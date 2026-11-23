"הטרור היהודי הבזוי נוגד בצורה מוחלטת את ערכי המוסר היהודי". כך מסר הבוקר (שני) יו"ר ביחד נפתלי בנט, יום אחרי ליל ההצתות והתפרעויות ביהודה ושומרון, שעורר סערה. עד כה, למעט יו"ר ישראל ביתנו אביגדור ליברמן, כל ראשי מפלגות גוש השינוי כינו את הפרעות טרור יהודי.
"הוא גם ממיט נזק עצום על מדינת ישראל ומהווה את הסכנה הגדולה ביותר לעתיד ההתיישבות ביהודה ושומרון", הוסיף הבוקר בנט. "זהו עוד כישלון מהדהד של הממשלה היוצאת. מפעל ההתיישבות מורכב ממאות אלפי אזרחים טובים, שומרי חוק, שתורמים למדינה המון. מנגד, קבוצת פורעים אלימה פוגעת בשמם הטוב ומסבה נזק אדיר לכולנו".
אחד הצעדים הראשונים שבהם נקט שר הביטחון ישראל כ"ץ עם כניסתו לתפקיד בסוף 2024, היה ביטול המעצרים המנהליים. לדברי בנט, "גם אל מול האסון המתהווה ביו"ש, הממשלה הכושלת עוצמת עיניים. שרי הממשלה וראשה מבטלים מעצרים מנהליים בשביל כמה קולות בפריימריז, מגבים בשתיקה את הפורעים האלימים, ומתעלמים מההתרעות החריפות של כוחות הביטחון. הפעם הם לא יוכלו להגיד: 'לא ידענו'".
לסיום ציין כי "את המחיר משלמים לוחמי ומפקדי צה"ל ביו"ש, שמרבית זמנם מוקדש לא להגנה על יהודים ולמרדף אחרי מחבלים, אלא לרדיפה אחרי פורעים יהודים. אנחנו נשים סוף לאנרכיה הזאת. נשקם את מעמד ישראל בעולם, נתמוך בלוחמי צה"ל ונדאג שקומץ אלים לא יסכן אזרחים רבים וטובים".
בשנים שקדמו לכניסת כ"ץ לתפקיד גברו המקרים שבהם מערכת הביטחון הוציאה צווי מעצר מנהליים נגד יהודים ביהודה ושומרון, על רקע חשדות במעורבות במעשי טרור. גם במהלך המלחמה חתם שר הביטחון שפוטר יואב גלנט על צווים מנהליים נגד מתנחלים שהיו חשודים בטרור נגד פלסטינים.
צווי המעצר המנהליים מהווים כלי אגרסיבי שלטענת גורמי הביטחון נעשה בו שימוש רק כאופציה אחרונה. לא מדובר על כלי ענישתי אלא בכלי למניעת פעולות טרור שגורמות לחוסר יציבות ביטחונית ביהודה ושומרון. מאז כניסת כ"ץ לתפקיד, גברו משמעותית הפעולות שאותם מבקשים צווי המעצר המנהליים למנוע.
אירועי הפשיעה הלאומנית שהתרחשו בין שבת לראשון בהר חברון ובבנימין, שבמסגרתם הוצתו בתים וכלי רכב פלסטיניים, מצטרפים לרצף הולך ומחריף של אירועי אלימות מצד פורעים יהודים. מאחורי האירועים האחרונים עומדת תמונת מצב מדאיגה בגופי הביטחון. התרעות חוזרות של צה"ל, מחסור משמעותי במודיעין, קושי בהקצאת כוחות למניעת האירועים ותחושה שהכלים הקיימים אינם מצליחים לייצר הרתעה אפקטיבית.
גורם בכיר המעורה בפרטים אמר אתמול כי "לוחמים צריכים להתעסק 80% מהזמן באירועי פשיעה לאומנית. יש רק כלי אפקטיבי אחד, וכולם יודעים מה הוא" - כשהוא רומז לצווי המעצר המנהליים. לדבריו, "שב"כ לא מייצר מודיעין איכותי. קשה באמת לעבוד ככה. גם ראשי המועצות מבינים ומרגישים שזה פוגע בהם".