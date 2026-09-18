ילד בן 7 נהרג הערב (שישי) בתאונת דרכים בנגב. הילד הובא לחבירה עם צוות מד"א בכביש 264 סמוך לרהט. הוא סבל מפגיעה רב מערכתית לאחר שנפגע מרכב פרטי, והצוות נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.

ילד בן 7 נהרג הערב (שישי) בתאונת דרכים בנגב. הילד הובא לחבירה עם צוות מד"א בכביש 264 סמוך לרהט. הוא סבל מפגיעה רב מערכתית לאחר שנפגע מרכב פרטי, והצוות נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.

הקטל בכבישים נמשך: ילד בן 7 נהרג הערב (שישי) בתאונת דרכים בנגב. הילד הובא לחבירה עם צוות מד"א בכביש 264 סמוך לרהט. הוא סבל מפגיעה רב מערכתית לאחר שנפגע מרכב פרטי, והצוות נאלץ לקבוע את מותו במקום. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה.