בצל האזהרות שנשמעו בתקופה האחרונה על אפשרות לירי מאיראן בימי החג , צה"ל השמיד הערב (חמישי) את המנהרות ברכס עלי טאהר שבדרום לבנון , לאחר שהושלם טיהור המתחם התת-קרקעי המרכזי של חיזבאללה באזור. "גם כעת לאחר סיום הפעילות, בצה"ל ערוכים למגוון תרחישים - לרבות תרחישים רב-זירתיים", הבהיר הערב גורם ביטחוני.

באמצעות 1,100 טון חומר נפץ: השמדת התשתיות ברכס עלי טאהר ( צילום: דובר צה"ל )





גלריה השמדת התשתיות התת-קרקעיות ברכס עלי טאהר ( צילום: דובר צה"ל )

בנק המטרות לתקיפות באיראן כבר מוכן. ארכיון

את ההודעה על השמדת התשתית מסרו ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, שציינו כי היא נבנתה במשך שני עשורים - במימון ובתכנון איראני. "תשתית הטרור והמפקדה ברכס נועדו לשמש בסיס לכיבוש הגליל ושלטו בתצפית ובאש על מטולה וקריית שמונה", אמרו. "השמדתן משלימה את השגת השליטה המבצעית ברכס עלי טאהר - מעל ומתחת לקרקע".

אורך תשתיות הטרור שהושמדו הערב היה יותר משני קילומטרים, ובתוכן אותרו עשרות רקטות, טילים וכטב"מים מתוצרת איראן, וכן מקלעים, עשרות טילי נ"ט ומאות מוקשים ומטענים. באותן תשתיות אף אותר מתחם פיקוד מרכזי של יחידת "בדר" ובו חמ"לים, חדרי אמל"ח וחדרי שהייה שאפשרו למחבלים לנהל את הלחימה ולשהות בהם לתקופות ארוכות.

כעת כאמור צה"ל נערך לתרחישים רב-זירתיים, לצד היערכות בהגנה באזור הפיצוץ. הכוחות אמנם עוזבים את הרכס, אך ימשיכו לשלוט על האזור מנקודות שיאפשרו תצפית ואש על אזורי חיזבאללה. הרצון של צה"ל כרגע הוא לתחם את האירוע ולמנוע ממנו לגלוש לזירות אחרות וגם לתאי שטח אחרים בדרום לבנון. באמ"ץ, אמ"ן וחיל האוויר נערכים לשלל אפשרויות, מתגובה איראנית, דרך ירי רקטי לעבר יישובי הצפון ועד שיגור רחפני נפץ לעבר הכוחות.

דובר צה״ל ברכס עלי טאהר: ״חיזבאללה נכשל" ( צילום: דובר צה"ל )





בתוך כך, באגף המבצעים (אמ"ץ) בצה"ל הגיעו היום לשיאה של היערכות מבצעית שנמשכה כחודש וחצי. סדרת אישורי התוכניות והגדרת הכוננויות, שהחלה באוגוסט לקראת פתיחת שנת הלימודים, חותמת כעת ישורת אחרונה אצל ראש אמ"ץ לקראת תקופת החגים שתימשך עד ל-7 באוקטובר.

בשונה מאותה נקודת זמן בשנה שעברה, צה"ל אינו מצוי כעת בתמרון עמוק, אלא פועל במתכונת של "הגנה התקפית" כשהוא פרוס מעבר לקווי הגבול המוכרים ועמוק בתוך שטחי האויב בכל הגזרות. הפיזור הרחב אמנם מעניק הישגים מבצעיים ומעטפת הגנה עמוקה ליישובים, אך מציב סד"כ נרחב של לוחמים בחיכוך יומי קרוב. "לא יהיה מצב שלא נפעל בגלל החגים, התקיפות יימשכו", מבהירים במערכת הביטחון.

אפשרות להסלמה איראנית

זירת איראן מוגדרת עדיין כזירת פעולה ראשית של צה"ל, ובהתאם לכך נגזרו המשאבים והיכולות שהוקצו לטובת הפעילות בזירה. ככל שהולך ומעמיק החנק והלחץ הכלכלי של ארה"ב על איראן, כך עולה הסיכון שינסו להפנות אש לכיוון ישראל. באמ"ן ובחיל האוויר אמנם לא מזהים אינדיקציה לכך שהתקבלה החלטה בהנהגה האיראנית לתקוף כעת באופן ישיר את ישראל, וההרתעה מהסבבים הקודמים עודנה עומדת.

