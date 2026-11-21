צעיר כבן 20 נורה למוות הערב (שבת) בריינה שבגליל התחתון. המשטרה פתחה בחקירה, ובסריקות אחר חשודים. בזירת הרצח תועדה התקהלות המון, סמוך לרכב שבו נורה הצעיר. הרקע לירי פלילי.
הדיווח על הירי התקבל בשעה 19:08 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. פרמדיקים של מד"א דיווחו על גבר כבן 20 ללא סימני חיים עם פצע ירי וקבעו את מותו. פרמדיק מד"א תאופיק בסול סיפר: "הפצוע שסבל מפצע ירי בגופו ישב בתוך הרכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".
הבוקר נרצח קוסאי אלג'ולאני, נער בן 13, סמוך לבית ספר במחנה הפליטים שועפט במזרח ירושלים - כשהוא עם תיק בית הספר על גבו. המשטרה פתחה בחקירה ומנסה להתחקות אחר החשוד ברצח שנמלט. נער בן 16 נעצר לצד אופנוע שרוף בחשד למעורבות ברצח, אך בתום חקירה קצרה עלה כי הוא כלל לא קשור לרצח.
אמש נרצחה הייא קאסם (31), אמא לילדים בני 7 ושנתיים, בפיצוץ רכב בכביש ראשי בטירה - תוך כדי נסיעה. הילדים, שהיו לצידה ברכב, נפצעו באורח קל ואושפזו. קאסם השלימה תואר שני בתחום לקויות הלמידה וטיפלה בילדים עם צרכים מיוחדים בבתי ספר לפני הירצחה. הנרצח בריינה היום הוא הקורבן ה-208 בחברה הערבית מתחילת השנה.