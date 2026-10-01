ד"ר שוטה מוסייב (47), רופא השיניים שהעניק טיפול בין שמיים לארץ לקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר ב טיסה הדרמטית של "פליי דובאי" , זקף את התנהלותו להוריו המנוחים. "אני בא ממשפחה של רופאים, אבא ז"ל היה קרדיולוג ואמא ז"ל ביולוגית, ככה שידעתי מה לעשות כשהייתי מול הטייס הפצוע", אמר הבוקר (חמישי) מוסייב בביתו בראשון לציון.

ריאיון עם ד"ר מוסייב ( צילום: מיקי שמידט )





מוסייב הבחין ב שלושת הישראלים שהסתערו על טייס המשנה העומאני בניסיון למנוע ממנו לרסק את המטוס, והבין שהוא חייב להתערב. "אשתי ניסתה בהתחלה לעצור אותי, אבל ראיתי שיש שם גיבורים והצטרפתי אליהם", אמר מוסייב. "באותו רגע לא חשבנו אפילו שנייה על החיים שלנו ברמת מה יקרה לנו, אלא על איך מצילים את כל המטוס".

על רגעי הדרמה, שבמהלכם הוא הצליח לייצב את מצבו של הקברניט, מוסייב אמר: "הטייס אמר לי שהוא רוצה לחיות ולא למות פה. היו רגעים שחשבתי שלא נספיק לנחות בזמן כי היה לו דימום חזק, אבל אחרי שעצרנו את הדימומים המצב התייצב. בכל האירוע הייתה המון מקריות, החל מהילדה שהלכה לשירותים, דרך יניב והשאר שקפצו על הטייס, וטייסי המשנה הנוספים שהיו במטוס".

בהתייחסו למשתלטים על טייס המשנה - יניב חיון, צביקה מנס ואסף רג'ואן - מוסייב אמר כי הוא רואה בכל אחד מהם כבן משפחה חדש. לדבריו, "כתבתי בקבוצת הוואטסאפ שהקמנו אחרי האירוע שכולנו נולדנו מחדש אתמול. עברנו אירוע היסטורי ואפילו נחתנו בסעודיה".

מוסייב מספר שהחוויה בזירת נחיתת הביניים הכפויה הייתה מצוינת. לדבריו, "הם התייחסו אלינו טוב מאוד. היה קצת בלגן בנחיתה כי הילדים נכנסו לסטרס. הגיעו לשם אפילו בכירים מאוד ודיברו איתנו, הצמידו לנו רופאים שבדקו שהכול בסדר".

"אמרתי לכולם שצריך לעלות"

באותן שעות מורטות עצבים עלתה בקרב הנוסעים הישראלים השאלה האם להיכנס שוב למטוס של "פליי דובאי" בדרך הביתה לנתב"ג. מוסייב היה בעד. "דיברתי עם בכיר מאוד ועם מנהל שדה התעופה המקומי. הייתי בצד שאמר לעלות על הטיסה, בעיקר כי אי אפשר לטוס רק בקווים ישראליים. למרות המקרה הקשה שעברנו עם 'פליי דובאי', אי אפשר לנטרל אותם".

מוסייב הוסיף: "אמרתי לכולם שצריך לעלות. להורים עם הילדים אמרנו שהם יחליטו מה נעשה, ובסוף כשאמרו שלא ייתנו למטוס ישראלי לנחות שם - קיבלנו החלטה ביחד ועלינו למטוס. לקחתי כמה ילדות לקוקפיט כדי להכיר את הטייסים".

רופא השיניים, בעל מרפאה בחולון, נולד בגאורגיה. מוסייב ואשתו התחילו את הבוקר לצד ילדיהם. "אנחנו מתרגשים להיות איתם שוב, ומתחילים להבין יותר לעומק שאנחנו בחיים. מעשה הגבורה היה מעשה שעשינו ביחד. אני קשרתי את הטייס המחבל, ואז טיפלתי בטייס השני. אבל שלושת האחרים הם אלה שחדרו לקוקפיט ונטרלו את המחבל. אחרים דאגו לילדים במטוס, עשינו הכול ביחד יד ביד".

גלריה יניב חיון ( צילום: יריב כץ )

יניב חיון (38) מנס ציונה הצליח לייצב את המטוס כשטייס המשנה העומאני תכנן לנטרל את לוח המכשירים. הבוקר הוא הגיב ל דבריו של נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ שלפיהם "שרברב ישראלי שמעולם לא הטיס מטוס, ובקושי בכלל טס במטוסים, ראה מה מתרחש והיה חזק". חיון אמר: "אני שרברב משודרג. הוא לא טעה, אני לא עובד בנאס"א ולא מתעסק בחלל. אני מתעסק בצנרת מסריחה והוא צדק. זה לא העליב אותי".

חיון אמר עוד: "בחלומות שלי לא חשבתי שטראמפ ידבר עליי ויתייחס למה שעשיתי, ואני דווקא אוהב את ההומור שלו. זה היה משעשע איך שהוא תיאר את זה. אני לא כזה ברוס לי. כן הצלחתי להשתלט על המחבל עם עוד כמה ישראלים והצלחתי להוציא אותו בחניקה אחורה וזה הכי חשוב".

הוא סיפר עוד: "לא הצלחתי לישון בכלל. אני רק רוצה לחזור עכשיו לשגרה, לעבודה, למשאית שלי. אני מקבל המון אהבה ומודה לכולם, כל מי שהיה בטיסה, שהיה יד ביד, ועזר להצליח להשיב לעצמנו את החיים כי הם היו על חוט השערה. אני מקווה שזה לא יבוא לי בחלומות".

התייחסות טראמפ לניסיון הפיגוע ( מתוך X )





מימין: מנס, חיון, רג'ואן ומוסייב ( צילום: יריב כץ )

הקברניט ההודי סמית מאצ'צ'אר ( צילום: LinkedIn/Smit Machchhar )

נשיא המדינה יצחק הרצוג שוחח עם הישראלים שגילו גבורה יוצאת דופן בטיסת "פליי דובאי" והודיע להם כי בכוונתו להמליץ להעניק לארבעתם את "אות נשיא המדינה לגבורה אזרחית".

בבית הנשיא ציינו כי "הישראלים פעלו במהירות ובנחישות", ויחד איתם הטייס ההודי שנלחם בטייס המשנה ופתח את הדלת של תא הטייס. הרצוג הזכיר גם את טלי מנס, אשתו של צביקה, שהתריעה על אירוע חריג.