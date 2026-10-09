כשבועיים וחצי אחרי שנראה לאחרונה, אותרה בהר האולימפוס שביוון גופתו של עמי יוגב, תושב מודיעין בן 46. הוא ככל הנראה נפל מגובה רב.
משלחת החילוץ של "חברים מחלצים" איתרה אותו, ומהארגון נמסר: "אנחנו עסוקים מאוד בפעילות בשטח, צוות המתנדבים שלנו עובד בתנאים לא קלים ונערך לחושך".
הקשר האחרון עם יוגב היה ב-20 בספטמבר. הוא שוחח באותו יום עם אימו, שוש דבי. "בשעה 16:00 שלחתי לו הודעה. הוא ראה את ההודעה וכבר לא ענה ומאז יש רק וי אחד. הטלפון לא זמין", סיפרה לפני שבועיים.
היא אמרה אז כי בנה המריא מישראל לאתונה בהחלטה של רגע: "הוא דיבר איתי מאז שהוא נחת באתונה, יצר איתי קשר כל יום והודיע לי שהוא מתכוון לטפס לאולימפוס. הוא דיבר איתי בזמן הטיפוס, ושלח לי תמונות. הוא גם דיבר עם חבר שלו ושלח לו תמונות. אחרי שהוא שלח את התמונה שהוא בדרך לפסגה הוא הפסיק לענות".