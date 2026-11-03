לראשנה מאז הבחירות, ורגע לפני מצעד הממליצים, ראשי גוש השינוי נפגשים כעת. לפני הפגישה, במלון דן אכדיה בהרצליה, נשא הצהרה ראש האופוזיציה יאיר לפיד ואמר כי "ההתנהלות של הימים האחרונים היא עוד תזכורת לכך שאנחנו צריכים להוציא את נתניהו ואנשיו מלשכת ראש הממשלה".
בפגישה נוכחים, פרט ללפיד, ראשי ארבע המפלגות בגוש - שהשיגו ביחד עם 48 מנדטים: יו"ר ישר! גדי איזנקוט, יו"ר ביחד נפתלי בנט, יו"ר הדמוקרטים יאיר גולן ויו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן.
עם הכניסה למפגש, ועל רקע טענות הליכוד ל"גניבת בחירות", והחקירה שמתנהלת בנושא, אמר לפיד: "אנחנו ניצבים בפני ניסיון קיצוני ומסוכן לפסול את הבחירות. הוצג לי כל החומר המודיעיני, הבחירות היו תקינות, אין שום סיבה לבטל אותן. הם פשוט לא מוכנים להודות שהם הפסידו. עכשיו אנחנו צריכים ללכת להקים ממשלה, נתניהו ואנשיו גרמו מספיק נזק למדינת ישראל ולעם ישראל".
גולן, שדוחף לשיתוף פעולה עם המפלגות הערביות, נועד הבוקר לפני הכינוס עם ראשי הרשימה המשותפת, יוסף ג'בארין ואחמד טיבי, ב"צעדים הנדרשים להחלפת ממשלת נתניהו והקמת ממשלת שינוי". ליברמן מצדו לא שלל ממשלה עם החרדים. בפוסט שפרסם כתב: "חייבים למנוע בחירות נוספות. במצב הפוליטי שנוצר יש מספיק מקום לתמרון, ובניווט נכון אפשר להקים במהרה ממשלה מתפקדת ויציבה ללא רע"מ והמשותפת".
גורמים בכירים בגוש השינוי אומרים כי על הפרק נמצא באופן מיידי מה שמכונה "השתלטות על הכנסת", החלפת היו"ר אמיר אוחנה, הקמת הוועדה המסדרת וביטול חקיקה שנויה במחלוקת שהובילה הקואליציה במהלך הקדנציה החולפת. מלבד נושא הכנסת - שמוגדר כעת לקראת ההשבעה כ"משימה הדחופה ביותר" - מתקיימים גם דיונים הנוגעים לתוכניות של ראשי הגוש קדימה - כשלכל אחד מראשי המפלגות עמדה אחרת ותפישה שונה באשר לתקופה שעומדת לרשותם.
איזנקוט נחוש לקדם הקמת ממשלת מיעוט והחליט לשים דגש בין היתר על המפלגות החרדיות, אבל גם לא הודיע פומבית שהוא שולל הסתמכות או הישענות על המפלגות הערביות ולא שלל גם ממשלת אחדות, למעט החשש שראש הממשלה בנימין נתניהו ינסה שוב לתמרן את שותפיו.
ליברמן שולל מכל וכל ישיבה עם נתניהו, אולם הותיר פתח לשיחות על אפשרות לצירוף המפלגות החרדיות, למרות שעל השולחן עדיין עומד פתוח מתווה הגיוס שהממשלה הבאה תצטרך להסדיר.
גולן דוחף בכל כוחו לממשלה בתמיכת רע"מ, ומדגיש את הטענה החוזרת על עצמה שלא ניתן להתעלם מקולות הציבור הערבי שנרשמו בבחירות הללו במספרים גבוהים מאוד.
באשר לבנט, גם הוא כמו ליברמן סבור שאי אפשר להסתמך על קולות המפלגות הערביות, ואם איזנקוט יפנה לכיוון הזה הממשלה לתפיסתו ממילא לא תחזיק מעמד ונתניהו יחזור חזק יותר לקדנציה ארוכה במסגרת בחירות חוזרות.
אבל לא רק בעניין הצעדים קדימה ישנם חילוקי דעות, אלא גם בעניין מינוי יו"ר הכנסת. ליברמן ובנט מעוניינים לתת את התפקיד ללפיד, בעוד שאיזנקוט מבקש שיקבל אותו מישהו ממפלגתו. במהלך הפגישה ידונו ראשי הגוש בהחלפת יו"ר הכנסת ובדרכים לעשות זאת, כשדרושות לצורך המהלך 61 חתימות של כלל חברי הכנסת מהמחנה.
עניין נוסף נוגע לעבודה המקדימה שערכו הצוותים מטעם המפלגות בתקופת הבחירות. הם ערכו דיונים מעמיקים על החקיקה שכדאי לקדם בתקופת המעבר, כשגם איזנקוט וגם ליברמן מסויגים בנוגע לחלק מהחוקים שניתן לקדם. איזנקוט למשל הסתייג מ"חוק הנאשם" שיחוקק באופן רטרואקטיבי, ואילו ליברמן הבהיר שהוא סבור שלא ניתן יהיה לחוקק חוק להקמת ועדת חקירה ממלכתית בתקופת ממשלת מעבר, אם ישראל תיגרר למערכת בחירות נוספת.
בתוך כך, לפגישה הגיעו גם נציגי משפחות נפגעי טבח 7 באוקטובר, שהצהירו בכניסה כי "יש לכם מנדט. אל תתנו יד להכשרת מנהיגים שהיו עם יד על ההגה בטבח. הקימו ממשלת שינוי". הם הוסיפו: "העם הצביע אי אמון בממשלת 7 באוקטובר. אנחנו דורשים מכם לפעול יחד להחלפת ממשלת הטבח, הקמת ועדת חקירה ממלכתית וכינון מחדש של ערכי היסוד שעליהם הוקמה מדינת ישראל".