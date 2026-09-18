, והטיחה בו דברים קשים. בתיעוד שהפיצה ברשתות החברתיות נשמעת משל-יוגב אומרת לחליוה: "אתה גר קילומטר מהבית שלנו ולא הגעת. אתה מכיר את אבא שלה ולא הגעת. אל תשקר".

, והטיחה בו דברים קשים. בתיעוד שהפיצה ברשתות החברתיות נשמעת משל-יוגב אומרת לחליוה: "אתה גר קילומטר מהבית שלנו ולא הגעת. אתה מכיר את אבא שלה ולא הגעת. אל תשקר".