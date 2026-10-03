נשיא ארה"ב דונלד טראמפ פרסם הלילה (בין שיש לשבת) סרטון מיוחד בחשבון הטיקטוק שלו, שבו הודה לגיבור טיסת "פליי דובאי" יניב חיון, אחד הישראלים שנטרלו את הטייס-המחבל העומאני שניסה לחטוף את המטוס וככל הנראה לרסק אותו על נוסעיו. חיו היה הראשון שייצב את המטוס כשזה צלל באוויר. "תודה לך, יניב!", כתב טראמפ בתיאור הסרטון.
"אני רק רוצה להודות ולברך את יניב חיון, שהוא אינסטלטור ישראלי, והוא מעריץ של טראמפ. אני מעריץ שלו, מעריץ גדול. הוא הציל את הטיסה אתמול", אמר טראמפ בסרטון. "הוא עשה עבודה מדהימה. הוא הגיע לשם ולמד איך לטוס על ידי צפייה ב'חקירה בתעופה' בטלוויזיה, והוא בחור כלבבי. הוא יכול להיות השרברב שלי. הוא יכול להיות כל מה שהוא רוצה להיות. איזו עבודה הוא עשה. הוא גיבור. ואני רק רוצה לברך אותו ואת משפחתו. אתם אוהבים אותי ואני אוהב אתכם. תודה, יניב.
חיון (38),שרברב מנס ציונה שהיה על הטיסה, סייע להשתלט על טייס המשנה יחד עם נוסעים ישראלים נוספים: צביקה מנס, אסף רג'ואן ורופא השיניים ד"ר שוטה מוסייב, שטיפל בטייס הראשי שנדקר. חיון היה זה שהצליח לייצב את המטוס כשטייס המשנה העומאני תכנן לנטרל את לוח המכשירים, ולאחר מכן הסביר זאת בכך שצפה רבות בסדרה על אסונות תעופה.
כבר ביום חמישי אמר נשיא ארה"ב על חיון: "שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, ובקושי בכלל טס במטוסים, ראה מה מתרחש והיה חזק".
על כך אמר חיון: "אני שרברב משודרג. הוא לא טעה, אני לא עובד בנאס"א ולא מתעסק בחלל. אני מתעסק בצנרת מסריחה והוא צדק. זה לא העליב אותי. בחלומות שלי לא חשבתי שטראמפ ידבר עליי ויתייחס למה שעשיתי, ואני דווקא אוהב את ההומור שלו. זה היה משעשע איך שהוא תיאר את זה. אני לא כזה ברוס לי. כן הצלחתי להשתלט על המחבל עם עוד כמה ישראלים והצלחתי להוציא אותו בחניקה אחורה וזה הכי חשוב".
אתמול פרסם גם שגריר ארה"ב בישראל מייק האקבי תיעוד ממפגש שלו עם חיון, ואמר כי "בשם נשיא ארה"ב דונלד טראמפ והאומה האמריקנית, תודה לך יניב!". בהמשך אמר: "הייתה לי הזכות להודות לגיבור יניב חיון על האומץ שלו שהציל מטוס מלא באנשים שהיו על טיסת פליי דובאי FZ1073".
בסוף השבוע חשפו כלי תקשורת בארה"ב חשפו את זהותו של הטייס-המחבל: המאם אל-המאמי. גורמים המעורים בפרטי החקירה אמרו כי עבודתו הקודמת בחברת "עומאן אייר" הופסקה בעקבות חשד שעבר הקצנה, ולפי רשת ABC הוא הודה בחקירתו שכוונתו הייתה לרסק את המטוס בשטח ישראל.
הגורמים אמרו לרשת כי הוא משתף פעולה עם חוקריו באיחוד האמירויות - חקירה שבה לפי הדיווחים ישראל תיקח חלק פעיל. ב"וול סטריט ג'ורנל", שדיווח לראשונה על השהיית עבודתו ב"עומאן אייר", הדגישו כי לא ברור לפי שעה אם החשדות הללו הועברו בהמשך גם ל"פליי דובאי" לפני שקיבלה את המחבל לשירותיה.