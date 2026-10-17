בשני הראיונות, שצולמו כשהוא במיטת בית החולים באבו דאבי, הוא תיאר את שיחות החולין הקצרות עם הטייס הדוקר, והדגיש כי לא ראה שום סימן חריג לפני הטיסה. הוא התראיין כשראשו עדיין חבוש, אך ניכר שהוא התחזק מאז ההופעה הטלוויזיונית הקודמת שלו - שבה נראה

משוחח עם ראש ממשלת הודו נרנדרה מודי