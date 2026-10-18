אייפרם מלדה (47), תושב באר שבע, הוא החשוד ברצח אשתו אנאניה קלב (38) בדירתם בעיר בשבוע שעבר. כך התיר הבוקר (ראשון) לפרסם השופט אסיף גיל מבית משפט השלום בבאר שבע, לבקשת ynet ו"ידיעות אחרונות". הבקשה הוגשה באמצעות עו"ד עומר זיו-אשכר ממשרד עו"ד ליבליך-מוזר-גליק. המשטרה התנגדה לפרסום שמו של החשוד ברצח, בית המשפט האריך את מעצרו בתשעה ימים נוספים.

גלריה הנרצחת אנאניה קלב

לפי החשד, הבעל דקר את אשתו בזמן שבנם בן ה-5 היה בדירה ואף ניסה להזעיק עזרה. חוקרי היחידה המרכזית (ימ"ר) של מרחב נגב עצרו את מלדה שהתקשר למוקד 100 כדי לדווח על רצח אשתו. בכוונת המשטרה לנסות ולגבות עדות מהילד במסגרת איסוף הראיות בתיק החקירה.

פרט לבן הקטן, הותירה הנרצחת אחריה גם שתי בנות - אחת בת 16 והבכורה, באנצ'י, בת 22. עובדי מחלקת הרווחה בעירייה החליטו בשלב ראשון לשים את האח הקטן במרכז חירום ולהפריד אותו משתי אחיותיו. באנצ'י סיפרה ל-ynet כי היא רוצה להיות זו שתגדל מעתה אותו ואת האחות בת ה-16. "ברווחה אמרו שאי-אפשר להחזיר אותו לפה כי הוא עבר טראומה", סיפרה באנצ'י בשבוע שעבר.

שעות אחרי הפרסום ב-ynet, הוסדרה המחלוקת מול משרד הרווחה - והוחלט כי הילד הקטן יחזור למשפחה. לילי בן עמי מפורום "מיכל סלה", עדכנה את באנצ'י שאחיה הקטן יועבר לחזקתה באופן מלא.

הנרצחת והבן הקטן

הבת הבכורה סיפרה כי המשטרה הגיעה לדירת אמה כמה פעמים בעבר בעקבות דיווחים על אלימות: "היא אמרה ש'זה אבא של הילדים שלי ואני לא רוצה לעשות לו דבר'. הוא התנהג באלימות בעבר, כולל שליפות סכין. גם נגדנו. כל פעם שהמשטרה הגיעה, אמא החליטה לא להגיש תלונה. וכך זה נמשך עד אותו היום (של הרצח - א"ק)".