טיסת אוסטריאן אירליינס מתל אביב לווינה נחתה הערב (יום ראשון) בסופיה שבבולגריה לאחר דיווח על חפץ חשוד במטוס.
הנוסעים סיפרו ל-ynet כי עודכנו שהתקבל "דיווח אנונימי על פצצה במטוס", שבעקבותיו הוסט מסלול הטיסה. בין הנוסעים הייתה גם משלחת של צעירים שאמורים לנאום באו״ם.
בשבוע שעבר התרחש בנתב"ג אירוע אחר שבו התקבלה הודעה אנונימית על פצצה במטוס של חברת דלתא ובעקבותיה פונו כל הנוסעים שנחתו בישראל. הנוסעים הורדו מהמטוס במהרה, והמטוס הועבר לשטח מבודד. בסיום הסריקות הובן שמדובר בהודעת שווא.
הרגישות לנושא הביטחון בטיסות אזרחיות עלתה לאחר שב-30 בספטמבר, במהלך טיסת פליי דובאי לתל אביב, טייס המשנה אל-המאמי ניסה לרסק את המטוס שעליו היו 174 נוסעים. הטייס הראשי הצליח למנוע את האסון בסיוע של נוסעים ישראלים שהיו על הטיסה.