אחיו של מלך ירדן עבדאללה, הנסיך פייסל בן חוסיין, השיק היום (רביעי) את הפרויקט השאפתני "מוביל המים הלאומי" של המדינה בעקבה. המיזם, שעלותו מסתכמת בכ-6.6 מיליארד דולר, נועד לספק כ-40% מצורכי מי השתייה של ירדן, להתפיל מים מעקבה ולהזרימם לאזורים שונים. הפרויקט צפוי להימשך כארבע שנים, כאשר הציפייה היא להתחיל בפעילות השאיבה במהלך הרבעון האחרון של 2030.

בן חוסיין בטקס ההשקה





גלריה "אבן דרך". נתניהו ועבדאללה ( צילום: רפי קוץ, AP )

בטקס ההשקה נכח גם ראש הממשלה ג'עפר חסאן. לפי הדיווחים הירדניים, הפרויקט נועד לחזק את ביטחון המים לטווח הארוך, לגוון את מקורות האספקה, לשפר את יעילות ההולכה ולהקל על העומס המופעל על המשאבים הקיימים. שר המים וההשקיה, ראיד אבו א-סעוד, מסר כי הפרויקט יספק מדי שנה 300 מיליון מ"ק של מי שתייה מותפלים ממפרץ עקבה.

התשתית של הפרויקט כוללת קו צינורות באורך של כ-417 ק"מ מעקבה לעמאן, מערכות שאיבה שיעלו את המים לגובה של עד 1,100 מטרים מעל פני הים, ויכולת ייצור אנרגיה סולארית, שתספק כ-30% מצורכי החשמל של הפרויקט. אבו א-סעוד ציין כי הפרויקט משקף את האמון שרוחשים משקיעים, מלווים ותורמים לסביבת ההשקעות בירדן, ולמסגרת הטכנית והפיננסית של הפרויקט. כמו כן, הוא הדגיש את יכולתה של ירדן לגייס מימון ולכונן שותפויות ארוכות טווח, ברמה המקומית והבינלאומית.

הפרויקט מקודם על-ידי קונסורציום, קבוצת חברות שפועלות יחד, והבעלות המלאה עליו תעבור לידי ממשלת ירדן 26 שנים אחרי תחילת הפעלתו. "מדובר במיזם האסטרטגי הגדול ביותר בתולדות הממלכה, והוא נמנה בין הפרויקטים להתפלת מים והולכתם המשמעותיים ביותר באזור ובעולם כולו", כתב ראש הממשלה הירדני ברשת X. "אנו גאים בצעד ההיסטורי והחיוני הזה, שמקדם את ביטחון המים ואת עצמאותנו בתחום - תרומה מכרעת לעתידה של אומתנו היקרה ולדורות הבאים".

בן חוסיין בטקס הנחת אבן הפינה לפרויקט ( צילום: JORDANIAN ROYAL HASHEMITE COURT (RHC) / AFP )

לדבריו, "ההישג הזה הוא פרי מאמצים נרחבים, שמשקף את ההערכה הבינלאומית העמוקה שבה זוכה ירדן והנהגתה. אנחנו מביעים את תודתנו העמוקה לשותפים שתמכו במימוש הפרויקט ובראשם ארצות הברית, האיחוד האירופי, גרמניה וצרפת, ולכל הגופים התורמים, המוסדות הפיננסיים הבינלאומיים והמשקיעים שסייעו לנו להגיע לאבן הדרך הזו. אנחנו מצפים לשיתוף פעולה פורה עם חברת מרידיאם, היזמית המובילה של הפרויקט, ועם חברת סואץ, השותפה הטכנית והתפעולית שלנו".

השקת הפרויקט מגיעה גם על רקע המתיחות בין ישראל לירדן סביב אספקת המים לממלכה. במסגרת הסכם השלום מ-1994, ישראל מחויבת להעביר לירדן 50 מיליון מטרים מעוקבים של מים מדי שנה, אך הסכם נפרד לאספקת כמות דומה נוספת במחיר מוזל לא חודש מאז נובמבר 2025.