הקשר האחרון עם יוגב היה ב-20 בספטמבר. הוא שוחח באותו יום עם אימו, שוש דבי. "בשעה 16:00 שלחתי לו הודעה. הוא ראה את ההודעה וכבר לא ענה ומאז יש רק וי אחד. הטלפון לא זמין", סיפרה לפני שבועיים.

הקשר האחרון עם יוגב היה ב-20 בספטמבר. הוא שוחח באותו יום עם אימו, שוש דבי. "בשעה 16:00 שלחתי לו הודעה. הוא ראה את ההודעה וכבר לא ענה ומאז יש רק וי אחד. הטלפון לא זמין", סיפרה לפני שבועיים.

הקשר האחרון עם יוגב היה ב-20 בספטמבר. הוא שוחח באותו יום עם אימו, שוש דבי. "בשעה 16:00 שלחתי לו הודעה. הוא ראה את ההודעה וכבר לא ענה ומאז יש רק וי אחד. הטלפון לא זמין", סיפרה לפני שבועיים.