מפקד מחוז ירושלים, ניצב אבשלום פלד, ומפקד מחוז ש"י, ניצב משה פינצי, נמנעו מלחתום על מכתב התמיכה החריג של ניצבי המשטרה במפכ"ל דני לוי, בעקבות ההאשמות הקשות שהשמיע נגדו השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר. על פי מקורביו של פלד, הוא שוהה בימים אלה בחופשה. מנגד, פינצ'י הביע התנגדות לנוסח המקורי של המכתב ואף הסביר את עמדתו בקבוצה פנימית של קציני המשטרה.
"בהתייחסות לדברים שפורסמו, סברתי שמכתב תמיכה למפכ"ל מפקודיו בנוסח שהוצג, יפגע במפכ"ל ובארגון כולו", כתב פינצ'י. "לצערי המכתב מוצג כחלק מהעימות בין השר לביטחון לאומי למפכ"ל, והתקשורת ממסגרת זאת כהבעת תמיכה אישית במפכ"ל. חתימה של מפקד בכיר מסמלת התייצבות באחד מצדי המחלוקת".
דבריו של פינצ'י חושפים את המחלוקת בצמרת המשטרה סביב פרסום המכתב החריג. בעוד ניצבים בכירים בחרו להתייצב בפומבי לצד המפכ"ל ולדחות את טענות השר, פינצ'י סבור כי עצם פרסום המכתב עלול לגרור את הפיקוד הבכיר לעימות בין השר למפכ"ל ולפגוע בארגון.
טענות השר - ומכתב התמיכה במפכ"ל
בן גביר, כאמור, טען אתמול שלוי ביקש "לראות דם" בפיזור הפגנות החרדים שהתקיימו לאחרונה. רנ"צ לוי פרסם תגובה חריפה לטענה של בן גביר ואמר שהיא "מופרכת, חסרת כל בסיס ומקוממת". בין השר למפכ"ל שוררת מתיחות בימים האחרונים, ובן גביר טוען כי לוי הפסיק לבצע את מדיניותו מאז הבחירות. לאחר פרסום התגובה של רנ"צ לוי פרסם השר הודעה שבה הצהיר כי הוא "עומד מאחורי כל הדברים שאמר".
בן גביר השמיע את הטענה נגד המפכ"ל, בבקשה שהגיש לבג"ץ לביטול צו הביניים האוסר עליו להתערב בטיפול המשטרה בהפגנות. השר לא צירף פרוטוקולים או הוכחות לטענותיו - ואמר כי יציג הוכחות לבג"ץ. בן גביר ציין בין השאר כי המפכ"ל הורה ישירות לקצינים בשטח להשתמש באלות וברימוני הלם. לפי דבריו, מדובר בהתנהלות אפלייתית. בן גביר האשים את המפכ"ל ש"הזיז מפקדי מרחבים בניגוד לחוק, התערב ישירות בהחלטות של הקצינים בשטח, נעדר מהערכות מצב וישיבות שוטפות, ואף טס לחו"ל מבלי לעדכן או לקבל את אישור השר".
בן גביר, שבין היתר גיבה בעבר שוטרים שזרקו רימוני הלם בהפגנות נגד המהפכה המשפטית, ביקש שיבטלו את הצו כדי שיוכל להתערב ו"לרסן את האלימות המשטרתית". לא מדובר בהפגנה הראשונה שבה מתועדים עימותים אלימים בין מפגינים חרדים לשוטרים, אך הפעם השר האשים: "דני לוי היה מפכ"ל שביצע את המדיניות עד לתוצאות הבחירות וכרגע הוא מכין עצמו לסגלוביץ מרע"מ". כאמור, המפכ"ל דחה לחלוטין את הטענות שהעלה נגדו השר הממונה.
הבוקר, בתגובה לדברי בן גביר, פרסמו חברים בסגל הפיקוד הכללי במשטרה מכתב תמיכה חריג במפכ"ל, שבו הם דחו בתוקף את טענות השר. במכתב, שעליו חתומים ניצבים במשטרה, נכתב: "אנו, ניצבים בסגל הפיקוד הבכיר של משטרת ישראל, מפקדי המחוזות והאגפים, מבקשים להביע את תמיכתנו המלאה והבלתי מסויגת במפכ"ל המשטרה, ולדחות בתוקף את הטענות החמורות שהושמעו כלפיו".
הניצבים הדגישו כי הם משתתפים באופן שוטף בדיונים ובהערכות מצב עם המפכ"ל ומקבלים ממנו הנחיות מבצעיות. "מעולם לא שמענו מפי המפכ"ל הנחיה או אמירה הקוראת להפעלת אלימות שלא כדין כלפי אזרחים או מפגינים, מכל מגזר שהוא. נהפוך הוא", כתבו.