נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ יצא הלילה (שבת) נגד ההחלטה להעניק את פרס נובל לשלום לנאווי פילאי, משפטנית דרום אפריקאית, שכיהנה כנציבה החמישית של האו"ם לזכויות האדם - שהאשימה את ישראל ברצח עם.
בפוסט ברשת Truth Social שבבעלותו כתב טראמפ: "זוהי האישה שקיבלה את פרס נובל לשלום במקומי – אני, נציגה של ארצות הברית הגדולה של אמריקה, שיישבתי סכסוכים בשמונה מלחמות ועשיתי דברים רבים נוספים. אינני יודע דבר על האישה הזו, וכך גם כל השאר! למעשה, עד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה – מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל".
טראמפ המשיך במתקפה וכתב: "אינני יודע מה האישה הזו עשתה. אני יישבתי סכסוכים בשמונה מלחמות – מהלך שגובה במכתבים שנשלחו לוועדת פרס נובל הנורבגית על ידי נשיאים וראשי ממשלה מהמדינות שסייעתי להן – וכעת אני עומד ליישב סכסוכים (או להשיג הכרעה) בשתי מלחמות נוספות: איראן, ורוסיה-אוקראינה. שתיהן מתנהלות בקצב מסחרר, אך עזבו אותן לרגע; די באחת משמונה המלחמות שכבר יישבתי – ובמיוחד במקרה של פקיסטן והודו – כדי להצדיק זכייה בפרס נובל, ואף מעבר לכך. למעשה, הייתי אמור לזכות בשמונה פרסי נובל לשלום, ולא רק באחד".
בשלב זה מנה טראמפ את הסכסוכים שלדבריו יישב וציין את: קמבודיה ותאילנד, קוסובו וסרביה, הרפובליקה הדמוקרטית של קונגו ורואנדה, פקיסטן והודו, ישראל ואיראן, מצרים ואתיופיה, ארמניה ואזרבייג'ן וישראל וחמאס.
לאחר מכן המשיך טראמפ להסביר באריכות מדוע הוא צריך להיות זה שזכה בפרס נובל לשלום וכתב בין היתר: "החזרתי הביתה 196 בני ערובה מהשבי, מכל רחבי העולם, ועשיתי זאת מבלי לשלם כופר – בניגוד לביידן ואובמה, שהיו משלמים מיליארדי דולרים. מעבר לכך, יצרתי אזור ארקטי שעתיד לשגשג מאוד בקרוב. למרות כל זאת, פרס נובל הוענק היום לאדם ליברלי שעובד באו"ם – אדם שאיש מעולם לא שמע עליו. בכל הסכסוכים שיישבתי, מעולם לא דיברתי עם האו"ם – הם לא הועילו במאומה. ארצות הברית של אמריקה, המיוצגת על ידי כנשיא שלכם, הייתה צריכה לקבל את פרס נובל לשלום, אך לא קיבלה אותו. זהו כתם בל יימחה על נורבגיה, כתם שלעולם לא יישכח. פרס נובל ל"שלום" איבד את אמינותו לנצח בגלל קומץ אידיאולוגים רדיקליים, המתנגדים לדמוקרטיה ואויבי הציוויליזציה!".
נאווי פילאי שהוכרזה אתמול כזוכה בפרס נובל לשלום, היא משפטנית דרום אפריקאית, שכיהנה כנציבה החמישית של האו"ם לזכויות האדם. פילאי שימשה גם כנשיאת בית הדין הבינלאומי הפלילי לרואנדה וכשופטת בבית הדין הפלילי הבינלאומי. פילאי ידועה בביקורת החריפה שלה על מדינת ישראל, ובין השאר האשימה אותה בפשעי מלחמה ובפשעים נגד האנושות.
פרס על "יושר יוצא דופן"
לאחר ההכרזה, זכתה פילאי לתשואות ומחיאות כפיים. בתגובה לכך אמרה בבדיחות: "אם תמחאו כפיים קצת יותר חזק, אולי אחלוק את הפרס עם טראמפ". על פי נימוקי הוועדה, שסירבה להגיב לשאלה אם בעזה מתנהל רצח עם, פילאי קיבלה את התואר בשל "אומץ לב ויושר יוצאי דופן שהובילו את הדרך לקראת סדר משפטי עולמי מקיף יותר. היא מילאה תפקיד מרכזי בהבטחה כי נושאים כמו פשעי מלחמה, פשעים נגד האנושות ורצח עם יובאו לדין".
פילאי, שכיום מכהנת כשופטת בבית הדין הבינלאומי לצדק בתיק שבו מיאנמר מואשמת ברצח עם, עמדה לאחרונה בראש ועדת החקירה הבינלאומית העצמאית של האו"ם בנושא "השטח הפלסטיני הכבוש". במסגרת תפקידה חיברה בספטמבר 2025 דוח שקבע כי "ישראל מבצעת רצח עם בעזה". בדוח, על 72 עמודיו, צוין כי יש "בסיס סביר" לקביעה כי בוצעו ארבעה מתוך חמישה מהאקטים המהווים רצח עם תחת החוק הבינלאומי מאז תחילת מלחמת "חרבות ברזל": הריגת חברים בקבוצה, פגיעה פיזית ונפשית חמורה, יצירה מכוונת של תנאים שנועדו להשמיד את הקבוצה, ומניעת ילודה.
במשרד החוץ הגיבו על זכייתה של פילאי וביקרו את הבחירה בה: "אילו היה קיים פרס על שקרים, שנאה ועלילות דם, נוובי פילאי לא הייתה סתם מועמדת. היא הייתה המובילה במירוץ. תפקידה בדמוניזציה הבלתי פוסקת והמונעת פוליטית של ישראל, ובקידום שקר רצח העם, מדבר בעד עצמו. הענקת פרס נובל לשלום לפילאי אינה הכרה בצדק. זהו שימוש גרוטסקי בפרס ככלי נשק כדי להכשיר שנאה ודעות קדומות אנטי-ישראליות. כעת, כשוועדת הנובל העניקה פרס לשקר הגדול ביותר של המאה ה-21, יוזף גבלס בהחלט מוחא כפיים מהגיהינום".