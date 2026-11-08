פרקליטות המדינה הגישה הבוקר (ראשון) כתב אישום קשה נגד מנהלת המעון הפרטי "לוצ'יק" באריאל נטליה קסילבסקי (37), ושתי מטפלות במעון - דרינה חלופה (37) ואנה פגלסקי (40) - הכולל יותר מ-400 אירועים של התעללות ותקיפה כלפי 17 תינוקות ופעוטות במעון, בגילי חצי שנה עד שלוש שנים. התיאורים בכתבה קשים לקריאה.

הפרקליטות ביקשה מבית המשפט להורות על מעצרן עד לתום ההליכים המשפטיים נגדן. כתב האישום, שהגיש עו"ד יהונתן אילון-הירש מפרקליטות מחוז מרכז, מתאר מסכת חריגה ויוצאת דופן בחומרתה של אלימות והתעללות מתמשכת בתינוקות ובפעוטות רכים במעון, חלקם בני חודשים ספורים בלבד.

לפי האישום, השלוש ניצלו את תפקידן בגן, את פערי הכוחות ואת התלות המוחלטת של הפעוטות בהן, ובהזדמנויות רבות ושונות, תקפו אותם, התעללו בהם וגרמו להם לכאב פיזי ונפשי. כתב האישום מייחס לנאשמות ריבוי עבירות שביצעו בצוותא של התעללות בקטין או בחסר ישע בידי אחראי, תקיפת חסר ישע בידי אחראי הגורמת חבלה של ממש ותקיפה בנסיבות מחמירות.

על פי כתב האישום, הנאשמות הנהיגו במעון שורה של "שיטות ענישה" אכזריות: "שיטת החניקות", "שיטת הקשירות" והאכלה בכוח וכן כליאה בחדר חשוך. לפי האישום, כך ה"שיטות" עבדו:

"שיטת החניקות": לפיתת ראשי הפעוטות וחסימת דרכי נשימתם בכוח באמצעות ידיים, נייר או בד, תוך אחיזה בעורפם כדי למנוע מהם לזוז. הנאשמות נהגו לטלטל את הפעוטות, לכופף את ראשם וגופם קדימה ולהצמידם בכוח למזרנים לפרקי זמן ממושכים. במקרים מסוימים, שבו הנאשמות וחסמו את דרכי הנשימה שוב ושוב, גם לאחר שהפעוטות השתנקו, האדימו ונאבקו על נשימתם, עד כדי ערפול חושים ואובדן שיווי משקל.

"שיטת הקשירות" והאכלה בכוח: עטיפת גופם של הפעוטות באגרסיביות בבדים ובשמיכות כשידיהם צמודות לגופם, וקשירתם בחוזקה באופן שמנע מהם כל יכולת תנועה, תוך השכבתם על בטנם. בחלק מהמקרים, נהגו המטפלות אנה ודרינה להאכיל פעוטות בכוח בעודם כפותים: הן היטו את ראשם לאחור, הפעילו לחץ פיזי לפתיחת הלסת ודחסו מחית מזון לפיהם במהירות ובכוח, תוך ניגוב אגרסיבי ומכאיב של פניהם בנייר.

כליאה בחדר חשוך: כליאת פעוטות בחדר סגור וחשוך לפרקי זמן משמעותיים, ללא השגחה, כאמצעי ענישה ותוך התעלמות מבכיים ומניסיונותיהם לצאת.

לפי כתב האישום החמור, נוסף על הפגיעה הפיזית הקשה וההתעללות הפיזית בהם, מייחס כתב האישום לנאשמות התעללות נפשית כלפי הפעוטות. בהסבר נכתב כי בהזדמנויות רבות, ביצעו הנאשמות מעשיהן בנוכחות פעוטות נוספים ששהו בגן וצפו בהן.

הפעוטות נחשפו באופן חוזר ומתמשך למעשי האלימות וההתעללות שהן ביצעו כלפי פעוטות אחרים, כך לפי האישום, ובחלק מהמקרים אף הגיבו למעשים בבכי ובהתקרבות לפעוט שנפגע. בגין החשיפה של הפעוטות להתעללות הפיזית בפעוטות אחרים, מייחסת הפרקליטות לנאשמות גם עבירה של התעללות נפשית.

התיק נחקר על ידי צוות חקירה מיוחדת של יל"פ שומרון ותחנת אריאל. בבקשת המעצר עד תום ההליכים, הדגישה פרקליטות מחוז מרכז את המסוכנות הגבוהה הנשקפת מהנאשמות, נוכח טיב המעשים, תדירותם, גילם הרך של הקורבנות והמעילה השיטתית והבוטה באמון ההורים, שהפקידו בידיהן את היקר להם מכל.