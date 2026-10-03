"אני רק רוצה להודות ולברך את יניב חיון, שהוא אינסטלטור ישראלי, והוא מעריץ של טראמפ. אני מעריץ שלו, מעריץ גדול. הוא הציל את הטיסה אתמול", אמר טראמפ בסרטון. "הוא עשה עבודה מדהימה. הוא הגיע לשם ולמד איך לטוס על ידי צפייה ב'חקירה בתעופה' בטלוויזיה, והוא בחור כלבבי. הוא יכול להיות השרברב שלי. הוא יכול להיות כל מה שהוא רוצה להיות. איזו עבודה הוא עשה. הוא גיבור. ואני רק רוצה לברך אותו ואת משפחתו. אתם אוהבים אותי ואני אוהב אתכם. תודה, יניב.