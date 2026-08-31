חמישה ימים אחרי אסון השיטפון האדיר שפקד את נפאל וטיבט , בעקבות קרחון שקרס בהרי ההימלאיה וגרם למפולת קרח, סלעים ובוץ קטסטרופלית באזור הגבול, צוותי המחלצים הפועלים מסביב לשעון בניסיון לאתר לכודים מוצאים כעת בעיקר גופות – ומספר הנעדרים הרשמי ממשיך לטפס. הרשויות בנפאל דיווחו היום (ב') על זינוק דרמטי במספר הנעדרים בשטחה, שעלה מ-2,502 אתמול ל-4,247, כשבמקביל מספר ההרוגים טיפס מ-781 אתמול ל-903. בצד הסיני של הגבול, בטיבט, דיווחו הרשויות על 16 הרוגים בלבד, אבל גם שם מספר הנעדרים גדול ועומד על 546 – כך שמספר הנעדרים הכולל עומד על 4,793.

לפי דיווחי הרשויות משני צדי הגבול, בין הנעדרים גם מאות אזרחים זרים – בהם יותר מ-100 הודים ועוד המוני תיירים מארה"ב, בריטניה, אוסטרליה ועשרות מדינות נוספות, חלקם הגדול אנשי הפזורה ההודית שהגיעו לאזור כדי לעלות לרגל למקומות קדושים. בצהריים דיווחה נפאל כי מספר הזרים הנעדרים בשטחה עומד כעת על 590, מ-39 מדינות, וכי 323 זרים נוספים חולצו עד כה.

תיעוד: זה לפי הדיווחים רגע התמוטטות הקרחון שגרם לשיטפון בגבול נפאל-טיבט





גלריה מאתרים עוד ועוד גופות, והסיכוי לאתר ניצולים הולך בפוחת. מאמצי החילוץ במחוז צי'טוואן בנפאל ( צילום: PRAKASH MATHEMA / AFP )

( צילום: AP Photo/Dar Yasin )

( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

( צילום: PRAKASH MATHEMA / AFP )

עד כה היה ידוע על נעדר ישראלי אחד באסון , גבר כבן 60 שהיה חלק מקבוצת מטיילים שהייתה אמורה להשתתף בעלייה לרגל כזו, אולם בצהריים נודע כי בין הנעדרים גם אזרחית ישראלית בת 41, שלא חיה בארץ ונרשמה כבלארוסית בעת שיצאה לטיול באזור. ממשרד החוץ נמסר כי הקונסוליה בקטמנדו והמחלקה לישראלים במצוקה בחו"ל במשרד החוץ "נמצאות בקשר רציף עם משפחתה ופועלות מול הרשויות והגורמים המקומיים במאמצים לאתרה".

האזור שבו מתבצעים מאמצי החילוץ הוא אזור הררי, והיקף ההרס מקשה מאוד על הצוותים הפועלים. ככל שנוקפות השעות הסיכוי לאתר ניצולים הולך ופוחת, ועד כה כאמור מאתרים המחלצים בעיקר גופות – שמאות מהן נקברו מבלי שזוהו בקברים רדודים, מפני שהחלו להירקב בגלל תנאי מזג האוויר הלח השורר באזור. הרשויות מצלמות את הגופות, אוספות דגימות DNA ומתעדות סימנים מזהים, בתקווה שמשפחות יוכלו לזהות את יקיריהן גם לאחר הקבורה.

993 נעדרים במנהרות, בפנים אותרו בינתיים רק גופות: "צעקנו, לא היה מענה"

ראש ממשלת נפאל באלנדרה שאה מסר כי השיטפון היה "אסון טבע חסר תקדים" בהיקפו ובהרס שחולל, וציין כי יש קושי רב בקביעת אומדן ברור של הנזק. "למרות מזג האוויר הסוער, התנאים הטופוגרפיים הקשים והסיכונים המתמשכים, אנו מתקדמים בנחישות כדי להציל את חייהם של אזרחינו", הוא אמר, וציין כי כמעט 21,000 אנשי כוחות הביטחון מעורבים במבצעי החילוץ וההצלה, לצד עובדים אזרחיים ומתנדבים.

