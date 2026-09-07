ברקע המחלוקת בין השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר למפכ"ל המשטרה רב-ניצב דני לוי, ש הוציא אמש (ראשון) לדרך סבב מינויים נרחב - למרות הודעת השר כי החליט להקפיא את כל המינויים במשטרה עד לבחירות, הבהיר המשנה ליועמ"שית גיל לימון ליועמ"ש המשטרה כי קיימת מגבלה חמורה על מינוי קצינים בכירים במשטרה בתקופת בחירות.

גלריה הבכירים קודמו למרות התנגדות השר. בן גביר והמפכ"ל לוי ( צילום: אלכס קולומויסקי )

לדברי לימון, קידום מינויים לתפקידים בכירים ורגישים במערכת אכיפת החוק, בדרגת סגן-ניצב ומעלה, יכול להיעשות בזמן בחירות רק בהתאם להמלצות סגל הפיקוד של המשטרה ותוך הודעה של שבוע מראש ליועצת המשפטית לממשלה - שתהיה רשאית לחוות את דעתה.

במכתב ששלח ליועמ"ש המשטרה כתב לימון כי מדובר בתפקידים "בעלי השפעה משמעותית על תחומי החקירות, אכיפת החוק, חופש הביטוי והמחאה". הוא מוסיף כי קיימת עוד מגבלה, הנובעת מפסיקת בג"ץ שמחייבת איפוק וריסון בתקופת בחירות.

בכל פנייה ליועמ"שית, כתב לימון, צריכה להיות התייחסות לנחיצות המינוי הבכיר בתקופת בחירות, וכן התייחסות פרטנית "לשאלת קיומה של מעורבות פוליטית, ישירה או עקיפה, של השר בהליכי המינויים הנדונים".

לדבריו, "התייחסות זו נדרשת נוכח המשקל הנכבד אשר ניתן בפסיקה ובהנחיית היועצת בעניין מינויים בזמן הבחירות, למעורבות פוליטית במינויים הנעשים בתקופה זו, כשיקול המצדיק הימנעות מביצוע המינוי, וכן בשים לב להתבטאויות מפורשות של השר לביטחון לאומי מהן עולה מידת מעורבותו במינויים לתפקידים בכירים במשטרת ישראל".

תהיה רשאית לחוות את דעתה. היועמ"שית גלי בהרב-מיארה ( צילום: עמית שאבי )

השר בן גביר שיגר מכתב למפכ"ל לוי, ובו האשים אותו כי במשך חודשים נמנע מקיום סבב מינויים, למרות שהשר ביקש לקדם אותו והתריע שהבחירות מתקרבות, וכעת לוי מבקש לבצע את הסבב דווקא כחודש וחצי לפני הבחירות.

"לפני כארבעה חודשים הצעתי לך לעשות סבב מינויים, והזכרתי לך שוב ושוב שאנחנו עתידים להיכנס לתקופת בחירות", כתב בן גביר, "אלא שלפתע נודע לי, לצערי בהתחלה לא על ידך, כי שינית דעתך וברצונך לעשות סבב מינויים דווקא בתקופת בחירות".

בן גביר הבהיר כי מבחינתו המהלך לא ייצא לפועל וקבע: "לא יהיו יותר מינויים של קצינים בכירים במשטרת ישראל עד לאחר הבחירות. להמתין לשר הבא, תהא זהותו אשר תהא".