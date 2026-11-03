החריג של ניצבי המשטרה במפכ"ל דני לוי, בעקבות ההאשמות הקשות שהשמיע נגדו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. על פי מקורביו של פלד, הוא שוהה בימים אלה בחופשה. מנגד, פינצ'י הביע התנגדות לנוסח המקורי של המכתב ואף הסביר את עמדתו בקבוצה פנימית של קציני המשטרה.

החריג של ניצבי המשטרה במפכ"ל דני לוי, בעקבות ההאשמות הקשות שהשמיע נגדו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. על פי מקורביו של פלד, הוא שוהה בימים אלה בחופשה. מנגד, פינצ'י הביע התנגדות לנוסח המקורי של המכתב ואף הסביר את עמדתו בקבוצה פנימית של קציני המשטרה.

דבריו של פינצ'י חושפים את המחלוקת בצמרת המשטרה סביב פרסום המכתב החריג. בעוד ניצבים בכירים בחרו להתייצב בפומבי לצד המפכ"ל ולדחות את טענות השר, פינצ'י סבור כי עצם פרסום המכתב עלול לגרור את הפיקוד הבכיר לעימות בין השר למפכ"ל ולפגוע בארגון.

דבריו של פינצ'י חושפים את המחלוקת בצמרת המשטרה סביב פרסום המכתב החריג. בעוד ניצבים בכירים בחרו להתייצב בפומבי לצד המפכ"ל ולדחות את טענות השר, פינצ'י סבור כי עצם פרסום המכתב עלול לגרור את הפיקוד הבכיר לעימות בין השר למפכ"ל ולפגוע בארגון.

דבריו של פינצ'י חושפים את המחלוקת בצמרת המשטרה סביב פרסום המכתב החריג. בעוד ניצבים בכירים בחרו להתייצב בפומבי לצד המפכ"ל ולדחות את טענות השר, פינצ'י סבור כי עצם פרסום המכתב עלול לגרור את הפיקוד הבכיר לעימות בין השר למפכ"ל ולפגוע בארגון.

. לאחר פרסום התגובה של רנ"צ לוי פרסם השר הודעה שבה הצהיר כי הוא "עומד מאחורי כל הדברים שאמר".

. לאחר פרסום התגובה של רנ"צ לוי פרסם השר הודעה שבה הצהיר כי הוא "עומד מאחורי כל הדברים שאמר".

שהתקיימו לאחרונה. רנ"צ לוי פרסם תגובה חריפה לטענה של בן גביר ואמר שהיא "מופרכת, חסרת כל בסיס ומקוממת". בין השר למפכ"ל שוררת מתיחות בימים האחרונים, ובן גביר טוען כי לוי

שהתקיימו לאחרונה. רנ"צ לוי פרסם תגובה חריפה לטענה של בן גביר ואמר שהיא "מופרכת, חסרת כל בסיס ומקוממת". בין השר למפכ"ל שוררת מתיחות בימים האחרונים, ובן גביר טוען כי לוי