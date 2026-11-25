קיים מחסור חמור באנשי חינוך להוראת מקצועות הליבה, כך דווח בדוח חדש של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה , שהתפרסם היום (רביעי). בין השאר מתברר כי בבתי הספר היסודיים שיעור ניכר מהמורים ל מתמטיקה , עברית ומדעים אינם בעלי תעודת הוראה או הכשרה אקדמית מתאימה להוראת המקצוע. הנתונים גם מצביעים על פערים בין בתי ספר ביישובים מאשכולות חברתיים־כלכליים שונים ובין זרמי החינוך והם מצטרפים לדוחות קודמים של הלמ"ס בנושא .

גלריה פערים בין בתי ספר ביישובים מאשכולות חברתיים־כלכליים שונים ( צילום: AFP )

לפי נתוני הלמ"ס, בין 2012 ל-2026 חלה עלייה בשיעור המורים בעלי רקע השכלתי והכשרתי מתאים להוראת מתמטיקה, אנגלית ומדעים, אך התמונה משתנה בין מקצועות ובין שלבי החינוך. בעברית נרשמה ירידה בשיעורי ההתאמה בחטיבות הביניים ובחטיבות העליונות.

בחינוך היסודי בולט במיוחד המחסור במורים למתמטיקה: 58.5% מהם אינם בעלי הכשרה מתאימה להוראת המקצוע. שיעור המורים המתאימים עלה מ-39.8% בשנת 2012 ל-41.5% בשנת 2026. גם בהוראת עברית התמונה מדאיגה: 49.8% מהמורים אינם בעלי הכשרה מתאימה, אף ששיעור ההתאמה עלה מ-46.2% ל-50.2%.

גם באנגלית המצב מדאיג: 24.7% מהמורים ביסודי אינם בעלי הכשרה מתאימה, ושיעור ההתאמה עלה מ-69.6% ל-75.3%. במדעים, לעומת זאת, 50.1% מהמורים אינם בעלי הכשרה מתאימה, ושיעור ההתאמה ירד מעט – מ-51.1% בשנת 2012 ל-49.9% בשנת 2026.

בחטיבות הביניים שיעורי ההתאמה גבוהים יותר. 18.9% מהמורים למתמטיקה אינם בעלי הכשרה מתאימה, ושיעור ההתאמה עלה מ-75% ל-81.1%. באנגלית, 17.6% מהמורים אינם בעלי הכשרה מתאימה, ושיעור ההתאמה עלה מ-75.2% ל-82.4%. במדעים עלה שיעור ההתאמה מ-60.1% ל-74.9%, כך ש-25.1% מהמורים אינם בעלי הכשרה מתאימה.

בעברית נרשמה מגמה הפוכה: 40.8% מהמורים בחטיבות הביניים אינם בעלי הכשרה מתאימה, ושיעור ההתאמה ירד מ-69.3% בשנת 2012 ל-59.2% בשנת 2026.

נרשמה ירידה בשיעורי ההתאמה ( צילום: shutterstock )

גם בחטיבות העליונות נרשמה עלייה בשיעורי ההתאמה במתמטיקה ובאנגלית. 15.4% מהמורים למתמטיקה אינם בעלי הכשרה מתאימה, ושיעור ההתאמה עלה מ-79.6% ל-84.6%. באנגלית, 16.7% מהמורים אינם בעלי הכשרה מתאימה, ושיעור ההתאמה עלה מ-72.8% ל-83.3%. בעברית נרשמה ירידה: 32.9% מהמורים אינם בעלי הכשרה מתאימה, ושיעור ההתאמה ירד מ-70.5% ל-67.1%.

הנתונים מצביעים גם על פערים בין זרמי החינוך. בחינוך היסודי, למשל, 64.2% מהמורים למתמטיקה בחינוך הממלכתי אינם בעלי הכשרה מתאימה, לעומת 73.4% בחינוך הממלכתי־דתי ו-28.5% בחינוך הערבי. בחטיבות הביניים שיעור המורים למתמטיקה ללא הכשרה מתאימה עומד על 20.8% בחינוך הממלכתי, 22.2% בממלכתי־דתי ו-9.6% בחינוך הערבי. בחטיבות העליונות השיעורים הם 17.1%, 21.3% ו-6%, בהתאמה.

פערים ניכרים נרשמו גם בהוראת עברית. בחינוך היסודי, 51.4% מהמורים בחינוך הממלכתי ו-65.7% מהמורים בחינוך הממלכתי־דתי אינם בעלי הכשרה מתאימה, לעומת 22.2% בחינוך הערבי. בחטיבות הביניים שיעורם עומד על 40.8% בחינוך הממלכתי, 57% בממלכתי־דתי ו-18.2% בחינוך הערבי. בחטיבות העליונות מדובר ב-32.5%, 52% ו-14.8%, בהתאמה.

שיעורי ההתאמה להוראת מתמטיקה עלו

גם באנגלית שיעור המורים ללא הכשרה מתאימה גבוה יותר בחינוך הממלכתי־דתי. בבתי הספר היסודיים מדובר ב-28.5% מהמורים בחינוך הממלכתי, 37.5% בממלכתי־דתי ו-8.6% בחינוך הערבי. בחטיבות הביניים השיעורים הם 17.4%, 22.5% ו-7%, בהתאמה, ובחטיבות העליונות – 17.9%, 30.9% ו-4.7%.

בפילוח לפי אשכול חברתי־כלכלי של היישוב, שאינו כולל את המגזר הערבי, נמצאו פערים בשיעורי ההתאמה להוראת מתמטיקה. בבתי הספר היסודיים, 74.6% מהמורים ביישובים באשכולות הנמוכים אינם בעלי הכשרה מתאימה, לעומת 67% באשכולות הבינוניים ו-66.9% באשכולות הגבוהים. בחטיבות הביניים שיעור המורים ללא הכשרה מתאימה עומד על 32% באשכולות הנמוכים, 21.2% בבינוניים ו-25.7% בגבוהים. בחטיבות העליונות השיעורים הם 25.3%, 22% ו-17.7%, בהתאמה.