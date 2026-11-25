211 נרצחים בחברה הערבית מתחילת השנה: מקבולה אבו ראס, תושבת קלנסווה, בשנות ה-70 לחייה, מתה מפצעיה היום (רביעי), כחצי שנה לאחר שהותקפה בזמן שניסתה להתערב כדי לסיים עימות אלים.
בני משפחתה סיפרו כי לאחר שב-19 באפריל היא הותקפה ונפצעה באורח קשה, חובשים ופרמדיקים של מד"א העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותה לבית החולים בילינסון בפתח תקווה. חובש רפואת חירום במד"א סדאח בדראן סיפר בשעתו כי "הגענו לאישה שנפצעה באירוע אלימות. ביצענו בדיקות רפואיות והבחנו שהיא מחוסרת הכרה וסובלת מחבלות משמעותיות בגופה. הענקנו לה טיפול רפואי שכלל הרדמה והנשמה, ופינינו אותה לבית החולים כשמצבה מוגדר קשה".
קרובי משפחה של הנרצחת אמרו הבוקר כי ביממה האחרונה חלה הידרדרות במצבה והיא מתה בבית החולים. הם הוסיפו: "היא הייתה חירשת ואילמת, והייתה מוכרת בקרב תושבי קלנסווה בזכות אישיותה הטובה ומעשיה הטובים. כל מי שהכיר אותה זכר אותה לטובה, וכעת מותה מעורר צער וכאב בקרב תושבי העיר".
נזכיר כי לא מדובר במקרה הראשון בקלנסווה שבו אישה חפה מפשע נפגעה על רקע האלימות בחברה הערבית. ב-6 בספטמבר סמיחה קשקוש, כבת 70, נורתה בביתה ונפצעה באורח קשה. היא נפגעה בזמן שישבה על הספה בתוך הבית. הרקע הוא ככל הנראה סכסוך בין משפחות שנסוב על גניבת תכשיטים.
הלילה (בין שלישי לרביעי) המשטרה הודיעה על הנרצח ה-210 בחברה הערבית מאז תחילת השנה. בהודעה נמסר כי "שוטרי תחנת בנימין של מרחב שומרון, החלו לפני זמן קצר בחקירת נסיבות אירוע אלימות שהתרחש בסמוך לא-ראם, בו על פי החשד מעורבים תושבי מזרח ירושלים ופלסטינים".
במחוז ש"י גם ציינו כי "מפרטים ראשוניים שהתקבלו, מדובר באירוע אלימות בין הצדדים שבמהלכו התמוטט אחד המעורבים ועל פי דיווחים נקבע מותו. חקירת המשטרה נמשכת".