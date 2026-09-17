יום מדמם בכבישים: חמישה בני אדם נהרגו משעות הבוקר (יום חמישי) בארבע תאונות דרכים קטלניות ברחבי הארץ, בהן כאלה במעורבות רוכבי אופנוע ואופניים חשמליים, אחת במעורבות אוטובוס - והתנגשות עם רכב גנוב שבו נסע שוהה בלתי-חוקי. היממה המדממת העלתה את סך כל ההרוגים בתאונות דרכים מתחילת שנת 2026 ל-321 בני אדם.
רצף התאונות הקשות החל בשעה 08:22, אז התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב דן על רוכב אופניים שנפצע באורח אנוש מפגיעת רכב שהתהפך בדרך אריאל שרון בהרצליה. בדיווח למד"א נשמע עובר אורח מתאר כי "יש פה רוכב אופניים שהוא דרוס בשביל העפר בין הרצליה לתל אביב, אני לא יודע מה קרה, עכשיו עברתי פה וראיתי אותו על האדמה. יש פה רכב שהתהפך ויש פה רוכב אופניים".
חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה העניקו לרוכב האופניים כבן ה-50 טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים איכילוב בתל אביב תוך כדי פעולות החייאה, אך בהמשך נאלצו בבית החולים לקבוע את מותו.
חובש מיחידת האופנועים של מד"א, דוד עמיחי, תיאר כי "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. ראינו את רוכב האופניים כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, ובסמוך רכב הפוך. התחלנו בביצוע פעולות החייאה שכללו עיסויים, הנשמות ומתן תרופות, ופינינו אותו בניידת טיפול נמרץ לבית החולים כשמצבו אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייו".
זמן קצר לאחר התאונה המשטרה עצרה שוהה בלתי-חוקי משכם בחשד שהרג את רוכב האופניים לאחר שגנב את הרכב - והתהפך במהלך הנסיעה. בידי החשוד, פלסטיני בן 24, נתפס תיק ובו רכוש המשמש לגניבת רכבים, לרבות מחשב הנעה, פטיש ואמצעי ניפוץ.
"יש לכודים, צריך מד"א דחוף"
בשעה 10:30 התקבל דיווח במוקד 101 של מד"א במרחב נגב על תאונת דרכים בין שני כלי רכב פרטיים בכביש 310, סמוך ליישוב גבעות בר שבנגב. בשיחת החירום למד"א נשמע גבר מבקש "מד"א וכב"א דחוף בכביש 310" עקב התנגשות הרכבים. "יש לכודים. שניהם לא בהכרה", הדגיש. לבקשת המוקדנית המדווח התקרב אל אחד מהנפגעים ובדק אם הוא נושם, וכן אם יש דרך לחלץ אותו לפני הגעת כוחות ההצלה. "אנחנו בדרך לשם", אמרה המוקדנית לאחר מכן.
חובשים ופרמדיקים של מד"א שהגיעו לזירה דיווחו על שני גברים כבני 30 שאותרו מחוסרי הכרה, כשהם סובלים מחבלות רב-מערכתיות, ובהמשך נאלצו לקבוע את מותם במקום. חובש רפואת חירום במד"א רזק אלטורי סיפר כי "מדובר בתאונת דרכים מזעזעת. הרכבים היו עם פגיעות פח קשות בחלקם הקדמי, אחד מהם היה על גדר ההפרדה. שני הגברים שכבו ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות ולצערנו נאלצנו לקבוע את מותם".
ההרוגים, קרובי משפחה מהיישוב תראבין, עבוד ואמין אלתראבין, נהגו כל אחד באחד מהרכבים שהתנגשו בתאונה.
"האוטובוס בא במהירות, המונית התקווצ'צ'ה לגמרי"
כשלוש שעות לאחר התאונה הקטלנית בנגב, אוטובוס בכביש איילון התנגש במונית סמוך למחלף קק"ל. בהתנגשות נהרג נהג המונית כבן ה-70, ונפצעו גבר כבן 69 באורח בינוני ושלושה נוספים באורח קל.
הדיווח על התאונה התקבל בשעה 13:54 במוקד 101 של מד"א במרחב דן. בשיחה עם מוקד החירום של מד"א ביקש המדווח אמבולנס לנתיב המהיר על איילון דרום, ותיאר כי "הייתה פה איזה מונית ובא אוטובוס במהירות, אני רואה שזה בצד של הנהג. הוא בהכרה אבל הוא ממש מעורפל, ומי שיושב לידו לא יכול לצאת. המונית התקווצ'צ'ה לגמרי".
הצוות הרפואי שהגיע לזירה פינה את נהג המונית לבית החולים איכילוב תוך כדי פעולות החייאה, אך בהמשך כאמור נקבע מותו. מנהל תחנת תל אביב ופרמדיק מד"א שמחה סימנדוייב, רופא מתנדב במד"א מיחידת האופנועים ד"ר פאדי כורדי וחובש מד"א יצחק אלמסי, סיפרו: "מדובר בתאונת דרכים קשה מאוד. הרכב היה עם פגיעות פח קשות ובתוכו היה לכוד הנהג כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה, עם חבלות בגופו.
"תוך כדי פעולות חילוץ מורכבות הענקנו לו טיפול רפואי, ביצעו פעולות החייאה מתקדמות ולאחר שחולץ פינינו אותו בניידת טיפול נמרץ של מד"א לבית החולים כשמצבו אנוש ואנחנו ממשיכים להילחם על חייו. בנוסף הענקנו לארבעת הפצועים הנוספים טיפול רפואי ופינינו אותם באמבולנסים לבית החולים". המשטרה פתחה בחקירת התאונה הקטלנית.
"רוכב האופנוע סבל מחבלות קשות"
לבסוף, בשעה 17:14 התקבל במוקד 101 של מד"א במרחב כרמל הדיווח על התאונה הקטלנית האחרונה שהתרחשה היום, שבה נהרג רוכב אופנוע כבן 35, ככל הנראה לאחר שנפגע ממונית בכביש 780, סמוך לקריית אתא. חובשים ופרמדיקים של מד"א נאלצו לקבוע את מותו של רוכב האופנוע במקום.
הפרמדיק אלכס בוחמן וחובשי מד"א אבי פייבלזון ודוד אברהם סיפרו: "ראינו את רוכב האופנוע שוכב לצד הדרך כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה עם חבלות קשות מאוד בגופו, לאחר שנפגע מרכב. ביצענו בדיקות רפואיות אך לצערנו פציעותיו היו משמעותיות ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו".