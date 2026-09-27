בעקבות פיצוץ רחפן ה"עטלף" בשבוע שעבר שהביא ל הריגתם של שני לוחמים , בצה"ל הוחלט להאריך את הפסקת השימוש ברחפנים התוקפים עד ליום ראשון הבא (4 באוקטובר), כאמצעי זהירות.

רחפן "עטלף". ארכיון

לפי צה"ל, "מפקד זרוע היבשה קיים הערכת מצב בנושא, שבה הוחלט להאריך את הפסקת השימוש ברחפנים תוקפים עד ליום ראשון כאמצעי זהירות מונע. ביום ראשון, בהתאם להערכת מצב, האוגדות יוכלו לחזור להשתמש ברחפנים תוקפים בהתאם לפעולות הנדרשות ודיווח על ביצוען".

שלשום צה"ל הודיע על עצירת השימוש ברחפנים בעקבות האסון שבו נפלו רס"ר (מיל') נדב קלי (24) ורס"ר (מיל') אופק מועלם (23). הרחפן שהתפוצץ וגרם למותם של לוחמי המילואים הוא "עטלף", שמשמש את צה"ל בפעילות מבצעית בכל הזירות מאז תחילת המלחמה. לאחר האסון הרמטכ"ל אייל זמיר הודיע כי הורה להקים צוות מומחים לבחינת נסיבות האירוע, בראשות תת-אלוף בזרוע היבשה.

הלוחמים, ששהו במוצב סמוך לבית חאנון, הטיסו שני רחפנים. השיגור הראשון היה מוצלח והגיע ליעדו. במהלך הפעילות השנייה נשלח רחפן נוסף, שהתרסק בתוך המוצב. הלוחמים ניגשו אליו, ומסיבה שאינה ברורה - הוא התפוצץ כשהם בקרבתו.