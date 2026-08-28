צה"ל תקף בצהריים (שישי) מחבלים מהאוויר באזור ג'נין. היעד המרכזי בתקיפה היה ראש התארגנות טרור בג'נין שתכנן פיגועים, ואיתו היו עוד שני סייענים. טיל אחד שוגר מכטב"ם לעבר המחבלים, שעמדו מחוץ לרכב, בפתח בית בבנייה.

התיעודים מזירת התקיפה





הפלסטינים דיווחו כי כוחות צה"ל עיכבו את צוותי הסהר האדום שהגיעו למקום התקיפה כדי לפנות את הנפגעים. בהמשך דווח כי כוחות צה"ל פשטו גם על העיר ג'נין והחלו במצור על כמה בתים במרכז העיר.

בשנים האחרונות חוסלו כמה ראשי התארגנות טרור בג'נין, והתקיפה שכוונה לאותו ראש חדש מעידה על ניסיונות השיקום של המחבלים באזור. מדובר בתקיפה חריגה יחסית בחודשים האחרונים. צה"ל לא תקף מהאוויר ביהודה ושומרון קרוב לשנה, והוא שולט באופן מבצעי בשטחים גדולים שם.

הפלסטינים דיווחו כי כוחות צה"ל צרים על בתים במרכז ג'נין

התקיפה האחרונה מהאוויר הייתה ב-28 באוקטובר בשנה שעברה, אז חוסלו מחבלים שיצאו ממערה. לוחמי ימ"מ זיהו את המחבלים יוצאים מהמערה, ירו לעברם וחיסלו שניים מהמחבלים. אחר כך, בתקיפה מהאוויר, חוסל גם השלישי.

זה יותר משנה שוהה הצבא בלב מחנה הפליטים בג'נין, עליו הוא השתלט ופינה את כל התושבים ממנו, מאחר שיצאו ממנו פיגועים. הצבא הרחיב את הצירים במחנה הפליטים, הרס תשתיות ששימשו מחבלים וביצע מעצרים.

רק אתמול אמר הרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר כי "לאור המתיחות ביהודה ושומרון ותקופת החגים הקרבה, אני מנחה על העלאת כוננות של מפקדת אוגדה סדירה נוספת לעיבוי הסד״כ בגזרה. מעבר לכך, יש להיערך להפעלה מיידית של יחידות וגדודים לתגבור במרחב".

תגבור השטח באוגדה נוספת הוא מהלך חריג יחסית. אם תופעל האוגדה, תחולק האחריות על הביטחון באזור בין שתי אוגדות. זה מייצר שליטה טובה יותר על השטח מבחינת פיקוד ושליטה. בעקבות ההנחיה של הרמטכ"ל, ייתכן כי חטיבות הדרום - קרי יהודה ועציון, יעברו לשליטה של מפקדת האוגדה החדשה. יתר השטח - בנימין, שומרון, אפרים ומנשה יהיה תחת אוגדת איו"ש שפועלת באזור באופן סדיר. ייתכן שמדובר במהלך שנועד להעביר מסר לאמריקנים, שהביעו דאגה מאירועי הפשיעה הלאומנית שהתרחשו לאחרונה.