פעולות החילוץ מהמנהרות המוצפות בנפאל ( צילום: רויטרס )





משתלשלים מחבל לבור הגישה שנחפר לתחנת טרישולי A3. "צעקנו בפנים, לא היה מענה" ( צילום: Nepal Army/Handout via REUTERS )

( צילום: Ashish Gurung/via REUTERS )

( צילום: Handout / PRIME MINISTER SECRETARIAT, NEPAL / AFP )

( צילום: HANDOUT / PRIME MINISTER SECRETARIAT, NEPAL / AFP )

בנפאל מתמקדים כעת מאמצי ההצלה ב-933 עובדי תחנות כוח הידרואלקטריות שלפי הערכות לכודים בתוך מנהרות בתחנות שנפגעו בשיטפונות. מדובר ברשת מנהרות המשתרעת לאורך יותר מארבעה קילומטרים, ולפי הערכות לפחות חלק מהלכודים בה עשויים להימצא בחיים. המחלצים שמים דגש מיוחד על המנהרות של הפרויקטים ההידרואלקטריים בתחנות טרישולי A3 ו-A4, ואמש, אחרי ש הצליחו יממה לפני כן לקדוח פתח למנהרה באתר A3 והחלו להזרים אליה חמצן ולהעביר פנימה מזון ואמצעי תאורה, נכנסו לשם גם אנשי החילוץ עצמם – אך לא איתרו עד כה לכודים.

"הם ירדו דרך הפתח באמצעות חבלים וקראו לאנשים לכודים, אך לא קיבלו מענה", מסרו אמש בלשכת ראש ממשלת נפאל. בתיעוד שפורסם משם נראו המחלצים משתלשלים פנימה מחבלים לתוך הבור שנקדח, בקוטר של כ-60 סנטימטרים. היום עדכן צבא נפאל כי הצוותים חילצו עד כה שלוש גופות לאחר שנכנסו לשתי מנהרות, בעוד שמקטעים אחרים נותרו קבורים תחת הבוץ. בצבא הנפאלי הוסיפו כי צוותי החילוץ וההצלה משתמשים בפיצוצים מבוקרים ובדחפורים כדי לפנות בוץ ומים בניסיון לפתוח פתחים למנהרות ולהגיע ללכודים. "כמות גדולה של הריסות הצטברה שם, וזה מציב בפנינו אתגר גדול לפתיחת המנהרות", אמר דובר צבא נפאל, ראג'ה ראם בסנט. "זו ההתמקדות העיקרית שלנו".

סין מכחישה שהסתירה מידע, ועצרה 12 איש: "הפיצו מידע שקרי"

בצד הטיבטי של הגבול פעולות החילוץ והשיקום כוללות כעת סלילה מחדש של הדרך המובילה למעבר הגבול ג'ירונג. מדובר במעבר שממנו הופץ מיד אחרי האסון ביום רביעי בשבוע שעבר סרטון ויראלי במיוחד – שבו נראים אנשים מבחינים בזרם המים האדיר המתקדם לכיוונם במהירות ומנסים לברוח, אבל אז הוא פורץ בעוצמה אדירה, חודר בין בניינים, חניונים וכבישי גישה וקובר וסוחף את כל הנקרה בדרכו, כולל אוטובוסים וכלי רכב המתהפכים, נמעכים והופכים לגרוטאות מרוסקות.

ערוץ הטלוויזיה הממשלתי הסיני CCTV דיווח הבוקר כי משאיות פינו מהאזור סלעים גדולים, בעוד עובדים סללו חלק מהדרך למעבר הגבול – אם כי הדרך אליו עדיין מוצפת בחלקה תחת לפחות שני מטרים של מים, בעקבות גשמים עזים שירדו באזור בימים האחרונים. לפי הרשויות עד כה הגיעו למעבר הגבול עצמו כמה צוותי חילוץ, אך מדובר רק בחלק קטן מהכוח.

