שר החוץ גדעון סער יצא היום (שישי) בחריפות נגד שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס, לאחר שאמרה כי צריך להתייחס ליהודה ושומרון כמו לחצי האי קרים שנכבש על-ידי רוסיה. "האם היא עצרה לחשוב מה היא בעצם אומרת?", כתב ברשת X.

שר החוץ גדעון סער יצא היום (שישי) בחריפות נגד שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס, לאחר שאמרה כי צריך להתייחס ליהודה ושומרון כמו לחצי האי קרים שנכבש על-ידי רוסיה. "האם היא עצרה לחשוב מה היא בעצם אומרת?", כתב ברשת X.

שר החוץ גדעון סער יצא היום (שישי) בחריפות נגד שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס, לאחר שאמרה כי צריך להתייחס ליהודה ושומרון כמו לחצי האי קרים שנכבש על-ידי רוסיה. "האם היא עצרה לחשוב מה היא בעצם אומרת?", כתב ברשת X.

שיטילו סנקציות נגד ההתנחלויות, היא הביעה תמיכה באיסור סחר איתן ואמרה כי מדובר ב"עמדה עקרונית". סער מצדו כתב כי "ההשוואה חסרת כל בסיס עובדתי או משפטי והיא בלתי מקובלת לחלוטין".

שיטילו סנקציות נגד ההתנחלויות, היא הביעה תמיכה באיסור סחר איתן ואמרה כי מדובר ב"עמדה עקרונית". סער מצדו כתב כי "ההשוואה חסרת כל בסיס עובדתי או משפטי והיא בלתי מקובלת לחלוטין".