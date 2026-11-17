החיכוך האלים הלילה (בני שני לשלישי) בפאתי יריחו, שבמהלכו נפצעו באורח קל שני ישראלים בפיגוע משולב ו נהרגה אישה פלסטינית מירי , ממשיך להשפיע על שגרת החיים בעיר. גורמי ביטחון מעריכים כי מפלס המתיחות בקרב התושבים עלה באופן משמעותי, ובמקביל ניכרת פגיעה בפעילות הכלכלית ובתנועת המבקרים. בעקבות המצב הביטחוני הוחלט גם על השבתת הלימודים בכל בתי הספר בעיר.

גלריה הזירה ביריחו, הבוקר ( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

לדברי גורמי הביטחון, האירוע זכה להד תקשורתי נרחב ברחוב הפלסטיני, והדיווחים על הירי, חסימות הכבישים ופעילות כוחות הביטחון הגבירו את תחושת חוסר הביטחון בקרב התושבים. ברשתות החברתיות ובתקשורת המקומית הופצו במהירות דיווחים ועדויות מהשטח, חלקם עוד לפני שהתבררה התמונה העובדתית המלאה. שטף המידע, לצד השמועות שהופצו בעקבות האירוע, תרם לבלבול ולחשש מפני הסלמה נוספת.

לאחר הפיגוע הוטל כתר על יריחו למשך כמה שעות, וכוחות צה"ל פתחו בסריקות לאיתור החשודים. לדברי הגורמים, הצבת המחסומים והפעילות הביטחונית המוגברת חיזקו בקרב התושבים את התחושה כי מדובר באירוע שעלול להתפתח להסלמה רחבה יותר.

המתיחות הביטחונית מורגשת גם במישור הכלכלי. גורמי הביטחון מצביעים על ירידה בתנועת המבקרים אל יריחו וממנה, בעקבות חשש מחסימות כבישים ומהתפתחויות ביטחוניות נוספות. בין היתר, אזרחים ערבים מישראל ותיירים שתכננו להגיע לעיר, וכן מבקרים שהזמינו וילות, צימרים ואתרי נופש באזור, נמנעו מהגעה או דחו את תוכניותיהם.

כוחות הביטחון ביריחו, היום. תחושת חוסר הביטחון בקרב התושבים גוברת ( צילום: JOHN WESSELS / AFP )

( צילום: JOHN WESSELS / AFP )

( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

הפגיעה מורגשת בענפים הנשענים על תנועת המבקרים, ובהם מסעדות, חנויות, שירותי הסעות, מדריכי טיולים וספקי שירותים מקומיים. גם אם מדובר בהאטה זמנית בלבד, ביטולי הזמנות בהתראה קצרה עלולים לפגוע בהכנסותיהם של עסקים קטנים, שחלקם תלויים בתיירות ובמבקרים המגיעים לעיר.

מעבר לאובדן ההכנסות המיידי, במערכת הביטחון חוששים כי המשך המתיחות יוביל לפגיעה נוספת בפעילות העסקית. ירידה במספר המבקרים עשויה לצמצם את רכישת המזון והמוצרים, לפגוע בתזרים המזומנים של בעלי העסקים ואף להשפיע על יכולתם להמשיך ולהעסיק עובדים. עם זאת, בשלב זה לא פורסמו נתונים רשמיים המאפשרים להעריך כמה הזמנות בוטלו או לכמת את הנזק הכלכלי שנגרם לעיר. היקף הפגיעה יתברר ככל הנראה רק לאחר שהמצב הביטחוני יתייצב ותנועת המבקרים תחזור לשגרה.

אחת ההשלכות המיידיות הייתה החלטת מינהל החינוך ביריחו להשבית היום את הלימודים בכל בתי הספר בעיר, הציבוריים והפרטיים, בעקבות המצב הביטחוני. ההחלטה חלה על בתי הספר בתחומי העיר בלבד, ולא על כלל מוסדות החינוך במחוז. לפי ההודעה, יום הלימודים שבוטל בבתי הספר הממשלתיים יושלם ביום חמישי הקרוב. להשבתת הלימודים השלכות גם על ההורים והמורים, שנדרשים להתמודד עם השיבוש בשגרה. הורים נאלצו לשנות את תוכניותיהם ולמצוא פתרונות השגחה לילדיהם, בעוד התלמידים נחשפים לאווירת המתיחות ולחשש מפני התפתחויות ביטחוניות נוספות.

