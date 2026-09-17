רצף התאונות הקשות החל בשעה 08:22, אז התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על רוכב אופניים שנפצע באורח אנוש

מפגיעת רכב שהתהפך בדרך אריאל שרון בהרצליה