עם זאת, גורמי ביטחון מזהים כי שיגור הטילים האיראניים לעבר בסיסים אמריקניים בירדן, בסמוך לגבול ישראל, נועד להוות התגרות ישירה שמטרתה להוכיח שאיראן עודנה מחזיקה ביכולת שיגור עד לישראל. זו הסיבה לשורת אזהרות חריפות שנשמעות מפי ראש הממשלה בנימין נתניהו ושר הביטחון ישראל כ"ץ, שהבהיר כי "תגובה עוצמתית תפגע באיראן פגיעות קשות שעוד טרם ספגה, כולל במתקני האנרגיה המרכזיים שלה. מהלומה כזאת תחזיר את איראן עשרות שנים לאחור".

נתניהו: "איראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני, זה נכון"





בישראל מבהירים כי בנק המטרות מוכן, וכל זליגה של ירי לעבר שטח המדינה תגרור תגובה ישראלית אוטומטית. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה, וממשיך לעקוב באופן צמוד אחר הזירה החות'ית, בעיקר ברקע ההתפתחות האחרונה. ההערכה היא כי הארגון מורתע כעת, אך בישראל נערכים לפעולה במידת הצורך. "יש לנו שם חשבון פתוח", מציין גורם צבאי בכיר.

רה"מ נתניהו התייחס הערב למתיחות הגוברת מול איראן, ואמר כי "הנשיא טראמפ הודיע שאיראן מנסה להתחמש שוב בנשק גרעיני, זה נכון". לדבריו, "אחרי שהשמדנו את היכולת המיידית שלה לייצר פצצות גרעין גם ב'עם כלביא' וגם ב'שאגת הארי', הם מנסים שוב. אני מתחייב לכם: כל עוד אני ראש ממשלה - לאיראן לא יהיה נשק גרעיני".

פיצוץ "מתחם הענק" ברכס עלי טאהר

נתניהו התייחס הערב בדבריו גם לנעשה בלבנון, ואמר כי "אנחנו מכים בציר האיראני, לא רק ברצועת עזה קשות מאוד - אלא גם בלבנון. השמדנו את רכס הבופור ועכשיו מטפלים ברכס עלי טאהר. המשך יבוא". זמן קצר לאחר שפורסמו דבריו של רה"מ, בהודעה משותפת לו לשר כ"ץ נמסר כאמור כי צה"ל השמיד את התשתיות התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר.

הפיצוץ ברכס עלי טאהר, כפי שתועד בלבנון





התקיפות שקדמו להשמדת התשתיות ברכס עלי טאהר

השניים הבהירו כי כוחות צה"ל נערכים להגנה במרחב ולמניעת חזרת האויב לשטח. "צה"ל יישאר באזור הביטחון, ימשיך להשמיד תשתיות טרור ולסכל כל ניסיון של ארגון הטרור חיזבאללה להתבסס מחדש ולשקם את יכולותיו", מסרו. "מדינת ישראל תמשיך להגן על יישובי הצפון מתוך לבנון - וכל ניסיון לפגוע באזרחינו ובכוחותינו ייענה בעוצמה.

למעשה, בעוד העיניים נשואות לנעשה באיראן, דרמה ביטחונית התרחשה גם בגבול הצפון. כוחות אוגדה 36, בהובלת יחידות מחטיבת הקומנדו, ערכו הכנות אחרונות לקראת פיצוץ תשתיות הטרור התת-קרקעיות של חיזבאללה ברכס עלי טאהר - שהושמדו באמצעות 1,100 טון של חומר נפץ. מדובר כאמור בתשתיות שנבנו במשך שנים במימון איראני כבד, ומוגדרות על ידי גורמי מודיעין כ"תשתיות המשמעותיות והעמוקות ביותר של חיזבאללה באזור".

גלי התקיפות שביצע צה"ל באזור נבטיה שימשו ככל הנראה כתקיפות שיבוש והכנה למבצע ההנדסי הרגיש. במערכת הביטחון נערכים לתרחישי תגובה מצד הארגון, החל משילוב של ירי רחפני נפץ לעבר כוחות צה"ל, דרך ירי רקטי לעבר יישובים ישראלים, תרחיש בסבירות נמוכה - ועד להתערבות איראנית ישירה, אף שהסבירות לכך מוגדרת נמוכה גם היא.

