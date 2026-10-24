. כך דיווח ה"טלגרף" הבריטי, שציין כי נתניהו הורה לדיפלומטים לשנות את עמדתה הרשמית של ישראל, להצטרף לבואנוס איירס בקריאה לניהול שיחות ישירות על עתיד האיים - ולהכיר בקשר ההיסטורי של ארגנטינה לטריטוריה זו.

. כך דיווח ה"טלגרף" הבריטי, שציין כי נתניהו הורה לדיפלומטים לשנות את עמדתה הרשמית של ישראל, להצטרף לבואנוס איירס בקריאה לניהול שיחות ישירות על עתיד האיים - ולהכיר בקשר ההיסטורי של ארגנטינה לטריטוריה זו.

הדיווח על שינוי עמדתה של ישראל מתפרסם ברקע הקשרים הקרובים של נתניהו עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, שתמך בישראל במהלך המלחמה ואף

הדיווח על שינוי עמדתה של ישראל מתפרסם ברקע הקשרים הקרובים של נתניהו עם נשיא ארגנטינה חאבייר מיליי, שתמך בישראל במהלך המלחמה ואף

ההתפתחות מתרחשת בזמן רגיש מבחינתה של בריטניה, לאחר שגם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אותת כי הוא עשוי לשים סוף לניטרליות של וושינגטון בנוגע לשליטה באיים – ולהביע תמיכה בריבונות ארגנטינה. זאת לצד העימות המתלקח עם ארגנטינה, שהודיעה בספטמבר האחרון כי

ההתפתחות מתרחשת בזמן רגיש מבחינתה של בריטניה, לאחר שגם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אותת כי הוא עשוי לשים סוף לניטרליות של וושינגטון בנוגע לשליטה באיים – ולהביע תמיכה בריבונות ארגנטינה. זאת לצד העימות המתלקח עם ארגנטינה, שהודיעה בספטמבר האחרון כי