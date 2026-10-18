הנוסעים סיפרו ל-ynet כי עודכנו שהתקבל "דיווח אנונימי על פצצה במטוס", שבעקבותיו הוסט מסלול הטיסה. בין הנוסעים הייתה גם משלחת של צעירים שאמורים לנאום באו״ם.