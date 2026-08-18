בתחילת אפריל 2025 תקפו מטוסי חיל האוויר את מסלולי ומתקני שדה התעופה T4 שבסוריה. כפי שנראה זו לא היית הפעם הראשונה שהשדה הזה נתקף על ידי חיל האוויר הישראלי. במהלך שנות מלחמת האזרחים בסוריה, שימש השדה הצבאי T4 לא רק את חיל האוויר הסורי, אלא גם את האיראנים, שניסו להעביר דרכו מערכות הגנה אווירית מתוחכמות לחיזבאללה ולסוריה.

לכן, לפי הדיווחים, הוא הותקף על ידי מטוסי חיל האוויר שלנו כמה וכמה פעמים, אולם התקיפה באפריל 2025 היית מעט שונה. בתקשורת הערבית והבינלאומית נטען שחיל האוויר תקף את מסלולי שדה התעופה T4 מפני שהטורקים - אחרי נפילת משטרו של בשאר אסד - ניסו להשתלט על השדה ולהקים בו מערכות הגנה אווירית ומכ"מים לגילוי.

תקיפות בשדה התעופה הסורי באפריל 2025





ישראל החליטה אז למתוח קו בחול כלפי הטורקים, ובשעה שכוחות צבא טורקי, עם מהנדסים וקבלנים, עשו את דרכם אל השדה, חיל האוויר שלנו הפציץ את המסלולים ואת סביבת השדה כדי לאותת לטורקיה שישראל לא תסכים שהם יתבססו במקום אסטרטגי, שאם הם יכוננו בו גם מערכות גילוי ומערכות יירוט מטוסים וטילים מתוחכמות, הם יפגעו קשות בחופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי בשמי סוריה, וכפי שהסתבר אחר כך גם בנתיב האווירי לתקיפת מערב איראן.

הפרטים האלו מעולם לא קיבלו אישור רשמי בישראל, אבל הם גם לא הוכחשו.

סביר בהחלט להניח שגם ההפצצה הלילה, שמיוחסת לחיל האוויר של ישראל , את מסלולי ומתקני שדה התעופה אבו א-דהור בצפון-מזרח סוריה, התבצעה מסיבות אסטרטגיות דומות. שדה התעופה אבו א-דהור היה בשימוש חיל האוויר של צבא סוריה בתקופת נשיאותו של בשאר אסד, ועבר כמה פעמים מיד אל יד בין המורדים לבין הצבא הסורי.

בשעתו, אחרי שמשטרו של אסד התמוטט והוחלף על ידי אחמד א-שרע שהוביל את המורדים, חיל האוויר פגע והרס את כל מטוסי חיל האוויר של צבאו של אסד - לצד מתקנים ומלאים אסטרטגיים נוספים של צבא סוריה, כך ששדה התעופה א-דהור, שהוא שדה גדול שיש בו 22 מסלולים והוא משתרע על שטח גדול, נשאר למעשה ללא שימוש בהיעדר חיל אוויר סורי.

גלריה התיעודים מסוריה. אפריל אשתקד

טראמפ אימץ את הג'יהאדיסט לשעבר. נשיא ארה"ב והמנהיג הסורי לוחצים ידיים

לאחרונה התפרסם בתקשורת הקטארית שהטורקים מנסים לקבע נוכחות בשדה הזה ולהתקין בו מערכות מכ"ם גילוי וסוללות יירוט לטילים ולמטוסים. ממבט על המפה אפשר להבין שנוכחות טורקית עם אמצעים כאלה בשדה התעופה א-דהור מסכנת בצורה חמורה לא רק את חופש הפעולה של חיל האוויר הישראלי ברחבי סוריה, אלא גם בהקשר לאפשרות של חידוש הלחימה עם איראן, ולכן ייתכן מאוד שמדובר בפעם נוספת שבה ישראל מותחת, באמצעות הפצצה אווירית, קו בחול כדי למנוע התבססות צבאית טורקית שמגבילה את חופש הפעולה האווירי של ישראל במרחב האסטרטגי של צפון-מזרח סוריה, צפון עיראק (האזור הכורדי) ומערב איראן.

אזהרת ישראל לא-שרע, שמרגיש "חייב" לארדואן

עם זאת, ישראל משתדלת לא לגרום לעימות ישיר עם הטורקים, ולכן ההפצצה התבצעה בלילה על אזורים שאין בהם בני אדם, ובוודאי לא טורקים, לא חיילים ולא אזרחים טורקים, וישראל הרשמית גם שומרת על שתיקה בנוגע לתקיפה עצמה. חרף השתיקה, בכיר ישראלי אמר בשיחה עם "פוקס ניוז" כי ירושלים שיתפה את וושינגטון טרם התקיפה "במידע מודיעיני רגיש". לדבריו, המידע עבר "ברמות הבכירות ביותר של הסוכנויות והגופים השונים (של המדינות). א-שרע מבין שהוא לא יכול לפעול כמו המשטר הסורי הקודם".

בהמשך ישיר לדברי הבכיר, האיתות שבהפצצת השדה מכוון גם לכתובתו של שליט סוריה החדש, אחמד א-שרע, כדי להבהיר לו, כך אפשר להניח, שישראל לא תסכים שהטורקים ישתלטו על נקודות אסטרטגיות בסוריה באופן שמסכן לא רק את חופש הפעולה האווירי של ישראל, אלא גם אינטרסים ישראליים אחרים. על כן, האיתות הוא גם לטורקיה, אבל גם לסוריה, שלא תרחיק לכת בהיתר שהיא נותנת לטורקים להשתמש בארצה.

למעשה, טורקיה כובשת אזור ניכר בצפון סוריה לאורך הגבול ויצרה מעין רצועת ביטחון טורקית נגד הכורדים בתוך שטחה הריבוני של סוריה, וכעת הטורקים מנסים לקדם את ההתבססות האסטרטגית שלהם בסוריה גם דרומה, מול ישראל.

א-שרע מניח להם לעשות את זה כיוון שהטורקים היו הפטרונים שלו וסיפקו לו נשק, אימונים והגנה כשהוא היה עדיין עם הכוחות הג'יהאדיסטים שלו באזור אידליב שמדרום-מזרח לחַלַבּ, לפני שהוא יצא לכבוש את דמשק. א-שרע חייב להם, וישראל מזהירה אותו שלא ירחיק לכת.

ממוצא לבנוני, תומך של ארדואן - ופטרון של א-שרע. שליחו של טראמפ תום ברק ( צילום: REUTERS/Emilie Madi )

מובן מאליו שכלי התקשורת הרשמיים בסוריה פרסמו גינוי להפצצה, והם למעשה אמרו שהיו אלה מטוסים ישראלים שהפציצו את שדה התעופה באבו א-דהור. הטורקים גינו את התקיפה בחריפות וייחסו אותה לישראל, כמו גם שגריר ארה"ב בטורקיה תום ברק, שהוא גם שליח הנשיא טראמפ לסוריה. בישראל לא ממש הופתעו, כיוון שברק, לבנוני במוצאו, ידוע כתומך נלהב של הנשיא הטורקי ארדואן ופטרון של נשיא סוריה הנוכחי אחמד א-שרע.