה יהודית רחבה" בראשות נתניהו.

וסיימה עם שישה מנדטים בלבד, מסרה כי הסיבה לכך היא שראש הממשלה התחייב להמשיך ולפעול להסדרת מעמדם של לומדי התורה. עוצמה יהודית והציונות הדתית ימליצו גם הן, כצפוי, על נתניהו כמועמד להרכבת הממשלה. בציונות הדתית יקראו בנוסף להסרת החרמות מצד גוש השינוי ולהקמת "ממשלה יהודית רחבה" בראשות נתניהו.