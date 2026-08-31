משרד החוץ מסר היום (שני) כי אזרחית ישראלית נוספת, קתרינה זקוביץ, בת 41 מוגדרת כנעדרת בשיטפונות בנפאל ובטיבט. היא מחזיקה גם בדרכון בלארוסי ואינה חיה בארץ, והוגדרה עד כה כנעדרת בלארוסית.
ממשרד החוץ נמסר בנוגע לנעדרת הישראלית: "קונסולית ישראל בקטמנדו והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל במשרד החוץ נמצאות בקשר רציף עם משפחתה ופועלות מול הרשויות והגורמים המקומיים במאמצים לאתרה".
בין הנעדרים באסון ישראלי נוסף בן 60. ככל הידוע הוא טייל יחד עם קבוצה מאורגנת בשם Isha Sacred Walks שנסעה להר קאילאש במעבר טיבט, שבו עושים טקס בודהיסטי בתקופה הזאת של השנה - והשתתף באירוע. החיפושים אחריו נמשכים.
הרשויות בנפאל דיווחו היום על זינוק דרמטי במספר הנעדרים בשטחה, שעלה מ-2,502 אתמול ל-4,247, כשבמקביל מספר ההרוגים טיפס מ-781 אתמול ל-903. בצד הסיני של הגבול, בטיבט, דיווחו הרשויות על 16 הרוגים בלבד, אבל גם שם מספר הנעדרים גדול ועומד על 546 – כך שמספר הנעדרים הכולל עומד על 4,793.
לפי דיווחי הרשויות משני צדי הגבול, בין הנעדרים גם מאות אזרחים זרים – בהם יותר מ-100 הודים ועוד המוני תיירים מארה"ב, בריטניה, אוסטרליה ועשרות מדינות נוספות, חלקם הגדול אנשי הפזורה ההודית שהגיעו לאזור כדי לעלות לרגל למקומות קדושים. בצהריים דיווחה נפאל כי מספר הזרים הנעדרים בשטחה עומד כעת על 590, מ-39 מדינות, וכי 323 זרים נוספים חולצו עד כה.