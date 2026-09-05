ירדן, בעלת ברית נאמנה של ארצות הברית, משלמת כעת את המחיר על הקשר עם המעצמה, שמציבה כוחות אמריקניים בשטחה - כמו גם במוקדים נוספים במזרח התיכון. בחודשים האחרונים - ו

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