בפוסט ברשת Truth Social שבבעלותו כתב טראמפ: "זוהי האישה שקיבלה את פרס נובל לשלום במקומי – אני, נציגה של ארצות הברית הגדולה של אמריקה, שיישבתי סכסוכים בשמונה מלחמות ועשיתי דברים רבים נוספים. אינני יודע דבר על האישה הזו, וכך גם כל השאר! למעשה, עד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה – מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל".

בפוסט ברשת Truth Social שבבעלותו כתב טראמפ: "זוהי האישה שקיבלה את פרס נובל לשלום במקומי – אני, נציגה של ארצות הברית הגדולה של אמריקה, שיישבתי סכסוכים בשמונה מלחמות ועשיתי דברים רבים נוספים. אינני יודע דבר על האישה הזו, וכך גם כל השאר! למעשה, עד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה – מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל".

בפוסט ברשת Truth Social שבבעלותו כתב טראמפ: "זוהי האישה שקיבלה את פרס נובל לשלום במקומי – אני, נציגה של ארצות הברית הגדולה של אמריקה, שיישבתי סכסוכים בשמונה מלחמות ועשיתי דברים רבים נוספים. אינני יודע דבר על האישה הזו, וכך גם כל השאר! למעשה, עד כמה שידוע לי, איש מעולם לא שמע עליה – מלבד העובדה הברורה שהיא שונאת את ישראל".

טראמפ המשיך במתקפה וכתב: "אינני יודע מה האישה הזו עשתה. אני יישבתי סכסוכים בשמונה מלחמות – מהלך שגובה במכתבים שנשלחו לוועדת פרס נובל הנורבגית על ידי נשיאים וראשי ממשלה מהמדינות שסייעתי להן – וכעת אני עומד ליישב סכסוכים (או להשיג הכרעה) בשתי מלחמות נוספות: איראן, ורוסיה-אוקראינה. שתיהן מתנהלות בקצב מסחרר, אך עזבו אותן לרגע; די באחת משמונה המלחמות שכבר יישבתי – ובמיוחד במקרה של פקיסטן והודו – כדי להצדיק זכייה בפרס נובל, ואף מעבר לכך. למעשה, הייתי אמור לזכות בשמונה פרסי נובל לשלום, ולא רק באחד".

טראמפ המשיך במתקפה וכתב: "אינני יודע מה האישה הזו עשתה. אני יישבתי סכסוכים בשמונה מלחמות – מהלך שגובה במכתבים שנשלחו לוועדת פרס נובל הנורבגית על ידי נשיאים וראשי ממשלה מהמדינות שסייעתי להן – וכעת אני עומד ליישב סכסוכים (או להשיג הכרעה) בשתי מלחמות נוספות: איראן, ורוסיה-אוקראינה. שתיהן מתנהלות בקצב מסחרר, אך עזבו אותן לרגע; די באחת משמונה המלחמות שכבר יישבתי – ובמיוחד במקרה של פקיסטן והודו – כדי להצדיק זכייה בפרס נובל, ואף מעבר לכך. למעשה, הייתי אמור לזכות בשמונה פרסי נובל לשלום, ולא רק באחד".

טראמפ המשיך במתקפה וכתב: "אינני יודע מה האישה הזו עשתה. אני יישבתי סכסוכים בשמונה מלחמות – מהלך שגובה במכתבים שנשלחו לוועדת פרס נובל הנורבגית על ידי נשיאים וראשי ממשלה מהמדינות שסייעתי להן – וכעת אני עומד ליישב סכסוכים (או להשיג הכרעה) בשתי מלחמות נוספות: איראן, ורוסיה-אוקראינה. שתיהן מתנהלות בקצב מסחרר, אך עזבו אותן לרגע; די באחת משמונה המלחמות שכבר יישבתי – ובמיוחד במקרה של פקיסטן והודו – כדי להצדיק זכייה בפרס נובל, ואף מעבר לכך. למעשה, הייתי אמור לזכות בשמונה פרסי נובל לשלום, ולא רק באחד".