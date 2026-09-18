הקטל בכבישים נמשך: ילד בן 7 נהרג הערב (שישי) בתאונת דרכים בנגב. הילד הובא לחבירה עם צוות מד"א בכביש 264 סמוך לרהט. הוא סבל מפגיעה רב מערכתית לאחר שנפגע מרכב פרטי, והצוות נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.
הדיווח על התאונה התקבל במוקד מד"א נגב בשעה 18:02 הערב. פרמדיק מד"א מאלק אבו ערארה סיפר: "חברנו עם רכב פרטי שהביא אלינו את הילד שהיה מחוסר הכרה סמוך לצומת הכניסה לרהט. סיפרו לנו שהוא נפצע בתאונת דרכים. ביצענו בדיקות רפואיות, הוא סבל מפגיעה רב מערכתית והיה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".
אתמול נהרגו בתאונות דרכים חמישה בני אדם בארבע תאונות דרכים קטלניות. בקריות רוכב אופנוע נהרג בהתנגשות עם רכב; בנתיבי איילון נהרג נהג מונית כבן 70; בנגב נהרגו שני תושבי תראבין שהתנגשו זה בזה עם רכביהם; וליד חוף הצוק בתל אביב נדרס למוות רוכב אופניים על ידי שוהה בלתי חוקי שנהג ברכב גנוב. מתחילת השנה נהרגו בתאונות דרכים 322 בני אדם.