גדי איזנקוט פרסם היום (שישי) פוסט ארוך שבו פירט על המאמצים להרכבת ממשלה, כשבוע לאחר שקיבל את המנדט מנשיא המדינה יצחק הרצוג. בהודעתו כינה את ראש הממשלה בנימין נתניהו "ראש הממשלה היוצא", ואמר כי לא ייכנס לתוכן העדכון הביטחוני שקיים עימו אמש. "המצב הביטחוני, כמו גם הפנימי, מחייבים פיקוח הדוק על הממשלה בתקופת מעבר רגישה זו. הבהרתי שלא אאפשר חוסר פיקוח", כתב ברשתות החברתיות.

גדי איזנקוט ( צילום: Ilia YEFIMOVICH / AFP )

איזנקוט התייחס למאמצים "להקמת ממשלת חירום", וכתב: "ביצעתי פנייה לכל סיעות הבית ולחברי הכנסת שמסכימים עם ארבעת העקרונות שהתוויתי, להיכנס למשא ומתן לכינונה של ממשלת חירום בראשותי. זו לא אמירה מן הפה אל החוץ. אני מתכוון לכך. אני מבקש לחזור ולומר כי בכוונתי להפוך כל אבן ולדבר עם כל נבחר ציבור המסכים לארבעת העקרונות, במטרה להקים ממשלה יציבה בהקדם. זהו צו השעה וזהו המנדט שניתן לי מכם. תהיה זו טעות מרה לא לעשות כן".

הוא הסביר כיצד נכון לדעתו לנהל את המו"מ הקואליציוני - וטען כי "אנחנו מתקדמים בשיח מול השותפים ופועלים למיצוי כלל האפשרויות אליהן אני מגיע בנפש חפצה כדי להקים ממשלה טובה ויציבה בראשותי". "יש לבסס את השותפות, להרחיב את האפשרויות, לקדם שיתופי פעולה יצירתיים ובעיקר - לנהל שיח שמבוסס על עקרונות. עקרונות שבליבם האינטרסים הישראליים, והם בלבד", פירט יו"ר ישר!.

הוא התייחס גם לדבריה של מרים פרץ, אימו של חבר הרשימה שלו אליסף פרץ, ואמר כי הוא איננו "מוטרד" ממנו, ברקע הדברים של מרים אתמול - לפיהם בנה לא ייתן יד לממשלה עם המפלגות הערביות. "אני מכיר קרוב ל-30 שנה את משפחת פרץ היכרות אישית ועמוקה. לצערי, פגשתי אותה בנסיבות כואבות וקשות, פעמיים, אך זכיתי בקשר לכל החיים עם משפחה שהיא דוגמה ומופת לאהבת העם והארץ. שמחתי שאליסף, אותו אני מכיר מגיל 12, הסכים להצטרף למפלגת ישר! ולקחת חלק בעשייה הציבורית החשובה ובשיקום כבודה של הכנסת. אני מחבק את מרים פרץ ואני סומך על אליסף. אני יודע שהוא סומך עליי ועל הבחירות שאני עושה, ועוד אעשה".

איזנקוט כתב כי מה שכן שמטריד אותו הוא "הקמפיין הארסי והמכוער שנעשה בימים אלו, הכולל אלפי הודעות בוטות וקשות לחלק מחברי הכנסת של ישר! ומשפחותיהם - בהן משפחות שכולות, ששילמו את המחיר הכבד ביותר". לדבריו, "מותר לחלוק ומותר לבקר, זהו חלק מהתפקיד של נבחר ציבור. אבל אין מקום להסתה ואיומים. אם יש למישהו בעיה עם הדרך שאני מתווה, אני הכתובת לכך. מי שחושב ששליחים למיניהם ורעל ירתיעו אותנו, כנראה לא מכיר אותנו טוב מספיק".