תיעוד: השמדת מחסני אמל"ח של חמאס בעזה ( צילום: דובר צה"ל )





השמדת התשתיות היא אירוע רגיש שעלול להשפיע על המסגרת ההסכמית באזורי הפיילוט, שם צבא לבנון אינו מבצע את עבודתו בצורה מספקת. בתום פיצוץ הרכס, צה"ל אינו מתכוון להישאר במקום ויעבור להתארגנות מחדש בקווי הגנה אחוריים יותר. פיקוד הצפון כבר ניתח את השטח לקראת רידוד כוחות ומיקום מחדש, כך שניתן יהיה לשמור על תצפית ואש עמוקה למניעת איומים על היישובים.

היערכות לאיום רחפני הסיב - ובכיר חמאס שנחטף ומספק מידע

ברצועה ממשיך צה"ל בסיכולים אגרסיביים, כשהוא מחזיק בשליטה על 63% משטח הרצועה ומייצר חטיבת אבטחה משמעותית עבור יישובי הדרום. מאז אוקטובר 2025 ועד כה, כך נודע ל-ynet, צה"ל חיסל ברצועת עזה למעלה מ-700 מחבלים.

מועין אל-עראביד, בכיר חמאס ששימש כראש מנגנון הביטחון הפנימי ונחטף במבצע מיוחד על ידי לוחמי השב"כ, כבר החל למסור מידע בחקירתו, וגורמי ביטחון מעריכים כי "עוד ימסור מידע נוסף". התקיפות הממוקדות נגד יעדי התעצמות ובכירי חמאס נועדו להגביר את הלחץ על הארגון בהקשר לתוכנית האמריקנית.

גם תקיפת שלושה מחסני אמל"ח לאחרונה מעבירה מסר חריף: אם אתם לא מתפרקים מנשק - אנחנו נפרק אתכם. לצד זאת, נחשף כי צה"ל זיהה את ההכוונות של עפיפוני הנפץ עוד בטרם פורסמו בתקשורת ותקף את המכוונים, גורמי חמאס וארגונים סוררים, מה שהוביל לבלימת התופעה וכמעט לאיפוס הסבירות לחזרתה.

כוננות גבוהה גם ביו"ש ( צילום: דובר צה"ל )

בפיקוד הדרום נערכים בחומרה לתרחישי פיגוע במהלך החגים, בהם התקפות ספונטניות על מוצבים בעומק השטח או מטעני חבלה בצירים, כדוגמת המטען הישן שעליו עלה כלי הנדסי לפני מספר ימים. כדי להתמודד עם איומים מתפתחים, פיקוד הדרום החל בהליך מטכ"לי לקליטת ציוד ופריסת רשתות מיגון על כלים מפני רחפני סיב אופטי. אף שאיום זה טרם התגבש כעת ברצועה, בצה"ל לומדים את הלקחים מהזירה הצפונית ונערכים מראש לזליגתו דרומה, תוך שמירה על רצף התקפי של שתי אוגדות פועלות.

אוגדה בהקפצה מהירה ושינוי תפיסה אווירי: גם הסלמה ביו"ש על הפרק

ביהודה ושומרון נרשמת כוננות חריגה ברמתה. במרחב פרוסים כעת 26 גדודים, מתוכם 14 גדודים סדירים (בהם חטיבות נח"ל, צנחנים, החילוץ וגדוד פנתר). לצד הסד"כ הקיים, אוגדה נוספת עליה הכריז הרמטכ"ל כבר השלימה נוהל קרב והתאמות מבצעיות, ומוכנה להקפצה תוך שעות בודדות. במידה ותופעל, היא תתפוס פיקוד על החלק הדרומי של הגזרה מירושלים ודרומה.

החשש המרכזי ביו"ש הוא מפיגועי חדירה ליישובים, ירי בצירים או הסלמה פנימית מהירה. לשם כך בוצע גל מעצרים נרחב של מסיתים והוגברה הנוכחות בעומק השטח ובחיכוך הגובר סביב החוות החקלאיות.

במקביל, לקחי 7 באוקטובר הובילו לשינוי תפיסתי עמוק בחיל האוויר בנוגע להגנת הגבולות. אם בעבר נתפסה ההגנה כאחריות האוגדה המרחבית בלבד כשהמערך האווירי משמש כסיוע, כעת מופעל קונספט "שעת הזהב", מענה אווירי מהיר והגעת מסה קריטית של מסוקי קרב, כטב"מים ומטוסי קרב ליצירת "הקפאת מצב" מיידית במצבי קיצון, לצד תקיפת מפקדות בעומק האויב.