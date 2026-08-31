היא מחזיקה גם בדרכון בלארוסי ואינה חיה בארץ, והוגדרה עד כה כנעדרת בלארוסית.

היא מחזיקה גם בדרכון בלארוסי ואינה חיה בארץ, והוגדרה עד כה כנעדרת בלארוסית.

. ככל הידוע הוא טייל יחד עם קבוצה מאורגנת בשם Isha Sacred Walks שנסעה להר קאילאש במעבר טיבט, שבו עושים טקס בודהיסטי בתקופה הזאת של השנה - והשתתף באירוע. החיפושים אחריו נמשכים.

. ככל הידוע הוא טייל יחד עם קבוצה מאורגנת בשם Isha Sacred Walks שנסעה להר קאילאש במעבר טיבט, שבו עושים טקס בודהיסטי בתקופה הזאת של השנה - והשתתף באירוע. החיפושים אחריו נמשכים.