יריחו, הבוקר ( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

( צילום: REUTERS/Mohamad Torokman )

במערכת הביטחון מצביעים גם על ההשפעה האפשרית של האירוע על תחושת הביטחון של הילדים ובני הנוער. לצד השיבוש בשגרת הלימודים, קיים חשש כי המשך המתיחות והגבלות התנועה יקשו על החזרה לשגרה ויגבירו את תחושת חוסר היציבות בקרב התושבים.

שני ישראלים נפצעו, פלסטינית בת 72 נהרגה

הרקע לכל זה הוא הפיגוע המשולב שאירע בלילה שבין שני לשלישי סמוך ל"שכונת התמרים", ההתנחלות החדשה שהוקמה בתחילת החודש בפאתי יריחו . שני צעירים ישראלים בני 18 נפצעו באורח קל ופונו לבית החולים שערי צדק בירושלים. לפי הודעת צה"ל, מחבלים האיצו ברכבם לעבר רכב ישראלי והתנגשו בו במכוון. לאחר מכן הם יצאו מרכבם ותקפו את יושביו באלות ובגרזנים, ובהמשך יודו אבנים לעבר הישראלים - שהגיבו בירי.

במהלך הפיגוע נהרגה פלסטינית בת 72, פדחא וודהה, ולפי הדיווחים הפלסטיניים נפצעו עוד עשרה בני אדם מירי. לפי התחקיר הראשוני של צה"ל, האירוע החל בחיכוך בין פלסטינים למתנחלים בדרך שמובילה להתנחלות החדשה, ככל הנראה בשטח A שבאחריות הרשות הפלסטינית. כמה מהמתנחלים ביצעו ירי במהלך העימות, אך נסיבות מותה של האישה עדיין נבדקות. משטרת מחוז ש"י פתחה בחקירה, ונכון לעכשיו איש לא נעצר או עוכב בחשד למעורבות בירי לעברה.

לפי דיווח של סוכנות הידיעות רויטרס, בין הפצועים מירי במהלך העימות היה גם ערפאת, בנה של ההרוגה, שנפגע בבטנו. אשתו, נעמה, טענה כי בעלה פונה לבית חולים ברמאללה, אך נעצר על ידי צה"ל בדרך למרכז הרפואי, יחד עם בנם. "לא עשינו כלום. זה הבית שלנו. הם אלה שהגיעו לכאן עם כלי נשק. לנו אין נשק, אנחנו ישנו", אמרה.

הרכב של הישראלים שהותקף הלילחה ביריחו ( צילום: לפי סעיף 27א' מחוק זכויות יוצרים )





הרכב שהותקף ( סעיף 27א )

אלה ששימשה את המחבלים בפיגוע ביריחו ( סעיף 27א )

הפיגוע התרחש על רקע כניסתן של כ-20 משפחות יהודיות לשמונה בתים בפאתי יריחו בתחילת החודש, במהלך שהובילה תנועת נחלה בגיבוי מועצת בנימין. בצה"ל הבהירו כי כניסת המשפחות נעשתה ללא תיאום מוקדם וללא אישור הצבא, וכי בעקבותיה נאלצו להסיט כוחות ממשימות ביטחוניות אחרות לטובת אבטחת ההתיישבות החדשה.

במקביל, מנגנוני הביטחון הפלסטיניים ביריחו פועלים בהתאם להנחיות מפקד הביטחון הלאומי ומושל העיר, ועוקבים אחר ההתפתחויות בשטח ואחר המידע שמופץ ברשתות החברתיות, בין היתר במטרה לזהות איומים אפשריים, שמועות וקריאות שעלולות להוביל להסלמה.