התיעוד המטורף ממעבר הגבול ג'ירונג בטיבט: שטף מים אדיר סוחף תושבים וכלי רכב ( צילום: רויטרס )

כוחות החילוץ פועלים בבוץ שהותיר השיטפון ( צילום: Arun SANKAR / AFP )

( צילום: REUTERS/Athit Perawongmetha )

( צילום: Prabin RANABHAT / AFP )

בין אלו שלפי התקשורת הסינית הגיעו לשם גם 18 פקידי הגירה שנמנים על הצוות המפעיל בשגרה את מעבר הגבול – וכעת מבקשים להצטרף למחלצים בחיפושים אחרי חבריהם הנעדרים. בסרטון שפרסמה סוכנות הידיעות הסינית הממלכתית שינחואה, נראים אותם פקידי הגירה צועדים באזור ההררי במדים, ואחד מהם, בשם יאן שינרונג, אומר למצלמה: "כל האנשים שלנו שם למטה, ואנחנו הולכים למצוא אותם". עמיתו שלא מופיע בפריים נשמע אומר: "גם החברה שלו שם למטה". עד כה לא אותרו שם ניצולים, וממעבר הגבול חולצו רק פריטים אישיים.

במקביל למאמצי החילוץ גם ניכרת מתיחות מסוימת בין השלטונות בנפאל ובסין. בסוכנות הידיעות רויטרס דיווחו היום כי שני גורמי ממשל נפאליים האשימו שבייג'ינג לא שיתפה די מידע על הסיכונים הקשורים לקרחונים ולמפלס המים, גם אחרי מפגש שנערך בין הצדדים מוקדם יותר השנה ושנועד לחזק את שיתוף הפעולה בנושא, והם הביעו חשש כי היעדר שיתוף מידע יפגע במוכנות לאסונות עתידיים. היום מסר בתגובה משרד החוץ הסיני כי בייג'ינג מספקת באופן קבוע מידע הידרולוגי ומטאורולוגי לנפאל, והבטיח כי סין תמשיך "לתמוך בצורה חזקה" במאמצי החילוץ בנפאל ובהבטחת האינטרסים המשותפים של שתי המדינות.

בבייג'ינג גם הכחישו הבוקר דיווחים שהרשויות הסיניות התעלמו לכאורה מסימני אזהרה מוקדמים בעת בניית תשתיות באזור. משרד החוץ הסיני מסר כי פרסום המידע מצד סין בנוגע לשיטפונות ולמפולות נעשה בצורה שקופה וכי לא היה עיכוב בפרסומו. דובר המשרד ג'ואו ג'יאקון הגיב גם לביקורת על הצנזורה הסינית, שבין היתר מנעה מגולשים בסין לצפות בתיעוד הדרמטי מהשיטפון במעבר ג'ירונג, וטען כי "קמפיינים זדוניים להכפשת סין תוך ניצול האסון אינם עולים בקנה אחד עם דעת הקהל". בסין הודיעו במקביל כי עצרו 12 בני אדם בחשד להפצה של מידע שגוי לכאורה ברשתות החברתיות סביב האסון, בעיקר סביב היקף הקורבנות בצד הטיבטי. משרד הבטיחות הציבורית הסיני דיווח על מבצע ל"טיהור מרחב הסייבר", שכוון נגד אנשים ש"זייפו והפיצו מידע כוזב על האסון במטרה להטעות את הציבור".

המנהל שהציל 900 תלמידים: "10 דקות עיכוב, ולא היינו כאן"

בינתיים, גם ימים ארוכים אחרי האסון, ממשיכים להגיע סיפורים מרגשים על רגעי הדרמה שבהם הוכרעו גורלותיהם של הניצולים בשניות בודדות. סיפור אחד כזה התפרסם ברשת BBC, שראיינה מנהל בית ספר שנקבר לחלוטין בשיטפון האדיר – ושלדבריה הציל את 900 התלמידים שלו בזכות החלטתו להתפנות במהירות, גם כשהיקף הסכנה עדיין לא היה ברור לחלוטין. ראג'נדרה דוואדי, מנהל בית הספר התיכון טריבהובן טרישולי, סיפר כי בבוקר יום רביעי, בשעה 09:10 (שעון מקומי), אחרי שקיבל כמה אזהרות על השיטפון, הוא החליט לפנות במהירות את המוסד: הוא הורה לתלמידיו לרוץ למקום גבוה יותר וביקש מנהגי אוטובוסים מלאים בתלמידים להסתובב ולהתרחק מהאזור.

