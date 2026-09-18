שלי משל-יוגב, אימה של ליבי כהן-מגורי שנרצחה בטבח 7 באוקטובר, פגשה במהלך ריצה בפארק את ראש אמ"ן בזמן טבח חמאס, אלוף במיל' אהרון חליוה, והטיחה בו דברים קשים. בתיעוד שהפיצה ברשתות החברתיות נשמעת משל-יוגב אומרת לחליוה: "אתה גר קילומטר מהבית שלנו ולא הגעת. אתה מכיר את אבא שלה ולא הגעת. אל תשקר". תיעוד המפגש בין האם השכולה לבין ראש אמ"ן לשעבר:
בהמשך אמרה בין היתר: "איפה אתה? איפה היית? הבת שלי קבורה בגללך! אתה צריך להרגיש מושפל ולשאת באחריות ולא לנשום ולהגיד ׳אני רוצה לבוא אלייך, אני רוצה לבכות איתך. כי אני סובל גם'. אתה צריך להגיד שאתה סובל כמוני! אתה לא מבין את זה?״.
האם הוסיפה: "לא טרחת פעם אחת לדבר איתנו - בניגוד להרצי הלוי, שהתקשר ואמר אני מבקש לבוא. איפה אתה? איפה היית?". מאז הטבח מנהלת משל-יוגב מאבק ציבורי כדי שאלו שכיהנו בתפקידים בכירים בזמן הטבח יכירו באחריותם למחדל.
ליבי כהן-מגורי, בת 22 במותה מתל אביב, נרצחה ב-7 באוקטובר על ידי מחבלים בכביש 232 בעת שניסתה להימלט ממסיבת הנובה. ליבי שירתה כקצינה וסמלת מבצעים בפיקוד הדרום. בבוקר 7 באוקטובר היא עזבה את שטח המסיבה סמוך לשעה 06:30, אך נחסמה בכביש 232 בשל פקק שנוצר. בשיחתה האחרונה עם אמה, בשעה 08:11, דיווחה ליבי כי נורתה בבטנה ובידה וכי הסובבים אותה נהרגו. זמן קצר לאחר מכן היא נרצחה.