מפלגת ש"ס הודיעה בצהריים (יום שלישי) כי תמליץ על בנימין נתניהו להרכבת הממשלה הבאה. ש"ס, שנחלה מפלה בבחירות האחרונות וסיימה עם שישה מנדטים בלבד, מסרה כי הסיבה לכך היא שראש הממשלה התחייב להמשיך ולפעול להסדרת מעמדם של לומדי התורה. עוצמה יהודית והציונות הדתית ימליצו גם הן, כצפוי, על נתניהו כמועמד להרכבת הממשלה. בציונות הדתית יקראו בנוסף להסרת החרמות מצד גוש השינוי ולהקמת "ממשלה יהודית רחבה" בראשות נתניהו.
כמו כן, ראש הממשלה שוחח לראשונה היום עם יו"ר יהדות התורה יעקב אשר. למרות זאת, יהדות התורה צפויה שלא להמליץ על אף אחד בפני הנשיא, לעת עתה. במפלגה לא החליטו עד כה על מי להמליץ, כי מחכים לראות מי ייתן להם יותר. "עד כה לא הייתה אף הצעה קונקרטית, כשאיזנקוט או נתניהו יציעו - נשקול ונחליט אם להמליץ", אמרו גורמים ביהדות התורה.
ההחלטה בש"ס, מנגד, התקבלה לאחר שחברי הכנסת של המפלגה נועדו עם הרבנים המובילים את הקו הפוליטי של ש"ס. עם זאת, היו"ר אריה דרעי לא הגיע איתם לפגישות.
תחילה, נתניהו פרסם הצהרה תקיפה נגד גוש השינוי, שבה טען ל"צביעות שזועקת לשמיים" ביחסם לחרדים. על אף שאיש בגוש השינוי לא אמר מהם התנאים שיוצבו להרכבת הממשלה, טען נתניהו כי המפלגות החרדיות קיבלו מראשי הגוש "דף לבן חלק בגלל תאוות השלטון, תוך הפרת כל ההתחייבויות שלהם בבחירות".
לדברי נתניהו, "היחידים שפעלו ויפעלו להסדיר את מעמדם של לומדי התורה כך שכל מי שלומד תורה יוכל להמשיך וללמוד תורה לפי חוק אלה הליכוד וגוש הימין. אל מול הנדסת התודעה, התעקשנו לייצר פתרון אמיתי, בהסכמה ובשיתוף פעולה עם מנהיגי ונבחרי הציבור החרדי, ולשמור שכל מי שלא לומד תורה בישיבה יתגייס לצה"ל, ייכנס חרדי ויצא חרדי. נפעל להשלים את המשימה החשובה הזו".
ש"ס מסרה לאחר מכן כי "לאור הודעתו הברורה והבלתי מתפשרת של ראש הממשלה בנימין נתניהו על המשך תמיכתו והתחייבותו להסדרת מעמדם של לומדי התורה, החליטה מועצת חכמי התורה של ש"ס להמליץ עליו בפני נשיא המדינה כמועמדה להרכבת הממשלה".
בעקיצה למפלגת יהדות התורה, שם כביכול שוקלים ללכת עם גוש השינוי - שוב, על אף שטרם ברור כיצד הדבר בכלל ייצא לפועל - מסרו בש"ס גם כי "צביעותן של מפלגות השמאל זועקת לשמיים, לאחר שהובילו קמפיין השחרה, הכפשה ורדיפה חסר תקדים נגד המגזר החרדי ולומדי התורה, שהם סלע קיומו של עם ישראל".
בש"ס עדיין נמצאים בהלם לאחר הקריסה מ-11 מנדטים לשישה בלבד. התוצאה שנחשבה לשיא בבחירות 1992 היא כעת שפל חסר תקדים. רבים במפלגה מדברים על אפשרות שדרעי יפרוש, והרבנים מתכננים מפגן תמיכה שיהיה חותמת מבחינתם לכך שעליו להישאר. אך המספרים לא משאירים ספק לגבי המשבר.
במעוזים החרדיים איבדה ש"ס מכוחה כ-21%, בשקלול הקולות בערים המגזריות מי שהתחזקה באחוזי הצבעה - על חשבון התנועה הספרדית - היא האחות האשכנזית יהדות התורה. כך לדוגמה באלעד ירדה המפלגה מ-9,734 קולות ל-8,919 - ירידה של כ-21.5%, בבני ברק ירידה של כ-17%. בירושלים, עיר המזוהה עם המפלגה, שם החלה פעילותו של המנהיג המיתולוגי, הרב עובדיה יוסף, מבחירות 2022 לבחירות 2026 ההצבעה עבורה ירדה מכמעט 52,000 קולות לכ-42,800, ירידה של כ-24%.
בינתיים, ראשי גוש השינוי קיימו הבוקר פגישה שנמשכה כשעה ו-10 דקות, וסיכמו במהלכה על קבלת המנדט הראשון להרכבת הממשלה. בסיום הפגישה פרסמו גדי איזנקוט, נפתלי בנט, יאיר לפיד, יאיר גולן ואביגדור ליברמן הודעה משותפת שבה נאמר כי "ראשי המפלגות מתואמים ויפעלו באופן מיידי להחלפת ממשלת 7 באוקטובר בממשלת חירום לאומית ומימוש הרוב הפרלמנטרי המובהק בכנסת".