רג'נדרה דוואדי, מנהל בית ספר שפעל מיד - והציל את 900 תלמידיו

( צילום: AP Photo/Rajesh Kumar Singh )

חיילים נפאלים מפנים תושבת שחולצה מאזור האסון במסוק ( צילום: REUTERS/Navesh Chitrakar )

"אם לא היינו מקבלים החלטה מהירה, אם זה היה קורה 10 דקות מאוחר יותר, אף אחד מאיתנו – כולל התלמידים ואני – לא היה יכול לדבר איתכם היום", הוא אמר. לדבריו העובדה שקיבל אזהרות מארבעה אנשים שונים סייעה לו להבין שמדובר בסכנה מיידית. "אחד ההורים הגיע ואמר לי: 'שיטפון גדול מגיע, אני כאן כדי לקחת את הבת שלי'. הורים לא ממהרים בלי סיבה טובה, ולכן היה ברור שאני לא צריך לבזבז אפילו שנייה ולפנות את הילדים. החלטתי שאני לא יכול להתעכב יותר. גם אם השיטפון לא היה מגיע, זה היה בסך הכול יום לימודים אחד שהיינו מפסידים. אני גאה בכך שהצלנו כל כך הרבה חיים".

יונישה אמטיה, תלמידה בת 16, סיפרה ל-BBC כי היא וחבריה מיהרו למקום מבטחים ממש לפני שהשיטפון הגיע. "אני והחברים שלי ניצלנו בהפרש של 10 שניות בלבד", היא אמרה, "רגע לפני שהשיטפון הגיע, היינו בכיתה ולמדנו. המורים התאספו במקום אחד ובתחילה לא היה להם מושג מה קרה. אחרי חמש דקות הגיעו המורים, הודיעו לנו על השיטפון וביקשו מאיתנו לחזור הביתה". לדבריה אחד התלמידים התעלף לאחר ששמע על כך, אך רבים אחרים המעיטו תחילה בגודל הסכנה וחיכו לחבריהם שהיו בשיעור מתמטיקה.

יונישה וחבריה מיהרו במעלה הגבעה דרך נתיב מילוט מאחורי בית הספר. "נמלטנו דרך סולם צר בחלק האחורי", היא שחזרה, וציינה כי בזמן המילוט ראתה במו עיניה את השוק המקומי הסמוך לבית הספר נסחף בשיטפון. "לא יכולתי ללכת מהר, והחברים שלי עזרו לי לטפס במעלה הגבעה. ניסינו בכל כוחנו להגיע לאזורים בטוחים יותר", היא תיארה. "אם לנעליים שלי לא הייתה אחיזה טובה הייתי נופלת, והתלמידים ואנשים אחרים נדחקו זה בזה בניסיון להגיע לאזור הבטוח בזמן המנוסה. האנשים שבחרו להימלט דרך נתיב אחר ככל הנראה נסחפו". לפי BBC התלמידים והמורים המשיכו אחרי שטיפסו למעלה הגבעה לכפר אחר, ובגלל שדרכים רבות באזור נותקו בעקבות האסון הם נתקעו שם ונשארו במקום במשך יומיים, עד להגעת כוחות החילוץ.

קרובי הקורבנות בוכים עליהם באתר שריפת גופות במחוז צ'יטוואן, נפאל ( צילום: REUTERS/Adnan Abidi )

( צילום: REUTERS/Adnan Abidi )

( צילום: REUTERS/Adnan Abidi )

( צילום: REUTERS/Adnan Abidi )