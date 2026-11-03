בתוך כך, לפגישה הגיעו גם נציגי משפחות נפגעי טבח 7 באוקטובר, שהצהירו בכניסה כי "יש לכם מנדט. אל תתנו יד להכשרת מנהיגים שהיו עם יד על ההגה בטבח. הקימו ממשלת שינוי". הם הוסיפו: "העם הצביע אי אמון בממשלת 7 באוקטובר. אנחנו דורשים מכם לפעול יחד להחלפת ממשלת הטבח, הקמת ועדת חקירה ממלכתית וכינון מחדש של ערכי היסוד שעליהם הוקמה מדינת ישראל".