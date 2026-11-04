נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הערב (יום רביעי) כי סגנו ג'יי. די. ואנס צדק כשאמר כי הרפובליקנים נחלו תבוסה בבחירות האמצע בגלל המלחמה ב איראן - אך הוסיף: "זה היה שווה את זה".

לדברי טראמפ, "אני חושב שזה נכון במידה רבה (הדברים שאמר ואנס - ד"א), משום שהמלחמה גרמה לעלייה מסוימת במחירי הדלק בטווח הקצר. אבל באותה נשימה, אם הייתי צריך לקבל את ההחלטה מחדש, הייתי חייב לעשות את אותו הדבר - כי בטווח הארוך זה הפתרון היחיד. אסור לאפשר לאיראן להחזיק בנשק גרעיני".

טראמפ: ואנס צודק, אבל המלחמה הייתה שווה את זה





טראמפ נשאל אם המלחמה "הייתה שווה את המחיר", וענה: "כן, לא הייתה ברירה. חשבתי שמחירי הנפט יעלו הרבה יותר, וקיבלתי את ההחלטה בידיעה שזה עלול לקרות. אין ברירה. חייבים לעשות את זה. איראן לא יכולה להחזיק בנשק גרעיני, אחרת כל מה שאתם רואים כאן עלול יום אחד לא להיות".

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הנשיא הוסיף על המפלה ההיסטורית בבחירות האמצע : "תראו, אני כנראה אסתדר עם הדמוקרטים, אלא אם הם ירצו לפעול בצורה הרסנית. אבל יש לנו את הכוח להטיל וטו, אז אם לא נאהב את מה שהם עושים (נשתמש בו - ד"א). הם כבר התקשרו, הם רוצים לדבר על דברים, וזה בסדר. אבל כן, בעניין האיראני, היינו חייבים לעשות את זה, ואנחנו ממשיכים לעשות את זה". לדבריו, "כרגע זורמות כמויות אדירות של נפט דרך מצר הורמוז. בהתחלה לא זרם שם בכלל נפט, וכנראה שזאת הסיבה העיקרית. המחיר, לא המלחמה. המחיר".

טראמפ נשאל אם הוא מתחרט על הדרך שבה סיים את קמפיין בחירות האמצע, בהתייחסויות לשיפוצים בוושינגטון הבירה. "לא", השיב. "תראו, אם הייתי מתמודד בבחירות, היינו מנצחים. ראיתם את ההמונים שהצטופפו שם, אלפים על גבי אלפים בכל עצרת. אם הייתי מתמודד, היינו מנצחים. אבל פשוט לא הצלחנו להעביר את האהבה הזאת הלאה. הייתה כל כך הרבה אהבה בעצרות האלה, זה היה מדהים. לא הצלחנו להעביר את האהבה הזאת למועמדים". בהמשך אמר טראמפ על הציוץ של סגנו: "ידעתי איך ואנס מרגיש וחשבתי שהפוסט בסדר וטוב".

גלריה הגסת' וטראמפ. "אני חושב שהוא עושה עבודה טובה מאוד" ( צילום: REUTERS/Kevin Lamarque )

בתוך כך, ואחרי שדווח בתקשורת האמריקנית כי טראמפ התייעץ עם אנשיו לגבי השאלה אם שר ההגנה פיט הגסת', שנחשב לניצי ותומך נלהב של המלחמה באיראן, צריך לעזוב את התפקיד לטובת מושל פלורידה רון דסנטיס, הנשיא אמר בקולו כי אינו מתכוון לפטרו. "אני חושב שהוא עושה עבודה טובה מאוד", אמר כנשאל על כך בידי כתבים, ששאלו גם אם ברצונו שהגסת' יתמודד לסנאט או לנשיאות ב-2028. "אני חושב שהוא יהיה פופולרי מאוד אם יעשה את זה, אבל לא שמעתי על כך בכלל", השיב טראמפ. "תראו, כשאמרתי שפעלנו מהר, מנענו מהם (איראן - ד"א) להשיג נשק גרעיני כבר בשלב מוקדם מאוד, כשביצענו את התקיפה הראשונה".

4 הסיבות למפלה, לפי ואנס

מוקדם יותר, כאמור, סגן נשיא ארה"ב ג'יי די ואנס כתב ברשת X כי הסיבה המרכזית להפסד הצורם של הרפובליקנים בבחירות האמצע היא המלחמה ב איראן . הוא הצביע גם על היחסים של ארצות הברית עם ישראל כאחד מהגורמים המרכזיים בבריחת המצביעים לעבר המפלגה הדמוקרטית, מסקנה שהגיע אליה אחרי שיחות עם סוקרים.

סגן הנשיא ואנס. הצביע על המלחמה באיראן כגורם המרכזי בהפסד ( צילום: Andrew Harnik / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP )

ואנס כתב כי שוחח לפני הבחירות עם סוקר, "אחד מהחכמים ביותר שאני מכיר בפוליטיקה", שחזה הפסד למפלגתו. "הרגשתי לא טוב לקראת שלישי, אבל אפילו אני הופתעתי מזה", הוסיף. "בסקרים, הוא ראה הרבה מצביעים כועסים שנתנו את הקול לטראמפ ב-2024 - ומתכננים להצביע לדמוקרטים".

לדברי ואנס, "הסוקר שאל אותם מה יגרום להם לחזור אלינו, וארבע התשובות המובילות, שהיוו כמעט את כל התגובות, היו: סיום המלחמה באיראן, התמקדות ביוקר המחיה, לשים את אמריקה לפני הכול, ולשנות את היחסים שלנו עם ישראל". דונלד טראמפ ג'וניור, בנו של הנשיא המכהן ומי שנחשב כמו ואנס לכזה שמתנגד למלחמה באיראן, שיתף את הציוץ של סגן הנשיא, וכתב: "צודק ב-100%".