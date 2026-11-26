פרופסור איברהים אבו ג'אבר, בן 69 מכפר קאסם, נעצר לפני כשבועיים, במסגרת חקירת שב"כ על החשד להשפעה זרה על הבחירות בישראל. מקורביו של אבו ג'אבר טענו כי במשך 10 ימים הוא הוחזק "בתנאים קשים שקרובים לעינוי". לפני יומיים (שלישי) שוחרר לביתו ללא תנאים.

קלפי בחירות ( צילום: AHMAD GHARABLI / AFP )

אבו ג'אבר, העוסק בתחום מדעי המדינה, השתתף בחודש ספטמבר בכנס בירדן, בנושא השתתפפות ערביי ישראל בבחירות. הוא עצמו, כך נטען, משתייך לפלג שבאופן מסורתי לא מצביע בבחירות. סנגורו, חאלד אזברגה, אמר כי לטענת שב"כ "מי שארגן את הכנס הוא אדם שקשור לחמאס ובשל כך ייחסו לו מגע עם סוכן זר".

לדברי עורך הדין, מרשו הודה שהשתתף בכנס מקצועי שנוגע לתחום שבו הוא עוסק, אך לא נפגש עם איש חמאס - והחשדות נגדו הם "קונסטרטקציה מלאכותית של בניית תיק פוליטי". עו"ד אזברגה הוסיף כי "מלכתחילה לא היה בסיס משפטי למעצר וחקירה. רצו למצוא ראיה של מעורבות של חמאס בבחירות דבר שלא נכון מן היסוד".

"מתקבל הרושם כי גורמים פוליטיים הניעו את שב"כ לחפש ראיות למעורבות של גורמים זרים הקשורים לחמאס בבחירות לכנסת", המשיך אזברגה. "זאת במטרה לעורר דה לגיטימיציה נגד תוצאות הבחירות. מפתיע עד מאוד ששב"כ פועל ברשות גורמים פוליטיים כנגד פעילות אקדמאית ופוליטית גרידא ומשתמש בכל האמצעים העומדים לרשותו כדי לספק ראיות יש מאין למטרות פוליטיות צרות. זה ביטוי לשימוש לרעה בהליכים משפטיים ובסמכויות שניתנו לשב"כ לרדיפה".

משב"כ נמסר כי "במסגרת בחינת החשד לפעילות של חתרנות והשפעה זרה בהקשרי הבחירות, מבצע השירות פעולות שונות בהתאם לייעודו וסמכויותיו לפי הדין. במסגרת זו נחקר גם אבו ג'אבר בגין חשדות ביטחוניים. בשלב זה, מטבע הדברים, לא ניתן יהיה להתייחס לפעולות אותן מבצע השירות, ובכלל זה לתוכן חקירתו של אבו ג'אבר".