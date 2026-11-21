הדיווח על הירי התקבל בשעה 19:08 במוקד 101 של מד"א במרחב גלבוע. פרמדיקים של מד"א דיווחו על גבר כבן 20 ללא סימני חיים עם פצע ירי וקבעו את מותו. פרמדיק מד"א תאופיק בסול סיפר: "הפצוע שסבל מפצע ירי בגופו ישב בתוך הרכב כשהוא מחוסר הכרה, ללא דופק וללא נשימה. ביצענו בדיקות רפואיות אבל הוא היה ללא סימני חיים ולא נותר לנו אלא לקבוע את מותו במקום".