הפוסט שפרסם סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס , ובו ניתח את הסיבות לכישלון בבחירות האמצע, צריך להדאיג מאוד כל ישראלי, בייחוד כשהוא מגיע אחרי התבוסה הצורבת שספג נשיא ארה"ב דונלד טראמפ . העובדה שבנו של טראמפ הדהד את הדברים וכתב שהוא "מסכים עם כל מילה" - והנשיא עצמו אמר כי ואנס צודק , על אף שהמלחמה הייתה שווה את זה - צריכה להוסיף עוד מקום לדאגה.

גלריה סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס ( צילום: AP Photo/Alex Brandon )

בשורה התחתונה, ואנס מטיל את האחריות לכישלון בבחירות על ארבעה גורמים ששלושה מתוכם קשורים לישראל. הוא לא הזכיר את המלחמה באוקראינה וגם לא את סוגיית המכסים כחלק מההסברים לכישלון, מה שמעיד על אובססיה נגד ישראל. הוא מנה מנגד ארבעה עקרונות שיחזירו את תומכי המפלגה להצביע שוב לרפובליקנים: סיום המלחמה באיראן, יוקר המחיה והאינפלציה, אמריקה תחילה ושינוי היחסים עם ישראל. "אלה הסיבות שרבים ממצביעי טראמפ ב-2024 זועמים ובחרו להצביע לדמוקרטים", הסביר ואנס.

דבריו של סגן הנשיא מסבכים את טראמפ, שמתלבט אם לחדש את המלחמה עם איראן. הדברים פגעו בלגיטימציה לחידוש המלחמה. עוד הם מהווים ביקורת חריפה על מדיניות החוץ של טראמפ ופוזלים לעבר חלק מהמחנה הרפובליקני שמתנגד למחויבות האמריקנית לישראל. ואנס גם פוזל לעבר מצביעי טראמפ, שמצפים שהנשיא יעמיד את האינטרסים האמריקנים בראש סדר העדיפויות.

ואנס הציב את שינוי היחסים עם ישראל כאחד מארבעת הנושאים המרכזיים שגרמו למצביעי טראמפ לנטוש את הרפובליקנים. יש כאן משמעות החורגת מהפסד בבחירות אמצע הכהונה. במשך שנים היה אפשר להניח שהתמיכה בישראל בקרב הרפובליקנים היא נכס פוליטי יציב, במיוחד בקרב מצביעים שמרנים, אוונגליסטים ותומכי טראמפ.

היעד של ואנס: סיום המלחמה עם איראן. מצר הורמוז ( צילום: REUTERS/Stringer/File Photo )

הפוסט הצביע על אפשרות שההנחה הזאת אינה תקפה עוד לגבי כל חלקי הקואליציה הרפובליקנית. המשמעות האסטרטגית היא כי התמיכה בישראל עלולה להפוך מסוגיה שנהנתה מקונצנזוס יחסי בתוך המפלגה הרפובליקנית, לסוגיה של מחלוקת פנים מפלגתית.

סגן הנשיא התנגד מלכתחילה למלחמה באיראן והוביל להסכם. גם כעת, במגעים מאחורי הקלעים, הוא לוחץ על טראמפ שלא לחדש את המלחמה. זאת לא הפעם הראשונה שהוא מבקר את ישראל ואת המלחמה באיראן. בחודש יולי האשים את ישראל בניהול קמפיין למלחמת נצח. "אני יודע מעבר לכל ספק שיש אנשים בממשלת ישראל שמנסים להזיז אותנו מהמדיניות שלנו, כי הם רוצים להמשיך במערכה הצבאית".

גורם ישראלי העריך שתוצאות הבחירות והדברים של ואנס הכניסו את המלחמה באיראן להקפאה. החשש בירושלים, לנוכח המצב הקשה שאליו נקלע טראמפ מבחינה פוליטית, הוא שנשיא ארה"ב עשוי להוריד את התנאים לסיום המלחמה - ויסתפק בפתיחת מצר הורמוז בלבד, מבלי לעסוק בתוכנית הגרעין האיראני.

לא יהיה לו זמן לנהל את ארה"ב. דונלד טראמפ ( צילום: MANDEL NGAN / AFP )

בדבריו, ואנס למעשה התחיל את מרוץ הבחירות לנשיאות במפלגה הרפובליקנית. למעשה, עידן טראמפ הסתיים הבוקר ומעכשיו צפויות לנשיא המכהן שנתיים של ייסורים משפטיים, שימועים וחקירות אינסופיים. הוא יהיה עסוק בזה כל הזמן ולא יהיה לו זמן לנהל את אמריקה.

לכן הפוסט של ואנס בא להטיל את האחריות על ישראל ונתניהו. סגן הנשיא הולך עם תיאורית הקונספירציה שלפיה טראמפ נגרר למלחמה עם איראן בגלל נתניהו - נרטיב פופולרי בקרב הקהל האמריקני.

עשרת הנבחרים הכי אנטי-ישראלים

אחרי ניצחון הדמוקרטים בבחירות האמצע, נכנסת לקונגרס קבוצה של נבחרים שגיבשו את הקמפיינים שלהם סביב ביקורת חריפה על ישראל והתנגדות לסיוע הצבאי האמריקאי. אלה 10 הנבחרים הדמוקרטים הכי אנטי ישראלים שנכנסו לסנאט ולבית הנבחרים.

