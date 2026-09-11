שר החוץ גדעון סער יצא היום (שישי) בחריפות נגד שרת החוץ של האיחוד האירופי קאיה קאלאס, לאחר שאמרה כי צריך להתייחס ליהודה ושומרון כמו לחצי האי קרים שנכבש על-ידי רוסיה. "האם היא עצרה לחשוב מה היא בעצם אומרת?", כתב ברשת X.
קאלאס עשתה את ההשוואה בריאיון ל"אייריש טיימס", ולאחר ש-12 מדינות הכריזו שיטילו סנקציות נגד ההתנחלויות, היא הביעה תמיכה באיסור סחר איתן ואמרה כי מדובר ב"עמדה עקרונית". סער מצדו כתב כי "ההשוואה חסרת כל בסיס עובדתי או משפטי והיא בלתי מקובלת לחלוטין".
הוא טען כי הקשר והזכות של העם היהודי ליהודה ושומרון ולארץ ישראל "מתועדים באופן נרחב יותר מאשר אלה של כל עם אחר בהיסטוריה האנושית", והוסיף כי, בניגוד להשוואה שערכה קאלאס, "יהודה ושומרון מעולם לא השתייכו למדינה פלסטינית, שמעולם לא התקיימה".
סער הוסיף כי גם הפלסטינים עצמם הסכימו בעבר לפתרון מוסכם במשא ומתן ביחס לשטחים שבמחלוקת. לשיטתו עצם ההשוואה בין רוסיה לישראל אינה מקובלת. "ולבסוף – מה מנסה לעשות הנציבה העליונה לענייני חוץ ומדיניות ביטחון? ", תהה. "להשוות את הדמוקרטיה היחידה במזרח התיכון, שתורמת בכל כך הרבה דרכים להגנה ולביטחון של אירופה, לרוסיה?". בסוף חתם את דבריו: "האם היא עצרה לחשוב מה היא בעצם אומרת?".
חצי האי קרים, נזכיר, נכבש על ידי צבא רוסיה מידי אוקראינה ב-2014, בעקבות ההתקוממות העממית שבה הודח מהשלטון האוקראיני הנשיא הפרו-רוסי ויקטור ינוקוביץ'. מיד לאחר מכן קיימה בו רוסיה משאל עם שבו לדבריה ניצח המחנה התומך בהצטרפות לרוסיה – וחצי האי סופח אליה. פוטין תיאר את המהלך כ"צדק היסטורי": חצי האי נכלל בשטח אוקראינה החל משנות ה-50, בזמן שהייתה חלק מברית המועצות, והוא הושאר בידיה כשיצאה לעצמאות בתחילת שנות ה-90. במוסקבה טענו כי השארת האזור בידי האוקראינים עם הפיכת ארצם למדינה עצמאית הייתה חטא קדמון שיש לתקן.
באשר לקאלאס, זו לא הפעם הראשונה שבה היא מעוררת זעם בישראל. לפני כחודשיים דווח כי היא השוותה בין ישראל למשטר האפרטהייד בדרום אפריקה. בעקבות הדברים, שבלשכת הנציבה אף לא הכחישו, סער הודיע על החלטתו לנתק מגע עם מקבילתו באיחוד האירופי.
"הגברת קאיה קאלאס, הנציגה העליונה למדיניות חוץ וביטחון של האיחוד האירופי, פועלת מזה זמן באובססיביות ובחוסר הגינות מחפיר נגד מדינת ישראל", ציין השר סער בהודעתו. "באחרונה פורסם ברבים שבמהלך ביקורה במקסיקו השוותה את ישראל למשטר האפרטהייד הגזעני ששרר בדרום אפריקה. אני מודה לנבחרי הציבור האירופים הרבים שהסתייגו וגינו דברים חמורים אלה".