עבדול אל-סייד: הסנאטור החדש של מישיגן ניצח את מייק רוג'רס ויהיה המוסלמי הראשון בסנאט. בראיונות לתקשורת אמר שממשלת ישראל "רעה" כמו חמאס, ואמר שישראל אינה בעלת ברית של ארה"ב. בראיון ל-MS NOW כינה את ישראל "צמאת דם". חשוב לציין שההתבטאות התייחסה לתקופת שלטונו של נתניהו, אך הוא הבהיר שביקורתו רחבה יותר ומתייחסת גם למדיניות הישראלית שקדמה לנתניהו. הוא מתנגד להעברת כל סיוע אמריקאי לישראל והפך את המלחמה נגד איפא"ק (שדולת היהודים בארה"ב) לדגל המרכזי של הקמפיין שלו.

פגי פלנגן: הסנאטורית שתייצג את מינסוטה, ששימשה כסגנית המושל במדינה, האשימה את ישראל ברצח עם ואמרה שהייתה מצביעה בעד הפסקת הסיוע הצבאי. בריאיון ל-MPR News היא כינתה את מתקפת חמאס ב-7 באוקטובר "מחרידה", אך במקביל אמרה שתגובת ממשלת נתניהו הייתה הרסנית מאוד. היא התחייבה להתנגד לסיוע צבאי נוסף לישראל תחת נתניהו.

טרוי ג'קסון: הסנאטור החדש של מיין אמר שלעולם לא יצביע בעד סיוע צבאי לישראל במימון משלם המסים, והאשים אותה ב"רצח עם". בהמשך התנצל בפני יהודי מיין על הערות בנושא עזה.

אמר שישראל "רעה" כמו חמאס. עבדול אל-סייד ( צילום: Salwan Georges/Getty Images/AFP (Photo by Salwan Georges / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AF )

תקפה את ממשל נתניהו כמה פעמים. פגי פלנגן ( צילום: Stephen Maturen / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

האשים את ישראל ב"רצח עם". טרוי ג'קסון ( צילום: CHARLY TRIBALLEAU / AFP )

מלי מלאט קירוס (קולורדו): עו"ד אפרו-אמריקנית, בת 29, שפוטרה ממשרד עורכי הדין שבו עבדה לאחר שפרסמה מאמר שהגן על זכות סטודנטים למחות נגד ישראל אחרי 7 באוקטובר. היא ניצחה בפריימריז את חברת בית הנבחרים המכהנת דיאנה דגט. היא כינתה את טבח 7 באוקטובר "תוצאה בלתי נמנעת של אפרטהייד", ואחר כך הבהירה שאינה סבורה שהוא מוצדק. עוד סירבה להגדיר את ההצתה במצעד למען החטופים בבולדר ב-2025 כפיגוע אנטישמי, האשימה את ישראל בעליית האנטישמיות בארה"ב, קראה לאמברגו נשק מלא על ישראל - והגדירה את המלחמה בעזה כ"רצח עם".

דריאליזה אווילה שבלייה (ניו יורק): מוסלמית, פעילת מחאה לשעבר באוניברסיטת קולומביה, שהדיחה בפריימריז את יו"ר המפלגה ההיספנית אדריאנו אספאיט. היא השתתפה בעצרת בטיימס סקוור ב-8 באוקטובר 2023, יום אחרי הטבח, ותועדה לצד מפגין שנושא שלט "ציונות היא רצח עם". היא הגנה על נוכחותה בטענה שצפתה תגובה ישראלית מוגזמת. לפי City & State היא הגדירה את ישראל מדינת אפרטהייד שמבצעת רצח עם. הביעה תמיכה בפתרון של מדינה אחת ונמנעה מלהסכים שציונות היא גזענות. בת חסותו של ראש העיר ניו יורק זורהן ממדאני.

קלייר ואלדז (ניו יורק): חברת האסיפה המדינתית, שנעצרה בהפגנת Jewish Voice for Peace באוגוסט 2025 ואמרה שם שאי אפשר לעמוד מהצד כשמתבצע רצח עם. בריאיון ל-CNN אמרה שבוחרי המפלגה לא רוצים לממן "רצח עם, כיבוש ואפרטהייד". היא מתנגדת לסיוע צבאי לישראל.

הגנה על הזכות להפגין נגד ישראל. מלי מלאט קירוס ( צילום:Melat Kiros for Congress )

מתנגדים לסיוע צבאי לישראל. בראד לנדר, קלייר ואלדז ודריאליזה אווילה שבלייה ( צילום: AP Photo/Richard Drew, shutterstock, מתוך הרשתות לפי סעיף 27 א' לחוק זכויות היוצרים )

"ראיתי רצח עם שמומן בכספי מסים אמריקניים". אדם חמאווי

בראד לנדר (ניו יורק): יהודי. המתון בקבוצה מבחינת התבטאויות - אך לא בעמדות. אמר שישראל ביצעה רצח עם והתנגד לסיוע גם בנשק התקפי וגם בכיפת ברזל.

דונובן מקיני (דטרויט): חבר DSA שניצח בפריימריז את שרי תאנדאר. מקיני מעורר עניין רב ודאגה בישראל בשל עמדותיו המדיניות והצהרותיו הקיצוניות נגד המדינה. הוא קרא באופן פומבי להפסקת משלוחי הנשק והסיוע הביטחוני של ארצות הברית לישראל, התחייב לתמוך בחקיקה שתגביל העברת פצצות וכינה את פעולות צה"ל ברצועת עזה "רצח עם". מקיני הבטיח לפעול לחידוש המימון האמריקני לסוכנות הסיוע לפליטים פלסטינים (אונר"א).

אדם חמאווי (ניו ג'רזי): רופא מנתח, מוסלמי ממוצא מצרי, ולוחם לשעבר בצבא האמריקני שהתנדב בעזה. באתרו כתב: "מה שראיתי היה רצח עם, שמומן בכספי מסים אמריקניים". הוא תמך בסיום הסיוע הצבאי.